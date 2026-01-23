ETV Bharat / state

അശാസ്ത്രീയ ദേശീയപാത നിർമാണം; മണ്ണിടിച്ചില്‍ ഭീഷണിയില്‍ കുപ്പം, കാത്തിരിക്കുന്നത് വന്‍ ദുരന്തമെന്ന് ജനം

കുപ്പം കപ്പണത്തട്ടിൽ മണ്ണിടിച്ചില്‍ വ്യാപകം. ആശങ്കയില്‍ പ്രദേശവാസികള്‍. മണ്ണിടിയുന്നത് ദേശീയപാത വികസനം നടക്കുന്ന ഭാഗത്ത്.

Unscientific National Highway Construction at kannur (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 23, 2026 at 8:20 PM IST

2 Min Read
കണ്ണൂർ: ദേശീയപാത വികസനം നടക്കുന്ന കുപ്പം കപ്പണത്തട്ടിൽ മേഖലയില്‍ മണ്ണിടിച്ചില്‍ വ്യാപകം. കഴിഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിലില്‍ സമീപത്തെ കെട്ടിടത്തിന്‍റെ മുറ്റം വരെയും മണ്ണിടിഞ്ഞു. സംഭവത്തില്‍ ആളപായമൊന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്‌തിട്ടില്ല. ഉഗ്ര ശബ്‌ദത്തോടെ വന്‍ പാറക്കല്ലുകളും മണ്ണും കൂടി ഇടിയുകയായിരുന്നു. അശാസ്‌ത്രീയ നിര്‍മാണമാണ് മണ്ണിടിച്ചിലിന് കാരണമെന്ന് പ്രദേശവാസികള്‍ പറഞ്ഞു. വരും നാളുകളിൽ കാത്തിരിക്കുന്നത് വൻ ദുരന്തമാണെന്നും നാട്ടുകാര്‍ ആരോപിച്ചു.

മണ്ണിടിച്ചിൽ കാരണം സമീപത്തെ കെട്ടിടവും അപകടാവസ്ഥയിലായി. കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മുറ്റത്ത് നിന്ന് 6 മീറ്ററോളം ദൂരം മാത്രമേ ഇനി ഇടിയാൻ ബാക്കിയുള്ളൂ. ചുടലയ്ക്കും കുപ്പത്തിനുമിടയിൽ വരുന്ന ഭാഗമാണ് ഉയർന്ന ഭൂമിയായ കപ്പണതട്ട്. കഴിഞ്ഞ മഴക്കാലത്ത് ഇവിടെ വലിയ രീതിയിൽ കുന്നിടിച്ചിലുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള മഴവെള്ളവും മണ്ണും കുത്തിയൊലിച്ച് കുപ്പം സിഎച്ച് നഗറിലെ വീടുകളിൽ വ്യാപക നാശനഷ്‌ടമാണ് ഉണ്ടായത്. മണ്ണിടിച്ചിൽ തടയാൻ സംരക്ഷണഭിത്തി നിർമ്മിക്കുന്ന ഭാഗത്താണ് പുതുതായി കുന്നിടിഞ്ഞത്.

കുപ്പം കപ്പണത്തട്ടിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്‌ച. (ETV Bharat)

ഭയന്ന് കഴിയുന്ന ഒരു ജനത: ദേശീയപാത നിർമാണം കൂടുതൽ അസ്വസ്ഥരാക്കുന്നത് കുപ്പം ദേശവാസികളെയാണ്. സിഎച്ച് നഗറിന് സമീപത്തെ ഉയർന്ന പ്രദേശമായ കപ്പണത്തട്ടിൽ നിന്നുള്ള മണ്ണിടിച്ചിലാണ് നാട്ടുകാരുടെ ഉറക്കം കെടുത്തുന്നത്. കഴിഞ്ഞ കാലവർഷം ഒരു പ്രദേശം മുഴുവൻ വൻ മണ്ണിടിച്ചിലിൻ്റെ ദുരന്തഫലം അനുഭവിച്ചവരാണ്.

വീടുകളും വഴികളും റോഡും എല്ലാം ചെളിയും മണ്ണും നിറഞ്ഞ് ദിവസങ്ങളോളം ദുരന്തഭൂമി പോലെയായി നാട്ടുകാർക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ വയ്യാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു. വേനൽകാലത്ത് വീണ്ടും മണ്ണിടിച്ചതോടെ നാട്ടുകാർക്ക് ഇപ്പോള്‍ ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രികളായി മാറി. ദേശീയപാതയോട് ചേർന്ന ഭാഗം തന്നെയാണ് വീണ്ടും ഇടിയുന്നത്. വീഴാറായ നിലയിൽ പാറക്കല്ലുകൾ നിൽക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ വീടുകളിൽ ഉറങ്ങാനാകുമെന്നാണ് നാട്ടുകാരിൽ ഒരാളായ മുഹമ്മദ്‌ അബ്‌ദുള്ളയുടെ ചോദ്യം.

അധികൃതരുടെ ഉറപ്പ്..

കുപ്പത്ത് എബിസി കെട്ടിടത്തിന് മുൻവശത്തായി മണ്ണറഞ്ഞ ഭാഗത്തെ സംരക്ഷണഭിത്തി പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കുമെന്നാണ് ദേശീയപാത അതോറിറ്റി പ്രോജക്‌ട് ഡയറക്‌ടർ പറയുന്നത്. മെയിൻ റോഡിൽ നിന്ന് എട്ട് മീറ്റർ ഉയരത്തിലുള്ള സർവീസ് റോഡിനായി സംരക്ഷണഭിത്തി നിർമിക്കുന്ന ഭാഗത്താണ് മണ്ണിടിഞ്ഞത്. തകർച്ചയുണ്ടായ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഏകദേശം 10 -12 മീറ്റർ മാറിയാണ് അടുത്തുള്ള കെട്ടിടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

സുരക്ഷാ മുൻകരുതലിൻ്റെ ഭാഗമായി ഈ കെട്ടിടത്തിൽ താമസിക്കുന്നവരെ ഒഴിപ്പിക്കാൻ ജില്ലാ ഭരണകൂടവുമായി ചേർന്ന് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വരികയാണ്. കെട്ടിടം ഒഴിപ്പിച്ചാൽ ഉടൻ ബാക്കിയുള്ള സംരക്ഷണഭിത്തിയുടെ നിർമാണം യുദ്ധകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏറ്റെടുക്കുമെന്നും പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

