'കാപട്യമേ നിൻ്റെ പേരോ പിണറായി' എന്ന് വി ഡി സതീശന്‍; സര്‍വേകള്‍ പെയ്‌ഡ്, ലക്ഷ്യം യുഡിഎഫ് മുന്നേറ്റം തടയല്‍

എഫ്‌സിആർഎ നിയമത്തെക്കുറിച്ച് സുരേഷ് ഗോപി കൃത്യമായി പഠിക്കണമെന്നും മുൻപ് കേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തവർ ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു മുഖമാണ് കാണിക്കുന്നതെന്നും സതീശന്‍

Published : April 4, 2026 at 2:01 PM IST

കാസർകോട്: സംസ്ഥാനത്ത് പുറത്തുവരുന്ന നിയമസഭാ പ്രീ-പോൾ സർവേകൾ പെയ്ഡ് ആണെന്നും യുഡിഎഫിൻ്റെ വൻ മുന്നേറ്റം മറച്ചുവയ്ക്കാനാണ് ഇവ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ. കാസർകോട് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. എല്ലാം തട്ടിക്കൂട്ട് സർവേകളാണ്.
സർവേകളിൽ ഒരു കാര്യവുമില്ല. ഒപ്പത്തിനൊപ്പമാണ് എന്ന് വരുത്തിതീർക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടത്തുന്നത്. യഥാർഥ ജനവിധി ഇതല്ല. യുഡിഎഫ് നൂറിലധികം സീറ്റുകൾ നേടി അധികാരത്തിൽ വരുമെന്നും അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു.

എസ്ഡിപിഐ, പിഡിപി പിന്തുണകളെക്കുറിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പുലർത്തുന്ന മൗനത്തെ സതീശൻ ചോദ്യം ചെയ്തു. എസ്ഡിപിഐ തീവ്രവാദ സംഘടനയാണെന്ന് സിപിഎം പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് തീരുമാനിച്ചിട്ടും അത് നടപ്പിലാക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി തയാറാകുന്നില്ല. "വെൽഫയർ പാർട്ടി യുഡിഎഫിനെ പിന്തുണച്ചപ്പോൾ ബഹളം വെച്ച മുഖ്യമന്ത്രി ഇപ്പോൾ എസ്ഡിപിഐ പിന്തുണ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കാപട്യമേ നിൻ്റെ പേരോ പിണറായി എന്ന് ചോദിക്കേണ്ടി വരികയാണ്," സതീശൻ പരിഹസിച്ചു. നാല് പതിറ്റാണ്ട് സിപിഎം ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയെ തോളില്‍ കൊണ്ടുനടന്നു. എസ്ഡിപിഐ വോട്ട് വേണ്ട എന്നത് യുഡിഎഫ് എടുത്ത തീരുമാനമാണ്. അതിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടില്ല. മഞ്ചേശ്വരത്തെ സ്ഥാനാർഥി എസ്ഡിപിഐയെ മതേതര പാർട്ടി എന്ന് വിളിച്ചതായി അറിവില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

സുരേഷ് ഗോപിക്കും ബിജെപിക്കുമെതിരെ

ബിജെപിയെ "ആട്ടിൻ തോലിട്ട ചെന്നായ്ക്കൾ" എന്നാണ് സതീശൻ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. എഫ്‌സിആർഎ (FCRA) നിയമത്തെക്കുറിച്ച് സുരേഷ് ഗോപി കൃത്യമായി പഠിക്കണമെന്നും മുൻപ് കേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തവർ ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു മുഖമാണ് കാണിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

വാർത്താസമ്മേളനത്തിനിടെ കൈരളി ന്യൂസ് പ്രതിനിധിയുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രൂക്ഷമായി പ്രതികരിച്ചു. "കൈരളി മനഃപൂർവം പ്രകോപിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. വാർത്താസമ്മേളനം അലങ്കോലപ്പെടുത്താനാണ് അവരുടെ നീക്കം. ഇനി മുതൽ കൈരളിയുടെ ഒരു ചോദ്യത്തിനും മറുപടി നൽകില്ല" എന്നും വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു.

വയനാട് ദുരന്തബാധിതരുടെ പുനരധിവാസത്തിനായി കോൺഗ്രസ് പിരിച്ച ഫണ്ടിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യമാണ് സതീശനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത്.

അതേസമയം എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാലിനെതിരെ വ്യാജ ചിത്രം പ്രചരിപ്പിച്ചതിന് കൈരളി ന്യൂസിനെതിരെ കോൺഗ്രസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനിലും പൊലീസിലും പരാതി നൽകി. എംപിക്കെതിരെ ചാനൽ വ്യാജവും അപകീർത്തികരവുമായ ചിത്രം പ്രചരിപ്പിച്ചതിനെതിരെ എഐസിസി നിയമവിഭാഗം ചെയർമാൻ ഡോ. അഭിഷേക് സിങ്‌വി കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനിലാണ് പരാതി നൽകിയത്. ഇതിനുപുറമെ കെപിസിസി വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് എ എ ഷുക്കൂർ ആലപ്പുഴ നോർത്ത് പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലും പരാതി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.

