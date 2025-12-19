ETV Bharat / state

'ഒരുതുണ്ട് ഭൂമി, അതിലൊരു വീട്, എന്നാല്‍ കുത്താം വോട്ട്'; ഉന്നതിയ്‌ക്ക് 'ഉന്നതി' വേണം, ഇത് നിലനിൽപ്പിന്‍റെ രാഷ്‌ട്രീയം

മലപ്പുറം ജില്ല ചാലിയാർ പഞ്ചായത്തിലെ അകമ്പാടം നഗറിലെ ഉന്നതി നിവാസികളാണ് വോട്ട് ചെയ്യാതെ പ്രതിഷേധിച്ചത്.

CHALIYAR UNNATHI TRIBES NOT VOTED IN KERALA ELECTION TRIBAL WELFARE DEPARTMENT TRIBAL LAND STRUGGLE
Akambadam unnathi inhabitants (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 19, 2025 at 8:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

മലപ്പുറം: "കാലങ്ങളായി രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഞങ്ങൾക്ക് വാഗ്‌ദാനം നൽകി പറ്റിച്ചു, ഇപ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ അവർക്ക് വോട്ട് നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചു". ഇത് ഒരു നാടിൻ്റെ പ്രതിഷേധ സ്വരം മാത്രമല്ല, നിലനിൽപ്പ് രാഷ്‌ട്രീയത്തിൻ്റെ പുതു മാനങ്ങളും അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്ത തലവും കൂടിയാണ്. തങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ട അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പോലും നൽകാത്തതിൽ സ്ഥാനാർഥികൾക്ക് വോട്ട് നൽകാതെ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തിയിരുക്കയാണ് മലപ്പുറം ജില്ല ചാലിയാർ പഞ്ചായത്തിലെ ഗോത്രവർഗ ഉന്നതി നിവാസികൾ.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പഞ്ചായത്തിലെ അകമ്പാടം നഗറിലെ രണ്ട് ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് 80 ഓളം കുടുംബങ്ങളാണ് കഴിയുന്നത്. അതിലാവട്ടെ, ഒരു കുടുംബത്തിന് കഷ്‌ടിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള പരിമിതമായ സൗകര്യങ്ങളെ ഉണ്ടാകാറുള്ളൂ. മാറിമാറി വരുന്ന സർക്കാറുകളോടും പത്തുവർഷമായുള്ള സ്ഥലം എംഎൽഎയോടും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ നിറവേറ്റണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ആവശ്യങ്ങൾ ഒന്നും നടപ്പാകാത്തതിനാലാണ് വോട്ടവകാശം രേഖപ്പെടുത്താതിരുന്നതെന്ന് ഉന്നതി നിവാസികൾ പറയുന്നത്.

CHALIYAR UNNATHI TRIBES NOT VOTED IN KERALA ELECTION TRIBAL WELFARE DEPARTMENT TRIBAL LAND STRUGGLE
അകമ്പാടം നഗറിലെ ഉന്നതികൾ (ETV Bharat)

"18 വയസ് മുതൽ വോട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. എനിക്ക് 52 വയസായി. ഒരിക്കൽ മരം വീണപ്പോൾ ഉന്നതിയിലെ എല്ലാവരും ചേർന്ന് സമരത്തിന് പോയതാണ്. എന്നാൽ പൊലീസുകാർ സമരക്കാരെ അടിച്ചിറക്കുകയാണ് ചെയ്‌തത്. അരി, വിറക് തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ തങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സമരം ചെയ്‌തിരുന്നു. പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് യാതൊരു ഗുണവും ഉണ്ടായില്ല", ഉന്നതിയിലെ മുതിർന്ന വനിത പറഞ്ഞു.

"തെരഞ്ഞെടുപ്പാകുമ്പോൾ പാർട്ടിക്കാർ എത്തും, നിങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യൂ, പൈസ നൽകാം, സ്ഥലം വാങ്ങി തരാം, രണ്ട് നിലയുള്ള വീട് വച്ച് നൽകാം, തുടങ്ങിയ വാഗ്‌ദാനം നൽകിയിട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയുന്നതോടെ അവർ പോകും. ഞങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് എന്താ ഗുണം? ഇതുമൂലമാണ് ഇത്തവണ ആർക്കും വോട്ട് ചെയ്യില്ലെന്നുള്ള ഉറച്ച തീരുമാനം എടുത്തതും ഉന്നതിയിലുള്ള എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നതും," ഉന്നതിയിൽ താമസമാക്കിയവർ പ്രതികരിച്ചു.

