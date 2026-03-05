ETV Bharat / state

സസ്യശബ്‌ദാവലിയുമായി വി സി ബാലകൃഷ്‌ണൻ; പുസ്‌തകമാകുന്നത് 3100 ചെടികളുടെ സമഗ്രവിവരങ്ങൾ

3100 സസ്യങ്ങളും പതിനായിരത്തോളം പേരും ഉൾപ്പെടുത്തി വി സി ബാലകൃഷ്ണൻ തയ്യാറാക്കുന്ന 'സസ്യശബ്ദാവലി' പരിസ്ഥിതി പഠനരംഗത്ത് വിപ്ലവമാകും. പത്തുവർഷത്തെ കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ മലയാളത്തിലെ ആദ്യ സമഗ്ര സസ്യവിജ്ഞാനകോശമാണ് അണിയറയിൽ ഒരുങ്ങുന്നത്

RARE PLANT ENCYCLOPEDIA
സസ്യശബ്‌ദാവലിയുമായി വി സി ബാലകൃഷ്‌ണൻ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 5, 2026 at 8:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കണ്ണൂർ: പൂമ്പാറ്റകളെ പ്രണയിച്ച് വനാന്തരങ്ങൾ താണ്ടിയ ഒരാൾ ഒടുവിൽ സസ്യങ്ങളുടെ നിഗൂഢതകളിലേക്ക് ചെന്നെത്തുന്നു. ചെടികൾക്ക് പേരിട്ട പ്രകൃതിയുടെ ഭാഷ തേടിയുള്ള പത്തുവർഷത്തെ കഠിനാധ്വാനം. കണ്ണപുരത്തെ 'നീലാംബരി' എന്ന വീട്ടിലിരുന്ന് വി സി ബാലകൃഷ്ണൻ അക്ഷരമാല ക്രമത്തിൽ ഒരുക്കിയെടുക്കുന്നത് സസ്യവിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഒരു വൻ ശേഖരമാണ്. കേരളത്തിലെ സസ്യവൈവിധ്യത്തെക്കുറിച്ചും അവയുടെ പേരുകളെക്കുറിച്ചും സമഗ്രമായ അറിവ് നൽകുന്ന 'സസ്യശബ്ദാവലി' എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ അവസാനഘട്ട മിനുക്കുപണികളിലാണ് ഈ പയ്യന്നൂർ സ്വദേശി.

വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ നിന്ന് സീനിയർ സൂപ്രണ്ടായി വിരമിച്ച ശേഷമാണ് ഈ ശലഭ സസ്യ ഗവേഷകൻ പുതിയ ദൗത്യത്തിലേക്ക് എത്തിയത്. സംസ്ഥാനത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള 3100 സസ്യങ്ങളെയും അവയുടെ പതിനായിരത്തോളം പേരുകളെയും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലുമായി ഒരു സസ്യശബ്ദാവലി തയാറാക്കുക എന്ന ദൗത്യം.

വി സി ബാലകൃഷ്‌ണൻ (ETV Bharat)

അറിവുകളുടെ സമാഹാരം

സസ്യങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം, പേര് വന്ന വഴി, സസ്യകുടുംബം, അവ വളരുന്ന ആവാസവ്യവസ്ഥ, ഔഷധഗുണങ്ങൾ, 'ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കൂസിൽ' പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന വിവരം, ചിത്രശലഭങ്ങളുടെ ലാർവകൾ ഭക്ഷണമാക്കുന്ന സസ്യമാണോ തുടങ്ങി സമഗ്രമായ വിവരങ്ങളാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലുള്ളത്. അപൂർവ സസ്യങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മലയാള അക്ഷരമാലാ ക്രമത്തിലാണ് വിവരങ്ങൾ ക്രോഡീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ പത്തുവർഷമായി ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ രചനയിൽ സജീവമാണ് ഇദ്ദേഹം. 2003-ൽ ജാഫർ പാലോട്ട്, ബാബു കാമ്പ്രത്ത് എന്നിവർക്കൊപ്പം ചേർന്ന് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ചിത്രശലഭ ഫോട്ടോ ഫീൽഡ് ഗൈഡ് ആയ 'കേരളത്തിലെ ചിത്രശലഭങ്ങൾ' എന്ന പുസ്തകം പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. ഈ മേഖലയിൽ പഠനം നടത്തുന്നവർക്ക് പുതിയ പുസ്തകം ഏറെ ഉപകാരപ്രദമാകുമെന്ന് ബാലകൃഷ്ണൻ പറയുന്നു.


പൂമ്പാറ്റകളെ പ്രണയിച്ച മനുഷ്യൻ

'അഗതി' എന്ന സസ്യത്തിൽ നിന്നാണ് വിവരണം തുടങ്ങുന്നത്. അകത്തിച്ചീര, അഗസ്ത്യാർ മുരിങ്ങ, രുദ്രമന്ദാരം എന്നിങ്ങനെ പല പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സസ്യമാണിത്. അതുപോലെ തെച്ചി, ചെത്തി, തെറ്റി എന്നിങ്ങനെ ഒരു ചെടിക്ക് തന്നെ പത്തോളം പേരുകൾ ഉണ്ടാകാം. അങ്ങനെ 3100 സസ്യങ്ങളുടെ പതിനായിരത്തോളം പേരുകൾ പുസ്തകത്തിലുണ്ട്.

RARE PLANT ENCYCLOPEDIA
സസ്യശബ്‌ദാവലി (ETV Bharat)

മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടായി ജൈവവൈവിധ്യ പഠന രംഗത്തുള്ള ബാലകൃഷ്ണൻ പയ്യന്നൂർ കോളജിലെ ബിരുദ പഠനകാലത്താണ് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ ജോൺസിയുമായും 'സീക്' എന്ന സംഘടനയുമായും ബന്ധപ്പെടുന്നത്. ഈ ബന്ധമാണ് തന്നെ പരിസ്ഥിതി പഠനരംഗത്തേക്ക് എത്തിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർക്കുന്നു.

നാട് താണ്ടി നാട്ടിലേക്ക്

പൂമ്പാറ്റകളെ തേടി ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലും കേരളത്തിലെ എല്ലാ വനാന്തരങ്ങളിലും അദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൂമ്പാറ്റകളുടെ ആവാസവ്യവസ്ഥ തേടിയുള്ള യാത്രകളാണ് സസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. കാസര്‍കോട് കൂവപ്പാറയിലെ പാറക്കുളത്തിൽ അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയ സസ്യത്തിന് 'നിമ്ഫോയിഡസ് ബാലകൃഷ്ണനാനി' എന്നാണ് പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ ഹരിത കേരളം മിഷൻ സംസ്ഥാന വിദഗ്ധ സമിതി അംഗം കൂടിയാണ് വി സി ബാലകൃഷ്ണൻ.

Also Read: സിപിഎമ്മിൻ്റെ 43 പേരുടെ ആദ്യഘട്ട സ്ഥാനാർഥി സാധ്യത പട്ടികയ്‌ക്ക് അംഗീകാരം; പ്രഖ്യാപനം ഒരാഴ്‌ചയ്‌ക്കുള്ളിൽ

TAGGED:

വി സി ബാലകൃഷ്‌ണൻ
സസ്യശബ്ദാവലി
ശലഭ സസ്യ ഗവേഷകൻ
ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കൂസ്
RARE PLANT ENCYCLOPEDIA

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.