അതിർത്തി കടന്നൊരു മന്ത്രിപ്പെരുമ; സ്പീക്കർ പദവി വിട്ട് ജനങ്ങളിലേക്ക്, യു ടി ഖാദർ കർണാടക മന്ത്രിസഭയിൽ
കർണാടക രാഷ്ട്രീയത്തിലെ കരുത്തനായ ന്യൂനപക്ഷ മുഖവും മംഗളൂരു മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുള്ള അഞ്ചാം തവണ എംഎൽഎയുമായ യു ടി ഖാദറാണ് കാസർകോടിൻ്റെ പെരുമ കർണാടക ഭരണസിരകേന്ദ്രത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്
Published : June 3, 2026 at 4:33 PM IST
കാസർകോട്: കേരള മന്ത്രിസഭയിൽ കാസർകോട് ജില്ലയ്ക്ക് മന്ത്രിസ്ഥാനമില്ലെന്ന വിഷമം തീർത്ത് അയൽസംസ്ഥാനമായ കർണാടകത്തിൽ കാസർകോടുകാരൻ മന്ത്രിപദവിയിൽ. കർണാടക രാഷ്ട്രീയത്തിലെ കരുത്തനായ ന്യൂനപക്ഷ മുഖവും മംഗളൂരു മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുള്ള അഞ്ചാം തവണ എംഎൽഎയുമായ യു ടി ഖാദറാണ് കാസർകോടിൻ്റെ പെരുമ കർണാടക ഭരണസിരകേന്ദ്രത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതോടൊപ്പം കോട്ടയത്ത് വേരുകളുള്ള മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കെ ജെ ജോർജും മന്ത്രിസഭയിൽ ഇടംപിടിച്ചതോടെ മലയാളികൾക്ക് ഇരട്ടി മധുരമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഈ മന്ത്രിസഭാ വിന്യാസം.
സ്പീക്കർ പദവിയിൽ നിന്ന് സജീവ ഭരണത്തിലേക്ക്
അപ്രതീക്ഷിതമായായിരുന്നു കർണാടക നിയമസഭയുടെ സ്പീക്കർ സ്ഥാനത്തേക്ക് യു ടി ഖാദർ മുൻപ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ പ്രോട്ടോക്കോൾ പരിമിതികൾ കാരണം ജനങ്ങളിലേക്ക് നേരിട്ട് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാൻ സാധിക്കാത്ത പശ്ചാത്തലത്തിൽ, സജീവ ഭരണത്തിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ഖാദർ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. തീരദേശ കർണാടകയിൽ നിന്നും ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ശക്തമായ ആവശ്യത്തെ തുടർന്നാണ് കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡ് ഖാദറിനെ മന്ത്രിസ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്നാണ് സൂചന.
മുൻപ് സിദ്ധരാമയ്യ മന്ത്രിസഭയിൽ ആരോഗ്യ മന്ത്രിയായും ഭക്ഷ്യ-സിവിൽ സപ്ലൈസ് മന്ത്രിയായും മികച്ച പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെച്ച ഖാദറിന് പുതിയ മന്ത്രിസഭയിലും അതിപ്രധാനമായ വകുപ്പുകൾ നൽകാനാണ് സാധ്യത. ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉൾപ്പെടെ മുന്നിൽക്കണ്ടുള്ള ഹൈക്കമാൻഡിൻ്റെ വലിയൊരു രാഷ്ട്രീയ നീക്കം കൂടിയാണിത്. മംഗളൂരുവിനെ കൂടാതെ അതിർത്തിയോട് ചേർന്നുകിടക്കുന്ന കാസർകോട് ജില്ലയ്ക്കും വലിയ ആവേശം നൽകുന്നതാണ് ഖാദറിൻ്റെ ഈ മന്ത്രിപദവി.
കാസർകോടിൻ്റെ സ്വന്തം 'ഖാദർക്ക'
കാസര്കോട്ടുകാരനായ ഉപ്പള പള്ളത്തെ പരേതനായ യു ടി ഫരീദിൻ്റെ മകന് എന്ന വിലാസത്തിലാണ് യു ടി ഖാദര് രാഷ്ട്രീയഗോദയില് ഇറങ്ങുന്നത്. ഫരീദ് 1972, 1978, 1999, 2004 എന്നീ വര്ഷങ്ങളില് ഉള്ളാള് (മംഗളൂരു) മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് നിയമസഭയിൽ എത്തിയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണത്തെ തുടര്ന്ന് 2007-ല് നടന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെയാണ് ഖാദർ സജീവ പാർലമെൻ്ററി രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കടന്നുവരുന്നതും പിന്നീട് മംഗളൂരുവിൻ്റെ പ്രിയങ്കരനായ നേതാവായി മാറുന്നതും.
രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മാത്രമല്ല, വ്യക്തിജീവിതത്തിലും ഖാദറിന് കേരളവുമായി അടുത്ത ബന്ധമാണുള്ളത്. കാസര്കോട് ചട്ടഞ്ചാല് സ്വദേശി ലമിസാണ് ഭാര്യ. ഏകമകള് ഹവ്വ നസീമ പഠിച്ചതും വളർന്നതുമെല്ലാം കേരളത്തിലാണ്.
മലയാളി സാന്നിധ്യമായി കെ ജെ ജോർജും
യു ടി ഖാദറിനൊപ്പം കർണാടക മന്ത്രിസഭയിൽ നിലവിലുള്ള മറ്റൊരു മലയാളി സാന്നിധ്യം കെ ജെ ജോർജാണ്. കോട്ടയം സ്വദേശിയായ അദ്ദേഹം കർണാടക രാഷ്ട്രീയത്തിലെ അതികായരിലൊരാളാണ്. ബെംഗളൂരു കേന്ദ്രീകരിച്ച് പതിറ്റാണ്ടുകളായി കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സജീവമായ കെ ജെ ജോർജ് മുൻപും കർണാടകത്തിൽ സുപ്രധാനമായ ആഭ്യന്തര, നഗരവികസന വകുപ്പുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.