മലപ്പുറം ജില്ല ചാലിയാർ പഞ്ചായത്തിലെ അകമ്പാടം നഗറിലെ ഗോത്രവർഗ ഉന്നതി (ETV Bharat)

"74 വീടുകളിലായി 300 ലേറെ പേരാണ് ഉന്നതിയിൽ താമസിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് ഭൂമി നടപ്പിലാക്കി തരട്ടെ, ആ ഭൂമിയിലൊരു വീടും കെട്ടി നൽകട്ടെ, എന്നാൽ വോട്ടും ചെയ്യാം. ഉന്നതിയിൽ അനുവദിച്ച രണ്ടര ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് എഴുപതോളം കുടുംബങ്ങളാണ് താമസിക്കുന്നത്. വെള്ള സംഭരണിയ്‌ക്കും തൊഴുത്തിനും അങ്കണവാടിയ്ക്കും സ്ഥലം വേണ്ടിവരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിന്നു തിരിയാനുള്ള സ്ഥലമില്ല".

"ഇത്രയും കാലങ്ങളായി ഞങ്ങളെല്ലാവരും വോട്ട് ചെയ്യുന്നവരായിരുന്നു. ഇത്തവണ വോട്ട് ചെയ്യാൻ തത്പരരുമായിരുന്നു. ഭൂമി നൽകാമെന്ന് പറയുന്നതല്ലാതെ ഇതു വരെ നൽകിയിട്ടില്ല. അതിനാലാണ് ഇത്തവണ വോട്ട് ബഹിഷ്‌കരിച്ചത്".

"ഐടിഡിപിയിൽ (ഇന്‍റഗ്രേറ്റഡ് ട്രൈബല്‍ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം) എട്ട്, ഒൻപത് മാസക്കാലം ഉന്നതി നിവാസികൾ താമസിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമരം ചെയ്‌തിട്ടുകൂടി സ്ഥലം എംഎൽഎ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല. ഇതു കാരണമാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു തീരുമാനമെടുത്തത്".

CHALIYAR UNNATHI TRIBES NOT VOTED IN KERALA ELECTION TRIBAL WELFARE DEPARTMENT TRIBAL LAND STRUGGLE
അകമ്പാടം നഗറിലെ ഉന്നതികൾ (ETV Bharat)

"വളരെ പരിമിതമായ അവസ്ഥയിലാണ് ഉന്നതി നിവാസികളുടെ ജീവിതം. നിന്നു തിരിയാനാവാത്ത അടുക്കള ഉൾപ്പെടുന്ന വീടുകളിലാണ് താമസം. വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത്." വരും തലമുറകൾക്ക് കൂടി താമസിക്കാനായി അൻപത് സെൻ്റോ ഒരു ഏക്കറോ സർക്കാർ അനുവദിക്കണമെന്നാണ് ഉന്നതി നിവാസികളുടെ ആവശ്യം.

പെരുവമ്പാടം ഉന്നതിയിൽ നിന്ന് കുറേ കാലങ്ങളായി ഭൂമിക്ക് വേണ്ടി സമരങ്ങളും പ്രക്ഷോഭങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമിതിയോ സ്ഥലം എംഎൽഎയോ ഇതിനു വേണ്ടി യാതൊരു വിധ നടപടിയും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. സർക്കാർ അധിക്ഷേപിക്കുകയാണ് എന്ന് ഉന്നതി നിവാസികൾ ആരോപിച്ചു.

എല്ലാ തരം ഓഫിസുകളും കയറി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നാളിതുവരെയായി പ്രശ്‌നപരിഹാരം നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ല. ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ ഭരണകാലത്ത് ഒൻപത് കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് ഇവിടെ ഭൂമി ലഭിച്ചത്. ഈ സർക്കാർ കാലത്ത് ഏഴ് കുടുംബങ്ങൾക്കും വീട് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്കും ഭൂമി നിർബന്ധമായും നൽകണമെന്നാണ് ഉന്നതി നിവാസികളുടെ ആവശ്യം.

ALSO READ: ആൾക്കൂട്ട വിചാരണ... ചോര തുപ്പി മരിക്കും വരെ ക്രൂരത; വാളയാറിലെ അതിഥി തൊഴിലാളിയുടെ മരണത്തിൽ അഞ്ച് പേർ അറസ്റ്റിൽ

TAGGED:

CHALIYAR UNNATHI
TRIBES NOT VOTED IN KERALA ELECTION
TRIBAL WELFARE DEPARTMENT
TRIBAL LAND STRUGGLE
UNNATHI INHABITANTS NOT VOTED

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.