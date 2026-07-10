ഉറൂബ് ഓർമകൾക്ക് 46 വയസ്; അനശ്വര എഴുത്തുകാരനെ സര്ക്കാരും സാഹിത്യനഗരിയും മറന്നെന്ന് മകൻ
ഉറൂബ് വിടവാങ്ങിയിട്ട് 46 വർഷം പൂർത്തിയാകുന്ന വേളയിൽ അച്ഛൻ്റെ ഓർമകൾ ഇ ടിവി ഭാരതുമായി പങ്കുവച്ച് മകൻ ഇ. സുധാകരൻ.
Published : July 10, 2026 at 1:57 PM IST|
Updated : July 10, 2026 at 2:09 PM IST
കെ ശശീന്ദ്രന്
കോഴിക്കോട്: ഉറൂബിനെ സർക്കാറും സാഹിത്യ നഗരിയും മറന്നെന്ന് മകൻ. മലയാള സാഹിത്യത്തിനും സിനിമയ്ക്കും വലിയ സംഭാവനകൾ നൽകിയ വ്യക്തിത്വമാണ് ഉറൂബ് എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പി.സി.കുട്ടികൃഷ്ണൻ. ഉറൂബ് വിടവാങ്ങിയിട്ട് 46 വർഷം പൂർത്തിയാകുന്ന ദിവസം അച്ഛനെക്കുറിച്ച് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് മനസ് തുറന്ന് മകൻ ഇ സുധാകരൻ.
"ഒരുപാട് കൊല്ലങ്ങളായി മ്യൂസിയം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉറൂബ് സാംസ്കാരിക സമിതി ശ്രമിക്കുന്നു. ഇതുവരെ സർക്കാരിൽ നിന്ന് അഞ്ച് പൈസ കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാരിൻ്റെ സമയത്ത് കോഴിക്കോട്ടെ എംഎൽഎ ആയിരുന്ന എം കെ മുനീർ നിയമസഭയിൽ ഈ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഉറൂബ് അവഗണിക്കപ്പെടുന്നു എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം അന്ന് വ്യക്തമാക്കിയത്. അതിനെ തുടർന്ന് 2 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചതായി പ്രഖ്യാപനം വന്നു. വളരെ തുച്ഛമായ തുകയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചതെങ്കിലും ഞങ്ങൾ അതിൽ സന്തോഷിച്ചു. ആ തുക എന്തായാലും ഇതിനായി മാറ്റിവയ്ക്കുമല്ലോ?
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വീണ്ടും ഒരു പിണറായി സർക്കാരും അതിനുശേഷം മറ്റൊരു സർക്കാരും വന്നു. അഞ്ചു പൈസയും എവിടെയും നീക്കിവെച്ച് കണ്ടില്ല. മാത്രമല്ല അതിനു തൊട്ടു പിന്നാലെ ഒഎൻവി കുറുപ്പിന് സ്മാരകം പണിയാൻ ഒരു കോടി രൂപയും എം ടി വാസുദേവൻ നായരെ ഓർമ്മിക്കാൻ അഞ്ചു കോടി രൂപയും മാറ്റിയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഉറൂബിന് ഇത്രയൊക്കെ പ്രാധാന്യമേ ഉള്ളൂ? സാഹിത്യലോകം കൂടി പ്രതികരിക്കട്ടെ" സുധാകരൻ പറഞ്ഞു.
"ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മലയാള സാഹിത്യം പുതിയ നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ കേരളത്തിലെ സാമൂഹിക-രാഷ്ട്രീയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് അടിത്തറയിട്ടതാണെന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ നിരീക്ഷിച്ചതാണ്. ഉറൂബിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ മാസ്റ്റർപീസ് നോവലായ 'സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരും' തനിക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട പുസ്തകമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 2024ൽ താൻ വായിച്ച മികച്ച പുസ്തകങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക പട്ടിക ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ പങ്കുവച്ചപ്പോഴും അതിൽ 'സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരും' അദ്ദേഹം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
അച്ഛൻ അന്ന് എഴുതിവച്ചത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് അപ്പുറത്തേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആയിരുന്നു. ചൊവ്വല്ലൂർ കൃഷ്ണൻകുട്ടി ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് "പിൽക്കാലത്ത് ഒരുപാട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകിയ തള്ളക്കോഴിയാണ് "ഉമ്മാച്ചു", ഒരിക്കലും കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ആ പിടക്കോഴിയിൽ ഇന്ന് അവസാനം വിരിഞ്ഞ കുഞ്ഞാണ് "ഖസാക്കിൻ്റെ ഇതിഹാസം".
വള്ളത്തോൾ നാരായണമേനോൻ ഒരിക്കൽ കെ എം പണിക്കരോട് പറഞ്ഞത്രേ; "ചന്തുമേനോൻ മരിച്ചെന്ന് ആരാ പറഞ്ഞത്, ഇതാ നിൽക്കുന്നു അദ്ദേഹം' ഉറൂബിനെ മുൻനിർത്തി വിശേഷിപ്പിച്ചതാണ് പോലും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് നല്ല വിശേഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഉറൂബിനെ ഇപ്പോൾ ആർക്കും വേണ്ട. ഒരു മാതൃകയും ഇല്ലാതെ പിറവിയെടുത്തതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ സമാഹാരങ്ങളും. ഉറൂബാണ് ഏറ്റവും വലിയ നോവലിസ്റ്റ് എന്ന് സി.വി രാമൻപിള്ള അടയാളപ്പെടുത്തിയതും ഈ വേളയിൽ ഓർക്കുകയാണ്.
എഴുത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം ജീവൻ നൽകിയ കഥാപാത്രങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. 1958ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരും' വായിച്ചാൽ അത് മനസിലാകും. അതിലെ ഒരു കഥാപാത്രമാണ് നാറാണപ്പിള്ള. അതിനോട് അടുത്ത് സാമ്യം വഹിക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ കോഴിക്കോട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെയാണ് മറ്റൊരു ക്യാരക്ടർ ആയ സുലൈമാനും ഇവരാരും നായകരല്ല; നായകൻ ഇല്ലാതെ ഒരു കഥയെ മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ മാത്രം നമ്മൾ ആ കഥയെ ഓർക്കും" അറിയപ്പെടുന്ന ചിത്രകാരൻ കൂടിയായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇളയ മകൻ സുധാകരൻ എടക്കണ്ടി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മലയാളത്തിൻ്റെ "നീലക്കുയിൽ" ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഒരു ചലച്ചിത്രമാണ്. മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ആ തരത്തിൽ ഒരു ചരിത്രവും ഇല്ലാത്ത കാലത്താണ് നീലക്കുയിലിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം തിരക്കഥ രചിച്ചത്. ഒരു മാതൃകയും ഇല്ലാതെ ആ സിനിമ അണിയിച്ച് ഒരുങ്ങിയപ്പോൾ ഭാരത സർക്കാർ തന്നെ അതിനെ അംഗീകരിച്ചു. മലയാള സിനിമാ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു സുപ്രധാന വഴിത്തിരിവായ ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ കഥ ഉറൂബിൻ്റേതാണ്. പി. ഭാസ്കരനുമായി ചേർന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇതിൻ്റെ തിരക്കഥയും സംഭാഷണവും ഒരുക്കിയത്. മികച്ച ചിത്രത്തിനുള്ള രാഷ്ട്രപതിയുടെ വെള്ളിപ്പതക്കം നേടിയ ആദ്യ മലയാള ചിത്രമാണിത്.
