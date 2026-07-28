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പഴമക്കാരുടെ ആ രോഗമുക്തി രഹസ്യം! കർക്കടകത്തിലെ എണ്ണതേച്ചുകുളിക്ക് ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങള്‍ ഏറെ...

തേച്ചുകുളിക്കുള്ള ഗുണങ്ങള്‍ നിരവധിയാണ്. ജഠരാഗ്നിയെ വർധിപ്പിക്കുകയും ജീവശക്തിയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാന്‍ തേച്ചുകുളിക്ക് കഴിയും.

തേച്ചുകുളിയുടെ ഗുണങ്ങൾ ആയുർവ്വേദ ദിനചര്യകൾ എണ്ണതേപ്പ് തേച്ചുകുളിയുടെ പ്രാധാന്യം
Representative image (Getty images)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 28, 2026 at 2:27 PM IST

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കണ്ണൂര്‍: ആയുര്‍വേദത്തില്‍ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് എണ്ണതേച്ച് കുളിക്ക് സുപ്രധാന സ്ഥാനമുണ്ട്. പഴയ കാലത്ത് സമ്പന്നര്‍ക്ക് കര്‍ക്കടകമാസം വിശ്രമകാലമായിരുന്നു. അക്കാലത്ത് വിവിധതരം എണ്ണകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് തേച്ചുകുളിക്കുക പതിവായിരുന്നു. നിത്യവും തേച്ചുകുളി വേണമെന്നാണ് ആയുര്‍വേദം പറയുന്നത്. ഈ തേച്ചുകുളിയെ അഭ്യംഗസ്‌നാനം എന്നാണ് ആയുര്‍വേദ ഗ്രന്ഥങ്ങളില്‍ പരാമര്‍ശിക്കുന്നത്.

'അഭ്യംഗം ആചാരേ നിത്യം ' എന്നാണ് പ്രമാണം. ഓരോ കാലത്തും പ്രത്യേകം എണ്ണ ഉപയോഗിച്ചാണ് സ്‌നാനം നടത്തേണ്ടത്. മഴക്കാലത്ത് ഉഷ്‌ണ വീര്യമുള്ള സഹചരാദി, പ്രപഞ്ചനം, കാര്‍പ്പാസ്യസ്യാദി, എന്നീ തൈലങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് റിട്ട. സീനിയര്‍ മെഡി. ഓഫീസര്‍ ഡോ. സി കെ. മുരളീ മനോഹര്‍ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

മിത ശീതോഷ്‌ണാവസ്ഥയില്‍ ധന്യന്തരം കുഴമ്പുമാണ് തേച്ചുകുളിക്ക് പഥ്യമായത്. ബ്രാഹ്മ മുഹൂര്‍ത്തത്തില്‍ എഴുന്നേറ്റ് ആദ്യം ശൗച്യാദി കര്‍മ്മങ്ങള്‍ ചെയ്യണം. പിന്നീട് ദന്തദാവനം, അതിനുശേഷം എണ്ണ തേക്കല്‍. ശിരസ്, ചെവി, പാദം എന്നിവയിലെല്ലാം എണ്ണ തേക്കണം. ആയുര്‍വേദ രീതി പ്രകാരം ദിനചര്യയില്‍ ഇതെല്ലാം അനുഷ്ഠിക്കണം. എണ്ണ തേച്ചുകുളിക്ക് ചില ചിട്ടകളുണ്ട്. തൈലം തേച്ച് കഴിഞ്ഞാല്‍ വ്യായാമവും അതിനു ശേഷം ശരീരത്തില്‍ സ്വയം തിരുമ്മലും നടത്തണം. ജീവിതക്രമം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇക്കാലത്ത് പൊതുവേ എള്ളെണ്ണയോ വെളിച്ചെണ്ണയോ കൊണ്ട് അഭ്യംഗം നടത്താം.

