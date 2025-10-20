സ്വര്ണപ്പാളി കേസ്; ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിയുടെ സുഹൃത്ത് അനന്ത സുബ്രഹ്മണ്യം കസ്റ്റഡിയില്, ചോദ്യം ചെയ്തു
ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ എല്ലാ ഇടപാടുകളും അടുത്ത് അറിയാവുന്ന വ്യക്തിയാണ് അനന്ത സുബ്രഹ്മണ്യമെന്നാണ് ദേവസ്വം വിജിലൻസിന്റെയും എസ്.ഐ.ടി.യുടെയും വിലയിരുത്തൽ.
Published : October 20, 2025 at 3:22 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമലയിലെ ദ്വാരപാലക കവചങ്ങളുടെ സ്വർണ്ണപ്പാളി കൊള്ളയില് പുതിയ വഴിത്തിരിവ്. 2019-ൽ സന്നിധാനത്തുനിന്ന് കവചങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ സുഹൃത്ത് അനന്ത സുബ്രഹ്മണ്യത്തെ പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘം (എസ്.ഐ.ടി.) കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ്.
ദേവസ്വം വിജിലൻസിന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ അനന്ത സുബ്രഹ്മണ്യത്തിന്റെ പങ്ക് പ്രത്യേകം പരാമർശിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്. എസ്.ഐ.ടി. ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആദ്യം അനന്ത സുബ്രഹ്മണ്യത്തെ ഒറ്റയ്ക്കും പിന്നീട് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയോടൊപ്പം ഇരുത്തിയും ചോദ്യം ചെയ്തു.
ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ മറുപടി നൽകാൻ അനന്ത സുബ്രഹ്മണ്യത്തിന് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അറസ്റ്റുൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങിയേക്കും എന്നാണ് സൂചന. പഴയ സ്വർണ്ണപ്പാളികൾ ഏറ്റുവാങ്ങി ബെംഗളൂരുവിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് അനന്ത സുബ്രഹ്മണ്യമാണെന്നാണ് അന്വേഷണസംഘം കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നീട്, ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ഹൈദരാബാദിൽ നാഗേഷ് എന്നയാൾക്ക് ഈ പാളികൾ കൈമാറിയതും ഇദ്ദേഹമാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ എല്ലാ ഇടപാടുകളും അടുത്ത് അറിയാവുന്ന വ്യക്തിയാണ് അനന്ത സുബ്രഹ്മണ്യമെന്നാണ് ദേവസ്വം വിജിലൻസിന്റെയും എസ്.ഐ.ടി.യുടെയും വിലയിരുത്തൽ. പോറ്റിക്ക് അത്രത്തോളം വിശ്വാസമുള്ളതിനാലാണ് സ്വർണ്ണപ്പാളികൾ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ സുബ്രഹ്മണ്യത്തെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയതെന്നും അന്വേഷണസംഘം കരുതുന്നു.
അതേസമയം, അനന്ത സുബ്രഹ്മണ്യത്തിലേക്ക് അന്വേഷണം എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, പ്രതിപ്പട്ടികയിലുള്ള ദേവസ്വം ബോര്ഡിലെ പല ഉന്നതരേയും ഇതുവരെ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നത് സംശയങ്ങൾക്കിടയാക്കുന്നുണ്ട്. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയിൽ മാത്രം കേസ് ഒതുങ്ങുമോ എന്ന ആശങ്കയും ഉടലെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അടുത്തേക്ക് അന്വേഷണം നീങ്ങിയാൽ അത് അന്നത്തെ ദേവസ്വം ബോർഡ് നേതൃത്വത്തിലേക്കും രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിലേക്കും എത്തുമെന്നതിനാൽ, പ്രതിപ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മുരാരി ബാബു അടക്കമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ചോദ്യം ചെയ്യാത്തത് ഇതിന്റെ ഭാഗമാണെന്നാണ് പ്രധാനമായും ഉയരുന്ന ആക്ഷേപം. ഈ കേസിൽ കൂടുതൽ ഉന്നതർക്ക് പങ്കുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യം ഇപ്പോഴും അവശേഷിക്കുന്നു. ശബരിമലയിൽ നിന്ന് സ്വർണ്ണം നഷ്ടപ്പെട്ടത് അന്വേഷിക്കുന്ന പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്ഐടി) കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ ആദ്യ പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് ഉടൻ സമർപ്പിക്കുമെന്ന് അധികൃതര് വ്യക്തമാക്കിയതിനു പിന്നാലെയാണ് ചോദ്യം ചെയ്യല് കൂടുതല് ആളുകളിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത്.
ശബരിമല ശ്രീകോവിലിന്റെ കവാടത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ദ്വാരപാലക കവചങ്ങളിൽ പതിച്ച സ്വർണ്ണപ്പാളികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് വിവാദം ആരംഭിക്കുന്നത്. 2019-ൽ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ ഈ സ്വർണ്ണപ്പാളികൾ മാറ്റി പുതിയവ സ്ഥാപിച്ചു എന്നതായിരുന്നു പ്രധാന ആരോപണം. ദേവസ്വം ബോർഡിന് സാമ്പത്തിക നഷ്ടമുണ്ടാക്കുകയും വിശ്വാസികളെ വഞ്ചിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നതാണ് കേസിന്റെ കാതൽ. ഇതിന് പിന്നിൽ വലിയ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും, പഴയ സ്വർണ്ണപ്പാളികൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്നതിൽ വ്യക്തതയില്ലെന്നും ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു.
തുടർന്ന്, വിജിലൻസ് അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ നിരവധി ക്രമക്കേടുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയെയും മറ്റ് ചില ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘം കേസ് ഏറ്റെടുത്തത്.