പി. ഭാസ്കരൻ സംവിധാനം ചെയ്ത 1956ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'രാരിച്ചൻ എന്ന പൗരൻ' എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ കഥയും സംഭാഷണവും എഴുതിയത് ഉറൂബാണ്. 1958 ൽ പി. ഭാസ്കരൻ സംവിധാനം ചെയ്ത 'നായര് പിടിച്ച പുലിവാല്' എന്ന ഹാസ്യ ചിത്രത്തിൻ്റെ കഥയും തിരക്കഥയും ഉറൂബിൻ്റേതായിരുന്നു. 1970 ൽ കെ. എസ്. സേതുമാധവൻ സംവിധാനം ചെയ്ത മിണ്ടാപ്പെണ്ണ് എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ തിരക്കഥ നിർവ്വഹിച്ചത് ഉറൂബാണ്. ആ വർഷം തന്നെ പി. ഭാസ്കരൻ സംവിധാനം ചെയ്ത കുരുക്ഷേത്രം എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിൻ്റെ തിരക്കഥാ രചനയിൽ പങ്കാളിയായി.
പ്രശസ്തമായ 'ഉമ്മാച്ചു' എന്ന നോവലിനെ ആസ്പദമാക്കി പി. ഭാസ്കരൻ 1971ൽ അതേ പേരിൽ സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തു. ഇതിൻ്റെ കഥ, തിരക്കഥ, സംഭാഷണം എന്നിവ ഉറൂബ് തന്നെയാണ് നിർവ്വഹിച്ചത്. 1972ൽ രാമു കാര്യാട്ട് സംവിധാനം ചെയ്ത ത്രിസന്ധ്യ എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ തിരക്കഥ എഴുതിയത് ഉറൂബാണ്. പ്രശസ്ത സംവിധായകൻ ഭരതൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രമാണിത്. ഉറൂബിൻ്റെ 'അണിയറ' എന്ന നോവലിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഭരതൻ തന്നെയാണ് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ കഥയും തിരക്കഥയും ഒരുക്കിയത്.
ജനിച്ചത് പൊന്നാനിയിൽ ആണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കർമ്മമണ്ഡലം കോഴിക്കോട് ആയിരുന്നു. പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് ജോലിക്ക് ഇറങ്ങി. ആദ്യം കമ്പൗണ്ടർ ആയിരുന്നു. പിന്നീട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ജോലി ചെയ്തു. എല്ലാ സ്ഥലത്തും ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിൽ മാത്രമേ അദ്ദേഹം നിന്നിട്ടുള്ളൂ. ഒടുവിൽ കോഴിക്കോട് ആകാശവാണിയിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് ഒരു സ്ഥിരത വന്നത്. അതിനിടയിൽ കണ്ടതും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും അദ്ദേഹം എഴുതി. അങ്ങനെ ഉറൂബിൻ്റെ പേരിൽ കോഴിക്കോടും അറിയപ്പെട്ടു.
ആകാശവാണിയിൽ ഉദ്യോസ്ഥനായെത്തിയതു മുതൽ ഈ നഗരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ പേരിനൊരു മ്യൂസിയം അല്ലാതെ ഇനിയും അർഹമായ
ഒരു സ്മാരകം പോലും യുനെസ്കൊയുടെ സാഹിത്യ നഗരമായി മാറിയ ഈ നഗരത്തിലില്ല. ഉറൂബ് എന്ന സാഹിത്യകാരനെയും തിരക്കഥാകൃത്തിനെയും പറ്റി പുതിയ തലമുറയ്ക്കു
പഠിക്കാനായി ഉറൂബ് സ്മാരക സമിതി നഗരത്തിൽ ഒരുക്കിയ ഉറൂബ് മ്യൂസിയം പോലും സാഹിത്യാസ്വാദകർക്ക് എളുപ്പം കയറി ചെല്ലാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിലാണ്.
