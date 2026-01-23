രാഷ്ട്രപതി ഭവനിലെ റിപ്പബ്ലിക് ഡേ 'അറ്റ് ഹോം'; നടന് ഉണ്ണി മുകുന്ദന് ക്ഷണക്കത്ത്
റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് രാഷ്ട്രപതി ഭവനില് നടക്കുന്ന 'അറ്റ് ഹോം' സത്കാരത്തിലേക്ക് ഉണ്ണി മുകുന്ദന് പ്രത്യേക ക്ഷണം. ക്ഷണക്കത്ത് തപാല് വകുപ്പ് നേരിട്ട് കൈമാറി. സന്തോഷം പങ്കുവച്ച് താരം.
തിരുവനന്തപുരം: മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രിയ നടന് ഉണ്ണിമുകുന്ദന് രാജ്യത്തിൻ്റെ അംഗീകാരം. റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് രാഷ്ട്രപതി ഭവനില് നടക്കുന്ന 'അറ്റ് ഹോം' സത്കാരത്തിലേക്ക് ഉണ്ണി മുകുന്ദന് പ്രത്യേക ക്ഷണം ലഭിച്ചു. രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുര്മു ആതിയേത്വം വഹിക്കുന്ന ചടങ്ങില് മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രിയ നടന് വിശിഷ്ട അതിഥിയായി പങ്കെടുക്കും.
തപാൽ വകുപ്പ് അധികൃതർ ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ്റെ വീട്ടിലെത്തി രാഷ്ട്രപതിയുടെ ക്ഷണക്കത്ത് കൈമാറി. രാഷ്ട്രപതി ഭവനില് നിന്നുള്ള പ്രത്യേക ക്ഷണം താരത്തിൻ്റെ കരിയറിലെ തന്നെ വിശിഷ്ടമായ ഒന്നായി മാറുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അറ്റ് ഹോം പരിപാടിയിലേക്ക് രാഷ്ട്രപതി ക്ഷണിച്ചതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ പറഞ്ഞു.
ഇത്തരമൊരു അവസരം ലഭിച്ചത് അഭിമാനവും സന്തോഷവും അംഗീകാരവും നൽകുന്നതാണെന്നും ഏറെ ആദരവോടെ ക്ഷണക്കത്ത് സ്വീകരിക്കുന്നുവെന്നും താരം വ്യക്തമാക്കി. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ജീവിതം ആസ്പദമാക്കി ഒരുക്കുന്ന ‘മാ വന്ദേ’യാണ് ഉണ്ണി മുകുന്ദന് ഇപ്പോൾ അഭിനയിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രം. ഏകദേശം 400 കോടി ബജറ്റിലാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നത്.
നിരവധി കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ മലയാള സിനിമയില് തൻ്റെ വ്യക്തി മുദ്ര പതിപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഉണ്ണിമുകുന്ദന്. തനിക്ക് ലഭിച്ച ഈ അഗീകാരം താരത്തെ അതീവ സന്തോഷവാനാക്കി. സ്വന്തം സോഷ്യല് മീഡിയ പേജിലൂടെ ഉണ്ണി മുകുന്ദന് തന്നെയാണ് ഈ അഭിമാന നിമിഷം പുറംലോകത്തെ അറിയിച്ചത്. സംഭവം ആരാധകർക്കിടയിലും വലിയ ആവേശം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്.
'അറ്റ് ഹോം' സത്കാരം
ജനുവരി 26ന് വൈകുന്നേരമാണ് രാഷ്ട്രപതി ഭവനില് ഗംഭീരമായ അത്താഴ വിരുന്ന് നടക്കുന്നത്. ഈ ചടങ്ങില് രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ മികവ് തെളിയിച്ച വ്യക്തികളും ഭരണഘടനാ പ്രതിനിധികളും പങ്കെടുക്കും. കലാരംഗത്ത് താരം നല്കിയ സംഭാവനകള് പരിഗണിച്ചാണ് ചടങ്ങിലേക്ക് പ്രത്യേക ക്ഷണം ലഭിച്ചത്. ഒരു മലയാളി താരത്തിന് ഇത്തരമൊരു വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണം ലഭിക്കുന്നത് മലയാളം സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചും കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ചും അഭിമാനകരമായ നിമിഷം തന്നെയാണ്.
രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക ക്ഷണ കത്താണ് ഉണ്ണിമുന്ദന് തപാല് വകുപ്പ് കൈമാറിയത്. വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യവും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ആശയങ്ങളും കൈത്തറി കഴിവുകളും മുൻനിര്ത്തിയാണ് പ്രത്യേക ക്ഷണകത്ത് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അഹമ്മദാബാദിലെ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡിസൈനാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത്.
