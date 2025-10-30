ETV Bharat / state

ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ള; ഉണ്ണികൃഷ്‌ണൻ പോറ്റി റിമാൻഡില്‍; കട്ടിളപ്പാളി തട്ടിപ്പ് കേസിൽ അറസ്റ്റ് ഉടൻ

ശബരിമല സ്വര്‍ണപ്പാളി കേസിലെ പ്രതി ഉണ്ണികൃഷ്‌ണൻ പോറ്റി റിമാന്‍ഡില്‍. കട്ടിളപ്പാളിയിലെ സ്വ‌ർണം തട്ടിയെടുത്ത കേസിലെ അറസ്റ്റ് ഉടന്‍. കേസിലെ അന്വേഷണം ദേവസ്വം ബോർഡ് ഉന്നതരിലേക്കും.

UNNIKRISHNAN POTTY SABARIMALA THEFT CASE SABARIMALA GOLD AMULET CASE
Unnikrishnan Potty With Police. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 30, 2025 at 7:11 PM IST

2 Min Read
പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിലെ പ്രതി ഉണ്ണികൃഷ്‌ണൻ പോറ്റിയെ റിമാന്‍ഡ് ചെയ്‌തു. 14 ദിവസത്തെ കസ്റ്റഡി കാലാവധി അവസാനിക്കവേയാണ് പ്രതിയെ ഇന്ന് റാന്നി ജുഡീഷ്യൽ ഒന്നാം ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയത്. ഇയാളെ തിരുവനന്തപുരം സ്പെഷ്യൽ സബ് ജയിലിലേക്ക് മാറ്റി.

അപസ്‌മാര ബാധിതനാണെന്നും ജയിലില്‍ പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നും ഉണ്ണികൃഷ്‌ണൻ പോറ്റിയുടെ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. എന്നാല്‍ വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്കുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങളുണ്ടെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയെ ബോധിപ്പിച്ചു. ശബരിമല ശ്രീകോവിലിലെ കട്ടിളപ്പാളിയിലെ സ്വ‌ർണം തട്ടിയെടുത്ത കേസിൽ ഉണ്ണികൃഷ്‌ണൻ പോറ്റിയുടെ അറസ്റ്റ് അടുത്ത ദിവസം രേഖപ്പെടുത്തും.

ദ്വാരപാലക പാളികളിലെ സ്വർണ കൊള്ളയ്ക്ക് പുറമെ കട്ടിള പാളികളിലെ സ്വർണ കവർച്ചയിൽ കൂടി പോറ്റിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അപേക്ഷ എസ്‌ഐടി ഇന്ന് കോടതിയിൽ നൽകി. കേസിലെ രണ്ടാം പ്രതിയായ മുരാരി ബാബുവിനെ ഇരു കേസുകളിലും നേരത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തിരുന്നു.

അന്വേഷണം ദേവസ്വം ബോർഡ് ഉന്നതരിലേക്ക്: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളയിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഉന്നതരിലേക്ക് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. 2019-2025 കാലയളവിലെ ദേവസ്വം ബോർഡിലെ ഉന്നതർക്ക് എതിരെ സ്പെഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീം (എസ്ഐടി) അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. 2019ലെയും നിലവിലുള്ളതുമായ ഉന്നതർക്ക് സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിലുള്ള പങ്കാളിത്തമാണ് എസ്ഐടി അന്വേഷിക്കുന്നത്. ഹൈക്കോടതിയുടെ ദേവസ്വം ബെഞ്ചിന്‍റെ നിരീക്ഷണങ്ങളെ തുടർന്നാണ് അന്വേഷണം ദേവസ്വം ബോർഡിലെ ഉന്നതരിലേക്ക് എത്തുന്നത്.

2019ൽ സ്വർണക്കൊള്ള നടന്നുവെന്നും 2025ൽ ഈ കൊള്ള മറയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നുവെന്നുമാണ് കോടതി നിരീക്ഷണം. സ്വർണക്കൊള്ളയുടെ പ്രധാന സൂത്രധാരൻ ഉണ്ണികൃഷ്‌ണൻ പോറ്റിയാണെന്ന നിഗമനത്തിലാണ് നിലവിൽ അന്വേഷണം എത്തിയിട്ടുള്ളത്.

ഇക്കഴിഞ്ഞ 17നാണ് സ്വര്‍ണ്ണപ്പാളി കേസില്‍ ഉണ്ണികൃഷ്‌ണന്‍ പോറ്റിയെ കസ്റ്റഡിയില്‍ വിട്ടത്. 14 ദിവസത്തേക്കായിരുന്നു കസ്റ്റഡി. പ്രതിയെ റാന്നി കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കിയപ്പോഴാണ് കോടതി അന്വേഷണ സംഘത്തിന്‍റെ കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ പരിഗണിച്ചത്. കേസില്‍ ആദ്യം അറസ്റ്റിലായ പ്രതിയാണ് ഉണ്ണികൃഷ്‌ണന്‍ പോറ്റി. ദ്വാരപാലക ശില്‍പത്തിലെയും കട്ടിളപ്പടിയിലെയും സ്വര്‍ണം കവര്‍ന്ന രണ്ട് കേസുകളിലും ഉണ്ണികൃഷ്‌ണന്‍ പോറ്റിയാണ് ഒന്നാം പ്രതി.

പ്രതികരിച്ച് ഉണ്ണികൃഷ്‌ണൻ പോറ്റി: 'തന്നെ കുടുക്കിയവർ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ വരുമെന്നും അന്വേഷണം നടത്തുന്നവർ കണ്ടെത്തുമെന്നും ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി ഉണ്ണികൃഷ്‌ണൻ പോറ്റി നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. റാന്നി കോടതിയിൽ നിന്നും പുറത്തിറക്കിയപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു പോറ്റി'. ഇതിനിടെ പോറ്റിയെ റാന്നി കോടതിയിൽ എത്തിച്ചപ്പോൾ കോടതിക്ക്‌ പുറത്ത് പോറ്റിക്ക് നേരെ ചെരിപ്പേറുണ്ടായി. ബിജെപി പ്രാദേശിക നേതാവാണ് ചെരിപ്പ് എറിഞ്ഞത്. ഇതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത് വന്നിരുന്നു. ബിജെപിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്ഥലത്ത് പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധം സംഘടിച്ചിരുന്നു.

