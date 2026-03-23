യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിക്ക് കെട്ടി വയ്ക്കാനുള്ള തുക നൽകി ഉഷ ജോസഫ്; വയറ്റിൽ കത്രിക കുടുങ്ങിയ സംഭവത്തിലെ ഇര

ഉഷ ജോസഫിൻ്റെ ആലപ്പുഴ പുന്നപ്രയിലെ വീട്ടിലെത്തിയാണ് അബിൻ വർക്കി തുക ഏറ്റുവാങ്ങിയത്. ആലപ്പുഴ വണ്ടാനം മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ ചികിത്സാ പിഴവിനെ തുടർന്ന് വയറ്റില്‍ കത്രിക കുടുങ്ങിയ സംഭവത്തിലെ ഇരയാണ് ഉഷ ജോസഫ്.

യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിക്ക് കെട്ടി വയ്ക്കാനുള്ള തുക നൽകി ഉഷ ജോസഫ് (ETV Bharat)
Published : March 23, 2026 at 4:06 PM IST

പത്തനംതിട്ട: ആറന്മുള നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി വീണാ ജോർജിനെതിരെ മത്സരിക്കുന്ന യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി അബിൻ വർക്കിക്ക് കെട്ടിവയ്ക്കാൻ തുക നല്‍കി ഉഷ ജോസഫ്. ആലപ്പുഴ വണ്ടാനം മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ ചികിത്സാ പിഴവിനെ തുടർന്ന് വയറ്റില്‍ കത്രിക കുടുങ്ങിയ സംഭവത്തിലെ ഇരയാണ് ഉഷ ജോസഫ്.

ഉഷ ജോസഫിൻ്റെ ആലപ്പുഴ പുന്നപ്രയിലെ വീട്ടിലെത്തിയാണ് അബിൻ വർക്കി തുക ഏറ്റുവാങ്ങിയത്. ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ കത്രിക നീക്കിയ ശേഷം വീട്ടില്‍ വിശ്രമത്തിൽ കഴിയുന്ന ഉഷ ജോസഫിനെ വീട്ടിലെത്തി കണ്ടാണ് അബിൻ വർക്കി തുക ഏറ്റുവാങ്ങിയത്. വണ്ടാനം മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ വച്ച്‌ അഞ്ച് വർഷം മുൻപ് നടന്ന ശസ്ത്രക്രിയയില്‍ വയറ്റില്‍ കത്രിക മറന്നുവച്ചെതായിരുന്നു സംഭവം.

ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം കടുത്ത വയറു വേദന അനുഭവപ്പെട്ടു. എന്നാല്‍ മൂത്രത്തില്‍ കല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഡോക്‌ടർ മടക്കി അയച്ചു. എംആർഐ സ്‌കാൻ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോഴാണ് കത്രിക വയറിനുള്ളില്‍ ഉണ്ടെന്ന് മനസിലായത്. തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ മാസം കൊച്ചി അമൃത ആശുപത്രിയില്‍ നടത്തിയ ശസ്ത്രക്രിയയിലാണ് കത്രിക പുറത്തെടുത്തത്.

കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെ പരാജയമാണിതെന്നായിരുന്നു ഉഷ ജോസഫ് ഉയർത്തിയ ആരോപണം. യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി അബിൻ വർക്കി നേതാക്കൾക്കും പ്രവർത്തകർക്കും ഒപ്പം എത്തി ഉഷ ജോസഫിനെ കാണുകയായിരുന്നു. ആരോഗ്യമേഖലയെ തകർത്ത സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധമെന്ന നിലയില്‍ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ അമ്മമാരുടെയും ശബ്‌ദാമാണ് ഉഷ ജോസഫിൻ്റേതെന്ന് അബിൻ വർക്കി പറഞ്ഞു.

യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡൻ്റായിരിക്കെ സമരമുഖങ്ങളിൽ ശക്തമായ നേതൃത്വം നൽകിയ വ്യക്തിയാണ് അബിൻ വർക്കി. അതിനാൽ തന്നെ വോട്ടർമാർക്ക് പരിചിത മുഖമാണ് അബിൻ്റേത്. അത് വീണയ്ക്കെതിരെയുള്ള മത്സരത്തിൽ ഗുണമാകുമെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് വിലയിരുത്തൽ.

കോൺഗ്രസിന്‍റെ തട്ടകമായിരുന്ന ആറന്മുളയിൽ ശിവദാസൻ നായരെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ വീണ ജോർജ് ജയിച്ചത്. ആരോഗ്യ വകുപ്പിനെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ വീണക്ക് ഇത്തവണ തിരിച്ചടിയാകുമെന്നും മണ്ഡലം തിരിച്ച് പിടിക്കാനാകുമെന്നുമാണ് യുഡിഎഫ് കണക്കുകൂട്ടൽ. ബിജെപിയുടെ മുതിർന്ന നേതാവായ കുമ്മനം രാജശേഖരനാണ് ആറന്മുളയിലെ ബിജെപി സ്ഥാനാർത്ഥി. ശക്തമായ മത്സരത്തിനായിരിക്കും ആറന്മുള ഇത്തവണ സാക്ഷിയാകുക.

അതേസമയം സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ ഇതുവരെ 341 സ്ഥാനാർഥികളാണ് പത്രിക നൽകിയത്. പത്രികകളുടെ സൂക്ഷ്‌മപരിശോധന നാളെ നടക്കും. സ്ഥാനാർഥിത്വത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ 26 വരെ സമയം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഡോ. രത്തൻ യു ഖേൽക്കർ അറിയിച്ചു. ഏപ്രിൽ ഒൻപതിനാണ് വോട്ടെടുപ്പ്.

