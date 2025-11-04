തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കല്: എന്യൂമറേഷൻ ഫോം വിതരണം ആരംഭിച്ചു, പ്രമുഖരുടെ വീടുകളിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെത്തി
കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ജില്ലാ കലക്ടർ അരുൺ കെ വിജയൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കഥാകൃത്ത് ടി പത്മനാഭൻ്റെ വസതി സന്ദർശിച്ച് എന്യുമറേഷൻ ഫോം കൈമാറി
Published : November 4, 2025 at 3:52 PM IST
കണ്ണൂർ: 2025-ലെ തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കലിൻ്റെ (SIR) ഭാഗമായി ഇന്ത്യൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ നിർദേശപ്രകാരം കേരളത്തിൽ ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫീസർമാർ (BLO) വീടുകൾ തോറും എത്തി എന്യൂമറേഷൻ ഫോം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് തുടക്കമായി. പൗര പ്രമുഖരുടെ വീടുകളിലാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സന്ദർശനം നടത്തുന്നത്.
കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ജില്ലാ കലക്ടർ അരുൺ കെ വിജയൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കഥാകൃത്ത് ടി പത്മനാഭൻ്റെ വസതി സന്ദർശിച്ച് എന്യുമറേഷൻ ഫോം കൈമാറി. പയ്യന്നൂരിൽ ഗാന്ധിയനും പത്മശ്രീ ജേതാവും ആയ അപ്പുക്കുട്ട പൊതുവാൾക്കും ശില്പി ഉണ്ണി കാനായിക്കും കണ്ണൂർ ഡെപ്യൂട്ടി കലക്ടർ( എൽ ആറും) പയ്യന്നൂർ ഇആർഒ യുമായ ലതാദേവി സി എം ഫോം നല്കി. 2002 ലെയും 2025 ലെയും വോട്ടർ പട്ടിക പരിശോധിച്ച് ആർക്കും വോട്ട് നഷ്ടപ്പെടാത്ത രീതിയിൽ ഉള്ള ശുദ്ധീകരണമാണ് നടത്തുന്നതെന്ന് ലതാദേവി ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. പുതിയ വോട്ടർമാർക്ക് പുതിയ അപേക്ഷ ഫോം കൈമാറും. വോട്ടർമാരുടെ വിവരങ്ങൾ തെറ്റാതെ ചേർക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അവര് വ്യക്തമാക്കി. വീടുകളിൽ എത്തി ഫോം നൽകേണ്ട ചുമതല ബിഎല്ഒമാർക്കാണ്. പഴയ ഫോട്ടോ മാറ്റി പുതിയ ഫോട്ടോ ചേർക്കാനുള്ള സൗകര്യവും ഉണ്ടെന്ന് തഹസിൽദാർ മനോഹരൻ ടി പറഞ്ഞു.
ഡിസംബർ നാലുവരെയാണ് വിവരശേഖരണം. ഈ ഘട്ടത്തിൽ രേഖകളൊന്നും നൽകേണ്ടതില്ല. ഡിസംബർ ഒമ്പതിന് പ്രാഥമിക വോട്ടർപട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. അന്തിമപട്ടിക ഫെബ്രുവരി ഏഴിനും. തദ്ദേശതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് സമാന്തരമായുള്ള പട്ടിക പരിഷ്കരണം മാറ്റണമെന്ന രാഷ്ട്രീയപാർട്ടികളുടെ ആവശ്യം നിലനിൽക്കേയാണ് കേരളത്തിൽ വോട്ടർപട്ടിക പരിഷ്കരണം (എസ്ഐആർ) നടത്തുന്നത് എന്ന സവിശേഷതയും ഉണ്ട്.
രാജ്ഭവനിൽ ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര അർലേകർക്ക് എന്യൂമറേഷൻ ഫോറം കൈമാറി എസ്ഐആറിന് തുടക്കമിട്ടിരുന്നു. കേരളപ്പിറവിദിനത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം കുറ്റിച്ചൽ പൊടിയം ഉന്നതിയിൽനിന്നാണ് ആദ്യ എന്യൂമറേഷൻഫോറം മുഖ്യതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ യു. രത്തൻ കേൽക്കർ സ്വീകരിച്ചത്. അരുവിക്കരയിലെ ബിഎൽഒ ശരണ്യയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉന്നതിയിലെ ജയ സംസ്ഥാനത്താദ്യമായി എന്യൂമറേഷൻ ഫോറം പൂരിപ്പിച്ചുനൽകി.
2002 ലെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേരുണ്ടോയെന്ന് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ceo.kerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്. മുഴുവൻ വോട്ടർ മാരും എന്യൂമറേഷൻ ഫോറം പൂരിപ്പിച്ച് ബിഎൽഒ മാർക്ക് കൈമാറി കുറ്റമറ്റ വോട്ടർ പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്ന നടപടിയുമായി സഹകരിക്കണമെന്ന് ജില്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ കൂടിയായ ജില്ലാ കലക്ടർ അറിയിച്ചു.
തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കൽ 2025 നോടനുബന്ധിച്ച് ബിഎൽഒമാരായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നവംബർ നാല് മുതൽ ഡിസംബർ നാല് വരെ മറ്റു ചുമതലകളിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കികൊണ്ട് ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് അനുവദിച്ച് ചീഫ് ഇലക്ടറൽ ഓഫീസർ ഉത്തരവിറക്കിയിട്ടുണ്ട്.
