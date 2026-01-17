"അയ്യോ പ്രേതം!"; മെഡിക്കൽ കോളജ് പരിസരത്തെ ഞെട്ടിച്ച് വേറിട്ട പ്രതിഷേധം
നിർമാണം നിലച്ച കാസർകോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് കെട്ടിടം പ്രേതാലയമാകുന്നെന്ന് കാട്ടി സമരസമിതി നടത്തിയ വേറിട്ട 'ഞെട്ടിക്കൽ സമരം'
Published : January 17, 2026 at 5:00 PM IST|
Updated : January 17, 2026 at 5:07 PM IST
കാസർകോട്: "അയ്യോ പ്രേതം... പ്രേതം..." എന്ന നിലവിളിയോടെ ഒരുകൂട്ടം ആളുകൾ നിർമാണം പാതിവഴിയിലായ കെട്ടിടത്തിൽനിന്ന് ഭയന്നോടി വരുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ മെഡിക്കൽ കോളജ് പരിസരം ഒന്ന് പകച്ചു. ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് ഭീതി പടർന്നുവെങ്കിലും, സംഗതി സത്യമല്ലെന്നും കാസർകോട് മെഡിക്കൽ കോളജിനായി നടക്കുന്ന വേറിട്ടൊരു സമരമുറയാണെന്നും തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടെയാണ് നാട്ടുകാർക്ക് ശ്വാസം നേരെ വീണത്. ഇതിനിടയില് ചിലരാകട്ടെ കെട്ടിടത്തിന് അകത്തേക്ക് നീണ്ടു വലിഞ്ഞു നോക്കി പ്രേതം ഇല്ലെന്നു ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
വർഷങ്ങളായി നിർമാണം പൂർത്തിയാകാതെ കാടുകയറിക്കിടക്കുന്ന മെഡിക്കൽ കോളജ് കെട്ടിടത്തോടുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ അനാസ്ഥ തുറന്നുകാട്ടാനാണ് സമരസമിതി ഈ 'ഞെട്ടിക്കൽ സമരം' സംഘടിപ്പിച്ചത്. പൂർത്തിയാകാത്ത കെട്ടിടത്തിൽനിന്ന് സമര സമിതി പ്രവർത്തകർ പെട്ടെന്ന് പ്രേതം പ്രേതം പറഞ്ഞു പുറത്തേക്ക് ഓടി വരികയായിരുന്നു. കാസർകോട് മെഡിക്കൽ കോജിൻ്റെ ശോചനീയാസ്ഥക്കെതിരെ ഇതൊരു വേറിട്ട സമരമായി. നിർമാണം പാതിവഴിയിലായ കെട്ടിടത്തിൽ പ്രേതത്തെ കണ്ട് ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണ് പ്രതീകാത്മകമായി പ്രതിഷേധം ആവിഷ്കരിച്ചത്.
സർക്കാരിൻ്റെ അനാസ്ഥ തുറന്നു കാട്ടാൻ ആണ് ഞെട്ടിക്കൽ സമരത്തിലൂടെ ശ്രമിച്ചതെന്ന് സമരസമിതി പ്രവര്ത്തകര് പറഞ്ഞു. തറക്കല്ലിട്ട് 13 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ആശുപത്രി കെട്ടിടം നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കാത്തതിന് എതിരെയുള്ള രണ്ടാംഘട്ട സമരമാണ് ഇന്ന് ആരംഭിച്ചത്. സമരത്തിൽ നിരവധി പേര് പങ്കെടുത്തു.
നാല് ബ്ലോക്കുകളിലായി 500 കിടക്കകളുള്ള മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രി കെട്ടിടം പണി പൂർത്തിയായാൽ ഓപ്പറേഷൻ തിയറ്റർ, അത്യാഹിത വിഭാഗം, വിവിധ ചികിത്സാ വിഭാഗം എന്നിങ്ങനെ സൗകര്യങ്ങളാണ് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ഉണ്ടാവുക. 50 കോടിയോളം രൂപയാണ് ആശുപത്രി ബ്ലോക്കിനു വേണ്ടി ഇതിനകം ചെലവിട്ടത്. കെട്ടിടങ്ങളുടെ സിവിൽ വർക്ക് 60 ശതമാനത്തോളം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. പടിപടിയായി നാല് ബ്ലോക്കിൻ്റെയും പണി തീർക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം.
മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രി കെട്ടിടത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി നിലച്ചതിനാൽ പുതിയ ടെൻഡർ നടപടിക്ക് ശേഷം കരാറുകാരനെ കണ്ടെത്തണം. കിറ്റ്കോയ്ക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ചുമതല. നിലവിലെ കരാറുകാരന് നൽകാനുള്ള മൂന്ന് കോടിയോളം രൂപ നൽകി പകരം പുതിയ കരാറുകാരനെ കണ്ടെത്തി ഹോസ്പിറ്റൽ ബ്ലോക്ക് പണി പുനരാരംഭിക്കാനുള്ള നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കണം. എംബിബിഎസ് ആദ്യ ബാച്ചിലേക്ക് 50 വിദ്യാർഥികൾക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഉടൻ സജ്ജമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ സമരം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാനാണ് സമിതിയുടെ തീരുമാനം.