ഉറൂബിനു ലഭിച്ച കേരള - കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരങ്ങൾ, മറ്റ് അവാർഡുകൾ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ, കയ്യെഴുത്ത് പ്രതികൾ, പേന, കണ്ണട, ചെരിപ്പ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോകൾ, പെയിൻ്റിങ്ങുകൾ എന്നിവയെല്ലാമുള്ള ഈ മ്യൂസിയം നേരത്തേ കിളിയനാട് ഗവ.എൽപി സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിലായിരുന്നു തുടങ്ങിയിരുന്നത്. പിന്നീട് ഇത് ആനക്കുളം സംസ്കാരിക നിലയത്തിലേക്കു മാറ്റി.
ഇപ്പോഴത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മാനാഞ്ചിറ പബ്ലിക് ലൈബ്രറി കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മുകൾ നിലയിലെ ഒരു കൊച്ചു മുറിയിലാണ്. പബ്ലിക് ലൈബ്രറിയിൽ നിത്യേനയെത്തുന്ന വായനക്കാർക്കുപോലും മുകളിൽ ഇങ്ങനെയൊരു മ്യൂസിയമുള്ള കാര്യം അറിയില്ല. മാനാഞ്ചിറ പബ്ലിക് ലൈബ്രറി പരിസരത്ത് ഉറൂബിൻ്റെ വെങ്കല പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കാൻ സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് ഒരിക്കൽ തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നെങ്കിലും നടന്നില്ല. നഗരത്തിൽ നേരത്തേ ഉറൂബിൻ്റെ പേരിലുണ്ടായിരുന്ന റോഡിൻ്റെ ബോർഡുകളും
ഇപ്പോൾ കാണാനില്ല.
വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ റോഡ് തുടങ്ങുന്ന ഭാഗം മുതൽ കോംട്രസ്റ്റ് നെയ്ത്തു കമ്പനിക്കു മുൻപിലൂടെ ടൗൺഹാൾ വരെയുള്ള റോഡിനാണ് ഉറൂബ് റോഡ് എന്ന് പേരിട്ട് ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നത്. ഈ ബോർഡുകളും നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ബോർഡ് ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ
പേരിൽ ഈ റോഡിന് മറ്റൊരു പേരിടാൻ വരെ നീക്കം നടന്നിരുന്നു. സാഹിത്യാസ്വാദകരുടെ
പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്നാണ് അത് ഒഴിവാക്കിയത്.
ഉറൂബിൻ്റെ കുടുംബം ഇവിടെ ഉറൂബ് റോഡ് എന്ന ബോർഡ് പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പലതവണ കോർപറേഷന് നിവേദനം നൽകിയിരുന്നു. ഉറൂബിനെ ഓർമിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മഹത്തായ കൃതികൾ മതി. എങ്കിലും, കോഴിക്കോടിൻ്റെ
സ്വന്തം ഉറൂബിനെ സാഹിത്യ നഗരം ഇങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതിയോ? ഉറൂബ് ചരമ വാർ
ഷിക ദിനമായ ഇന്ന് നഗരത്തിൽ ഒരു അനുസ്മരണ പരിപാടി പോലും ഇല്ലാത്തത് സാഹിത്യ നഗരത്തിന് നാണക്കേടാണ്. ഗ്രാമീണ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉള്ളറകളെ പച്ചയായും ലളിതമായും ഹൃദയസ്പർശിയായും അവതരിപ്പിച്ച അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രചനകൾ തൂലികാനാമത്തിൻ്റെ അർത്ഥം പോലെ 'യൗവ്വനം നശിക്കാത്തവയാണ്'.
പ്രധാന കൃതികൾ: സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരും (കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ലഭിച്ച കൃതി), ഉമ്മാച്ചു, (കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ്) അണിയറ, മിണ്ടാപ്പെണ്ണ്, അമ്മിണി.
ചെറുകഥകൾ: രാച്ചിയമ്മ, നീർച്ചാലുകൾ (ആദ്യ കഥാസമാഹാരം), തേന്മുള്ളുകൾ, ഗോപാലൻ നായരുടെ താടി.
നാടകങ്ങൾ: തീ കൊണ്ടു കളിക്കരുത്, മണ്ണും പെണ്ണും.
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