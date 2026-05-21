ലോട്ടറിയേക്കാൾ വിലയുണ്ട് ലോട്ടറിക്കാരന്; അർബുദ രോഗിയായ മകളെ രക്ഷിക്കാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സഹായം, ലഭിച്ചത് 30 ലക്ഷം രൂപ
ബുധനാഴ്ച നറുക്കെടുത്ത ധനലക്ഷ്മി ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ രണ്ടാം സമ്മാനമാണ് ബിജുവിന് ലഭിച്ചത്
Published : May 21, 2026 at 5:13 PM IST
കാസർകോട്: ലോകത്ത് നന്മ വറ്റിയിട്ടില്ലെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു അപൂർവ കഥയ്ക്കാണ് കാസർകോട് ജില്ലയിലെ പെരിയ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. അർബുദബാധിതയായ മകളുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി പണം കണ്ടെത്താൻ ഓട്ടപ്പാച്ചിലിലായിരുന്ന ഒരു പിതാവിനെ തേടി ദൈവദൂതനെപ്പോലെയാണ് ആ ഫോൺ കോൾ എത്തിയത്. പെരിയ ബാസാറിലെ കുലവൻ ലോട്ടറി സ്റ്റാൾ ഉടമ സജിത്തിൻ്റെ സത്യസന്ധതയിൽ, പുല്ലൂർ സ്വദേശിയായ ബിജുവിന് ലഭിച്ചത് 30 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭാഗ്യസമ്മാനമാണ്. ബുധനാഴ്ച നറുക്കെടുത്ത ധനലക്ഷ്മി ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ രണ്ടാം സമ്മാനമാണ് ബിജുവിന് ലഭിച്ചത്.
മകളുടെ ചികിത്സയും ബിജുവിൻ്റെ സങ്കടവും
ബിജുവിൻ്റെ മകൾ കാൻസർ ബാധിതയായി തിരുവനന്തപുരം ആർസിസിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലായിരുന്ന ബിജുവിനെ സഹായിക്കാൻ നാട്ടുകാർ ചേർന്ന് ഒരു സഹായ സമിതി രൂപീകരിച്ച് കുറച്ചു തുക കൈമാറിയിരുന്നു. എന്നാൽ തുടർചികിത്സയ്ക്ക് ഇനിയും ഭീമമായ തുക ആവശ്യമായിരുന്നു. ആശുപത്രിയിലെ തിരക്കുകൾക്കും മാനസിക വിഷമങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും പണം കണ്ടെത്താൻ വഴിതേടുകയായിരുന്നു ഈ പിതാവ്.
മാറ്റി വെച്ച ടിക്കറ്റിൽ ഒളിഞ്ഞിരുന്ന ഭാഗ്യം
ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രിയാണ് ബിജു സജിത്തിനെ വിളിച്ച് മൂന്ന് ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ തനിക്കായി മാറ്റിവെക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ബിജുവിൻ്റെ ആവശ്യപ്രകാരം സജിത്ത് DK 765564 എന്ന നമ്പറിലുള്ള ടിക്കറ്റുകൾ എടുത്തുമാറ്റുകയും ഇതിൻ്റെ ഫോട്ടോ ബിജുവിന് വാട്സാപ്പിൽ അയച്ചുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ആശുപത്രിയിലെ തിരക്കിലായിരുന്ന ബിജു ആ നമ്പറുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നതേയില്ല. ടിക്കറ്റിൻ്റെ പണം പോലും സജിത്തിന് നൽകിയിട്ടുമുണ്ടായിരുന്നില്ല.
ബുധനാഴ്ച ലോട്ടറി ഫലം വന്നപ്പോഴാണ് സജിത്ത് ആ അത്ഭുത വാർത്ത അറിഞ്ഞത്. താൻ ബിജുവിനായി മാറ്റിവെച്ച ടിക്കറ്റിന് രണ്ടാം സമ്മാനമായ 30 ലക്ഷം രൂപ അടിച്ചിരിക്കുന്നു!
സത്യസന്ധതയുടെ മുഖമായി സജിത്ത്
ടിക്കറ്റിൻ്റെ പണം പോലും തരാത്ത സ്ഥിതിക്ക് സജിത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ആ സമ്മാനം സ്വന്തമാക്കാമായിരുന്നു. എന്നാൽ മറ്റൊരാളുടെ ഭാഗ്യം തട്ടിയെടുക്കാൻ ആ മനസ്സ് അനുവദിച്ചില്ല. സജിത്ത് ഉടൻ തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ബിജുവിനെ വിളിച്ച് വിവരമറിയിച്ചു.
"സജിത്ത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ ടിക്കറ്റിൻ്റെ നമ്പർ പോലും നോക്കുന്നത്. ആശുപത്രിയിലെ ഓട്ടത്തിനിടയിൽ ടിക്കറ്റിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ മറന്നുപോയിരുന്നു. സജിത്തിൻ്റെ ഈ സത്യസന്ധത ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ആ ടിക്കറ്റ് എവിടെയെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയേനെ..." — ബിജു പറഞ്ഞു. ബിജു തിരുവനന്തപുരത്തായതിനാൽ സജിത്ത് ഈ സമ്മാനാർഹമായ ടിക്കറ്റ് ബിജുവിൻ്റെ സഹോദരനെ ഏൽപ്പിച്ചു.
പ്രതിസന്ധികളോട് പോരാടുന്ന സജിത്ത്
മറ്റൊരാൾക്ക് ലക്ഷങ്ങൾ കൈമാറിയ സജിത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ജീവിതവും പ്രതിസന്ധികൾ നിറഞ്ഞതാണ്. മുൻപ് തെങ്ങുകയറ്റ തൊഴിലാളിയായിരുന്നു സജിത്ത്. ഒരു ദിവസം തെങ്ങിൽ വെച്ച് കടുത്ത കടന്നൽ ആക്രമണത്തിന് ഇരയായി. ദീർഘനാളത്തെ ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷമാണ് സജിത്ത് ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവന്നത്.
ശരീരത്തിൽ രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ കഠിനമായ ജോലികൾ ചെയ്യരുതെന്ന് ഡോക്ടർമാർ നിർദ്ദേശിച്ചു. തുടർന്നാണ് സുഹൃത്തുക്കളുടെയും പരിചയക്കാരുടെയും സഹായത്തോടെ പെരിയ ബാസാറിൽ ഒരു ലോട്ടറി സ്റ്റാൾ ആരംഭിച്ചത്. മുൻപ് സജിത്തിൻ്റെ കടയിൽ നിന്ന് ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ സമ്മാനം അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഇത്രയും വലിയ തുക ലഭിക്കുന്നത് ഇതാദ്യമായാണ്.
പണത്തേക്കാൾ വലുതാണ് മനുഷ്യത്വമെന്ന് തെളിയിച്ച സജിത്തിനെയും, മകളുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് വലിയൊരു ആശ്വാസമായി ഭാഗ്യം തുണച്ച ബിജുവിനെയും അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നാടൊന്നാകെ.