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സുരക്ഷയില്ലാതെ റോഡരികിലെ നിർമാണ പ്രവർത്തനം; കാനയിൽ വീണ് വയോധികന് ദാരുണാന്ത്യം

നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ആവശ്യമായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളും മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡുകളും സ്ഥാപിച്ചിരുന്നില്ലെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആരോപണം.

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നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന കാനയിൽ വീണ് വയോധികന് ദാരുണാന്ത്യം (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 29, 2026 at 7:47 PM IST

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ആലപ്പുഴ: നഗരത്തിൽ നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന കാനയിൽ വീണ് വയോധികന് ദാരുണാന്ത്യം. കാഞ്ഞിരംചിറ സ്വദേശി മഹേഷ് മാനുവൽ (66) ആണ് മരിച്ചത്. ഇന്ന് രാവിലെയാണ് മഹേഷിനെ നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന കാനയിൽ അദ്ദേഹത്തെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ആവശ്യമായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളും മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡുകളും സ്ഥാപിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപിച്ചു.

കണ്ണൻ വർക്കി പാലത്തിൽ നിന്ന് ആലപ്പുഴ ബീച്ചിലേക്ക് പോകുന്ന ഭാഗത്താണ് അപകടം നടന്നത്. റോഡരികിൽ കാനയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുവരികയായിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് മഹേഷ് കാനയിൽ വീണതെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. അപകടം എപ്പോഴാണ് സംഭവിച്ചതെന്നത് സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല.

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നഗരത്തിൽ നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന കാനയിൽ വീണ് വയോധികന് ദാരുണാന്ത്യം (ETV Bharat)
രാവിലെ കാനയിൽ വീണുകിടക്കുന്ന നിലയിൽ മഹേഷിനെ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് നാട്ടുകാർ വിവരം അധികൃതരെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് പൊലീസും ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. മൃതദേഹം തുടർനടപടികൾക്കായി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ആവശ്യമായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളും മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡുകളും സ്ഥാപിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപിച്ചു. രാത്രിയിലും പുലർച്ചെയുമുള്ള സമയങ്ങളിൽ പ്രദേശം കൂടുതൽ അപകടസാധ്യതയുള്ളതായിരുന്നുവെന്നും നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു. മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ അപകടം ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നുവെന്നും അവർ ആരോപിച്ചു.സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. അപകടത്തിൻ്റെ കാരണം, നിർമ്മാണ സ്ഥലത്തെ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളുടെ അഭാവം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചുവരികയാണെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

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