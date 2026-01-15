മിര്സാ ഗാലിബും മിര് തകി മിറിയും അനശ്വരമാക്കിയ ഗസലുകൾ; വേദിയിൽ ഹൃദയം തൊട്ട് ഉറുദു ഗസൽ
മെഹ്ദി ഹസൻ, തലത് മെഹമൂദ്, പങ്കജ് ഉദാസ്, ഗുലാം അലി, ജഗജിത് സിങ്ങ് എന്നിവരുടെ ഗസലുകളാണ് കൂടുതലും ആലപിച്ചത്. പെൺകുട്ടികളാണ് കൂടുതലും മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്.
Published : January 15, 2026 at 1:19 PM IST
തൃശൂർ: കാലാതിവര്ത്തിയായ വരികള് ഹൃദയം തൊടുന്ന ആലാപന ശൈലി. പ്രണയവും വിരഹവും ആത്മീയതയുമൊക്കെ തുടിച്ചു നില്ക്കുന്ന വരികളിലൂടെ സെന്റ് ജോസഫ് സിജി എച്ച് എസ് എസിലെ വേദിയില് ഹയര് സെക്കണ്ടറി, ഹൈസ്കൂള് വിഭാഗം ഉറുദു ഗസല് മത്സരാര്ഥികള് തൃശൂരിലെ ആസ്വാദകരെ കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയത് ശ്രുതി മധുരമായ മറ്റൊരു മായിക ലോകത്തേക്ക്.
സെന്റ് ജോസഫ് സിജി എച്ച് എസ് എസിലെ വേദിയില് ഹയര് സെക്കണ്ടറി, ഹൈസ്കൂള് വിഭാഗം ഉറുദു ഗസല് മത്സരങ്ങള്ക്ക് ആസ്വാദകര് ഏറെയുണ്ടായിരുന്നു.. മെഹ്ദി ഹസനും, തലത് മെഹമൂദും, പങ്കജ് ഉദാസും, ഗുലാം അലിയും, ജഗജിത് സിങ്ങും ഹരിഹരനുമൊക്കെ പാടി അനശ്വരമാക്കിയ ഉദാത്ത സൃഷ്ടികള് കേട്ടും പരിചയിച്ചും അടുത്തറിയുന്ന ആസ്വാദകര് ഗസലിലെ പുത്തന് വാഗ്ദാനങ്ങളുടെ പ്രകടനം സാകൂതം കേട്ടു.
ഭാഷ ഉറുദുവാണെങ്കിലും ആസ്വാദനത്തിന് ഒരു തടസവുമില്ലാത്ത ആലാപനമായിരുന്നു കുട്ടികളുടേത്. മത്സരമായതു കൊണ്ട് പൂര്ണമായും ഗസലിന്റെ മാസ്മരിക ലോകത്തില് ലയിച്ചു പാടാന് മത്സരാര്ഥികള്ക്ക് ആവുമായിരുന്നില്ല. അര്ത്ഥ സമ്പുഷ്ടമായ ഈരടികള് അഥവാ ശേലുകള് നിറഞ്ഞ, ഒരേ മാത്രയില് അഥവാ വൃത്തത്തില് അഥവാ ബെഹറില് തീര്ത്ത, പ്രാസ ഭംഗി ചമയ്ക്കുന്ന കാഫിയായും റദീഫും, അര്ത്ഥ വ്യാപ്തി പകരുന്ന ഖയാലും മത്ലയും (പല്ലവി) ഒക്കെ തങ്ങളുടെ ആലാപന ശകലത്തിലുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ടായിരുന്നു ഓരോ മത്സരാര്ഥിയുടേയും പ്രകടനം.
ഭാവം ചോരാതെ ഉച്ചാരണ ശുദ്ധിയോടെ ശ്രുതിയും ലയവും താളവും ഒപ്പിച്ച് ശ്രോതാക്കളെ സമ്മോഹന ലോകത്തേക്ക് നയിക്കുന്നതില് മത്സരാര്ത്ഥികളോരോരുത്തരും മികച്ചു നിന്നു. മിര്സാ ഗാലിബിന്റെയും മിര് തകി മിറിന്റേയും മുഹമ്മദ് ഇഖ്ബാലിന്റേയും വരികളാണ് മിക്കവരും ആലപിച്ചത്. അവിടെ പ്രണയവും വിരഹവും ഗൃഹാതുരത്വവും വരിഞ്ഞൊഴുകി.
പക്ഷേ ഒരു സംശയം. മെഹ്ദി ഹസനും തലത് മെഹമൂദിനും പങ്കജ് ഉദാസിനും ഗുലാം അലിക്കും ഹരിഹരനുമൊക്കെ പിന്മുറക്കാര് കുറയുകയാണോ. മത്സരിക്കാനെത്തിയവരെ കണ്ടപ്പോള് സംശയം ഒന്നു കൂടി ഉറച്ചു. ഹയര് സെക്കണ്ടറി വിഭാഗത്തില് സ്പെഷ്യല് ഓര്ഡര് വഴി മത്സരിക്കാനെത്തിയവര് അടക്കം 15 പേരാണ് മത്സരിച്ചത്. 3 പേരൊഴികെ മത്സരാർഥികളില് 12 പേരും പെണ്കുട്ടികളായിരുന്നു. 15 പേര്ക്കും എ ഗ്രേഡ് ലഭിച്ചു. ഹൈസ്കൂള് വിഭാഗത്തിലും ഗസല് ആലപിക്കാനെത്തിയതിലേറെയും പെണ്കുട്ടികളായിരുന്നു. 15 മത്സരാര്ഥികളില് ആണ്കുട്ടികള് വെറും മൂന്ന് പേരും.
ഒരു സുനിതാ നെടുങ്ങാടിയും ഗായത്രിയും മഞ്ജരിയും ഇംതിയാസ് ബീഗവും മാത്രമുള്ള മലയാളിയുടെ ഗസല് ലോകത്തേക്ക് നാളെയുടെ വാഗ്ദാനങ്ങളായ ഒരു പിടി ഗസല് ഗായികമാരെത്തുന്നു. ബീഗം അക്തറിന് പിന്ഗാമികളായി മലയാളക്കരയില് നിന്ന് ഗസല് ഗായികമാര് നിറയെ വരുമെന്ന സൂചനകളുമായാണ് തൃശൂരില് ഉറുദു ഗസല് മത്സരങ്ങള്ക്ക് തിരശീല വീണത്.
