വയനാട് ജില്ലാ കലക്ടറായി വി. ചെൽസാസിനി ചുമതലയേറ്റു
ദുരന്ത ബാധിതരുടെ പുനരധിവാസത്തിനും മനുഷ്യ-വന്യജീവി സംഘർഷങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുമായിരിക്കും മുൻഗണനയെന്ന് പുതിയ കലക്ടർ വ്യക്തമാക്കി.
Published : September 16, 2026 at 1:37 PM IST
വയനാട്: ജില്ലയുടെ 36ാമത് ജില്ലാ കലക്ടറായി വി. ചെൽസാസിനി ഐഎഎസ് ചുമതലയേറ്റു. ഇന്ന് രാവിലെ പത്തരയോടെ കലക്ടറേറ്റിലെത്തിയാണ് ചെൽസാസിനി ഐഎഎസ് ചുമതലയേറ്റത്. ദുരന്ത ബാധിതരുടെ പുനരധിവാസത്തിനും മനുഷ്യ-വന്യജീവി സംഘർഷങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുമായിരിക്കും മുൻഗണനയെന്ന് പുതിയ കലക്ടർ വ്യക്തമാക്കി.
പത്തനംതിട്ട ജില്ലയില് അസിസ്റ്റന്റ് കലക്ടര്, കോഴിക്കോട് സബ് കലക്ടര്, കൊച്ചി കോര്പറേഷന് സെക്രട്ടറി, ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടര് പദവികള് വഹിച്ച ശേഷമാണ് ചെൽസാസിനി വയനാടിന്റെ അമരത്തേക്ക് എത്തുന്നത്. മുൻ കലക്ടര് ഡിആർ മേഘശ്രീയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടസമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമെന്നും ദുരന്തബാധിതരുടെ പുനരധിവാസം വേഗത്തിലാക്കുമെന്നും പുതിയ കലക്ടര് വ്യക്തമാക്കി.
പ്രകൃതിരമണീയമായ ജില്ലയാണെങ്കിലും ദുരന്തങ്ങൾ, ഗോത്രവർഗ മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ, മനുഷ്യ-വന്യജീവി സംഘർഷങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ബോധ്യമുണ്ടെന്ന് കലക്ടര് പറഞ്ഞു. ഭാവിയിൽ ദുരന്തങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനും മുൻകൂട്ടി മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകാനുമുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ പഠിച്ച് നടപ്പിലാക്കും. പരിസ്ഥിതിക്ക് ഇണങ്ങുന്ന രീതിയിൽ ടൂറിസം മേഖലയുടെ വികസനം ഉറപ്പാക്കുമെന്നും നാട്ടുകാരുടെ പൂർണ സഹകരണത്തോടെ മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും കലക്ടര് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സബ് കലക്ടർ അതുൽ സാഗർ, എഡിഎം കെ.അജീഷ്, ഡെപ്യൂട്ടി കലക്ടർന്മാർ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് കലക്ടറെ സ്വീകരിച്ചത്. കലക്ടറേറ്റിലെ ജീവനക്കാരും പുതിയ കലക്ടറെ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ പങ്കെടുത്തു. 2019 ഐഎഎസ് ബാച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥയാണ് ചെല്സാസിനി. തമിഴ്നാട് നാഗര്കോവില് സ്വദേശിനിയാണിവര്. ഐ.എഫ്.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ വെങ്കിടേശ്വരനാണ് ഭര്ത്താവ്. ഒന്നര വയസുള്ള രാജമാണിക്യം മകനാണ്.
മേഘശ്രീയുടെ പടിയിറക്കം:
ജില്ലാ കലക്ടറായ മേഘശ്രീ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും പടിയിറങ്ങുമ്പോഴാണ് പുതിയ കലക്ടറായി ചെല്സാസിനിയെത്തുന്നത്. വയനാട് ദുരന്തത്തെ അതിജീവിക്കാന് കഴിഞ്ഞതില് വലിയ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് സ്ഥാനമൊഴിയുമ്പോള് മേഘശ്രീ പറഞ്ഞു. കർണാടക സ്വദേശിയായ ഡി.ആർ മേഘശ്രീ 2024 ജൂലൈ പതിനേഴിനാണ് വയനാടിൻ്റെ മുപ്പത്തിയഞ്ചാമത് കലക്ടറായി ചുമതലയേറ്റത്. രണ്ടാഴ്ച പിന്നിട്ടപ്പോഴാണ് രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ മുണ്ടക്കൈ ചൂരൽമല ഉരുൾപൊട്ടൽ ദുരന്തം ഉണ്ടാകുന്നത്. മണിക്കൂറുകൾക്കകം ദുരന്തമുഖത്തെത്തിയ കലക്ടർ ആഴ്ചകളോളം രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി. മാസങ്ങൾക്കകം തന്നെ പുനരധിവാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും തുടക്കം കുറിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞു.
കലക്ടർ എന്ന നിലയിൽ രണ്ടുവർഷം തികയുന്നതിന് മുമ്പാണ് വീണ്ടും കള്ളാടി മണ്ണിടിച്ചിൽ ദുരന്തം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഒന്നിനുപുറകെ ഒന്നായി ദുരന്തങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുമ്പോഴും സധൈര്യം അവയെയെല്ലാം നേരിടാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞു. ഗർഭിണിയായിരിക്കെയാണ് കള്ളാടി ദുരന്തം സംഭവിച്ചത്. നിറവയറോടെ ദുരന്തമുഖത്ത് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.
Also read: വയനാടിൻ്റെ പുതിയ കലക്ടറായി ചെൽസാ സിനി; പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ വികാരഭരിതയായി മേഘശ്രീ