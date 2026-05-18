'കല്യാണം കഴിപ്പിക്കണം, ഭക്ഷണം വാങ്ങി തരണം'; ഫോണ്വിളിയില് പൊല്ലാപ്പിലായി ഷൊർണൂർ അഗ്നിരക്ഷാസേന
കഴിഞ്ഞ 25 ദിവസമായി തുടരുന്ന ഈ ‘ഫോൺ വിളി’ കാരണം വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് അധികൃതർ
Published : May 18, 2026 at 5:20 PM IST
പാലക്കാട്: കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി ഷൊർണൂർ അഗ്നിരക്ഷാസേന ഓഫിസിലെ ഫോണുകൾക്ക് വിശ്രമമില്ല. എന്നാൽ അത് ഏതെങ്കിലും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള വിളികളല്ല, മറിച്ച് ഒരു വ്യക്തിയുടെ വിചിത്രമായ ആവശ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഫോൺ വിളികളാണ്. ഒരേ നമ്പറിൽ നിന്ന് പ്രതിദിനം അൻപതിലധികം കോളുകളാണ് ഇവിടേക്ക് എത്തുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 25 ദിവസമായി തുടരുന്ന ഈ ‘ഫോൺ വിളി’ കാരണം വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് അധികൃതർ.
ഒരേ നമ്പറിൽ നിന്ന് ഒരു ദിവസം 50ലധികം ഫോൺ വിളികളാണ് എത്തുന്നത്. കുശലാന്വേഷണത്തിന് പുറമേ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച് തരണമെന്നും ആജീവാനാന്തം ഭക്ഷണം വാങ്ങി തരണം എന്നുമൊക്കെയുള്ള വിചിത്ര ആവശ്യങ്ങളാണ് വിളിക്കുന്നയാള് ചോദിക്കുന്നത്. രാവിലത്തെ ഫോണ് വിളികൾ പല വിഷയങ്ങളിലായി മണിക്കൂറുകളോളം നീളും.
ഇതിനിടയിൽ ഓഫിസിൽ നിന്നും ഫോൺ കട്ടാക്കിയാൽ വീണ്ടും വിളിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കും. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ വിളിക്കുന്നയാളുടെ ചോദ്യത്തിന് അഗ്നിരക്ഷാസേന ഓഫിസിൽ നിന്ന് മറുപടി നൽകിയെങ്കിലും പിന്നീട് അത് തലവേദനയായി മാറുകയായിരുന്നു. രാത്രിയിൽ ദേശീയ ഗാനം പാടി കേൾപ്പിക്കും. പകൽ ആവട്ടെ എനിക്ക് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു തരണമെന്നും ആജീവനാന്തം ഭക്ഷണം വാങ്ങി തരണമെന്നുമൊക്കെയാണ് ആവശ്യം.
പല ഭാഗത്ത് നിന്നും തീ പിടുത്തമോ, മറ്റ് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനോ ആയി ഓഫിസിലേക്ക് വിളിച്ചാൽ ഫോൺ കിട്ടാത്ത സാഹചര്യവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 101 എന്ന നമ്പറിലേക്കാണ് ഫോൺ എത്തുന്നത്. പരസ്പര വിരുദ്ധമായി സംസാരിക്കുകയും ഓഫിസർമാരെ അനാവശ്യം പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഫയർ ഓഫിസർ പറയുന്നത്. ഒടുവിൽ അഗ്നിരക്ഷാസേന ഷൊർണൂർ പൊലീസിനും ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിക്കും വകുപ്പ് അധികൃതർക്കും പരാതി നൽകുകയും ചെയ്തു.
ഷൊർണൂർ പൊലീസ് വിളിക്കുന്ന നമ്പർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഇയാൾ മണ്ണാർക്കാട് കാരാകുറുശി സ്വദേശിയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കല്ലടിക്കോട് സ്റ്റേഷൻ പരിധി ആയതിനാൽ പരാതി അങ്ങോട്ട് കൈമാറി. പരാതി നൽകി മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഫോൺ വിളിക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ പൊലീസിന് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാണ് അഗ്നിരക്ഷാസേന പറയുന്നത്.
'രണ്ടാഴ്ചയിൽ കൂടുതലായി ഫയർ സ്റ്റേഷനിലേയ്ക്ക് കോളുകൾ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. നമ്പറുകൾ എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പലതും തിരിച്ച് വിളിച്ചാൽ കിട്ടാത്ത നമ്പറുകളാണ്. സിം കട്ടായതു പോലുള്ള നമ്പറുകൾ. കോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്താൽ അത് എടുക്കുന്നതുവരെ വിളിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. ചിലപ്പോ മണിക്കൂറുകളോളം കോൾ വരും.
കിഡ്നി വേണം, ചികിത്സിക്കണം എന്നൊക്കയാണ് ആവശ്യം. ചിലപ്പോള് ഒരുപാട് നേരം പാട്ട് പാടി കൊണ്ടിരിക്കും. ഒരിക്കൽ നാല് മണിക്ക് കേൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ഉറങ്ങാൻ പോലും പറ്റിയിട്ടില്ല' ഫോറസ്റ്റ് ഓഫിസർ പറഞ്ഞു. ഇത്തരം ഫോൺ കോളിൽ നിന്നും രക്ഷാനേടാനുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് ഷൊർണൂർ അഗ്നിരക്ഷാസേന.