തേച്ചുകുളിയുടെ ഗുണങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്ന ഡോ. സി കെ. മുരളീ മനോഹര്‍ (ETV Bharat)

എണ്ണ തേച്ച് തിരുമ്മല്‍ കഴിഞ്ഞാല്‍ കുളിക്കുന്നത് മിതമായ ചൂടുവെളളത്തില്‍ വേണം. എന്നാല്‍ തലയില്‍ ചൂടുവെള്ളം പാടില്ല. വൈകിട്ട് സാധാരണ രീതിയില്‍ ദേഹശുദ്ധി വരുത്തിയാല്‍ മതിയാകും. പരമ്പരാഗത രീതിയില്‍ മലയാളികള്‍ എണ്ണ തേച്ച് കുളിക്ക് പ്രാധാന്യം നല്‍കി വരുന്നുണ്ട്. തലയിലും ദേഹത്തും എണ്ണ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് അൽപം സമയം കഴിഞ്ഞ് കുളിക്കുന്ന രീതി നിലവിലുണ്ട്.

തേച്ചുകുളിയുടെ ഗുണങ്ങൾ

തേച്ചുകുളി ആയുർവ്വേദത്തിലെ ദിനചര്യയുടെ ഭാഗമാണ്. ശുചിത്വ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്‌ത ശേഷം 'അഭ്യംഗം' അതായത് എണ്ണതേപ്പ്. ഇതിന് ശേഷമാണ് തേച്ച് കുളിക്കേണ്ടത്. തേച്ചുകുളി ഡോക്‌ടറുടെ നിർദേശ പ്രകാരം ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലതെന്നും എന്നാൽ ദിനചര്യയുടെ ഭാഗമായതിനാൽ തനിയെ ചെയ്യാമെന്നും ഡോ. സി കെ. മുരളീ മനോഹര്‍ പറഞ്ഞു.

തേച്ചുകുളിക്കുള്ള പ്രധാന ഗുണങ്ങള്‍ നിരവധിയാണ്. ജഠരാഗ്നിയെ വർധിപ്പിക്കുകയും ജീവശക്തിയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാന്‍ തേച്ചുകുളിക്ക് കഴിയും. കൂടാതെ ആയുസിനെ വര്‍ധിപ്പിക്കുകയും ശരീര ബലവര്‍ധനവിനെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. ശരീരം തണുപ്പിക്കുന്നതിനും ചര്‍മ്മകാന്തിക്കും സംരക്ഷണത്തിനും തേച്ചുകുളി ആചരിക്കുന്നത് ഉത്തമമാണ്. നേത്രാരോഗ്യത്തിനും കാഴ്‌ച ശക്തിക്കും തേച്ചുകുളി പ്രധാനമാണ്. എന്നാല്‍ തേച്ചുകുളി സന്ധ്യക്ക് ശേഷം നടത്തരുത്. ഇത് നീരിറക്കം ഉണ്ടാക്കാന്‍ കാരണമാകും.

കുളി കഴിഞ്ഞ ശേഷം ശരീരം വൃത്തിയാക്കാന്‍ ഇഞ്ചയോ കടലമാവോ ഉപയോഗിക്കണം. രോഗാവസ്ഥയുള്ളവര്‍ ശരീര പ്രകൃതിക്ക് അനുസരിച്ചുളള ഔഷധ എണ്ണകള്‍ ചൂടാക്കി തേച്ചുകുളിക്ക് ഉപയോഗിക്കണം. ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഒരു ഡോക്‌ടറുടെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുന്നത് അഭികാമ്യമാണ്. എന്നാല്‍ പരമ്പരാഗത രീതിയില്‍ തേച്ചുകുളിക്കുന്നവര്‍ ഏത് എണ്ണയാണ് പഥ്യമെന്ന് സ്വയം തീരുമാനിക്കുകയും ആവാം. എല്ലാ കാലത്തും എണ്ണ തേച്ചുകുളിക്ക് പ്രാധാന്യമുണ്ട്. രക്തയോട്ടം കൂട്ടാനും ശരീരത്തിലെ പിരിമുറുക്കവും വേദനയും കുറക്കാനും സുഗമമായ ഉറക്കം കിട്ടാനും ചര്‍മ്മത്തിന് തിളക്കം ലഭിക്കാനും എണ്ണ തേച്ചു കുളി സഹായിക്കും.

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TAGGED:

തേച്ചുകുളിയുടെ ഗുണങ്ങൾ
ആയുർവ്വേദ ദിനചര്യകൾ
തേച്ചുകുളിയുടെ പ്രാധാന്യം
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