സുരക്ഷയില്ലാതെ റോഡരികിലെ നിർമാണ പ്രവർത്തനം; കാനയിൽ വീണ് വയോധികന് ദാരുണാന്ത്യം
നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ആവശ്യമായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളും മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡുകളും സ്ഥാപിച്ചിരുന്നില്ലെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആരോപണം.
Published : August 29, 2026 at 7:47 PM IST
ആലപ്പുഴ: നഗരത്തിൽ നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന കാനയിൽ വീണ് വയോധികന് ദാരുണാന്ത്യം. കാഞ്ഞിരംചിറ സ്വദേശി മഹേഷ് മാനുവൽ (66) ആണ് മരിച്ചത്. ഇന്ന് രാവിലെയാണ് മഹേഷിനെ നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന കാനയിൽ അദ്ദേഹത്തെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ആവശ്യമായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളും മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡുകളും സ്ഥാപിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപിച്ചു.
കണ്ണൻ വർക്കി പാലത്തിൽ നിന്ന് ആലപ്പുഴ ബീച്ചിലേക്ക് പോകുന്ന ഭാഗത്താണ് അപകടം നടന്നത്. റോഡരികിൽ കാനയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുവരികയായിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് മഹേഷ് കാനയിൽ വീണതെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. അപകടം എപ്പോഴാണ് സംഭവിച്ചതെന്നത് സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Also Read: സുകുമാരക്കുറുപ്പിനെ 'ഹീറോ' ആക്കിയത് ആര് ? ചാനലുകളും ട്രോളന്മാരും കുടുങ്ങും