മക്കയിൽ പോകാൻ കരുതിയ സമ്പാദ്യം വരെ SMA ബാധിച്ച കുരുന്നുകള്ക്ക്, 50 കോടിക്ക് മുന്നില് നമുക്ക് തോറ്റ് കൂടാ..
മാതാപിതാക്കള്ക്ക് മക്കയില് പോയി ഉംറ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുടുക്കയില് സ്വരൂപിച്ച പണം വരെ കുഞ്ഞുങ്ങള് ഇതിനായി മാറ്റിവച്ചിരിക്കുകയാണ്.
Published : October 30, 2026 at 7:29 AM IST
കോഴിക്കോട്: ഒരു ലക്ഷ്യത്തിന് മുന്നിലും തോറ്റുകൊടുക്കാത്ത, സ്നേഹത്തിൻ്റെയും മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെയും വറ്റാത്ത ഉറവയുള്ള മനുഷ്യരുടെ നാടാണ് കേരളമെന്ന് നമ്മള് പലവട്ടം തെളിയിച്ചതാണ്. ലക്ഷ്യങ്ങൾ എത്ര വലുതാണെങ്കിലും ഒത്തൊരുമയുടെ കരുത്ത് കൊണ്ട് അതിനെയൊക്കെ അതിജീവിച്ച ചരിത്രമാണ് നമ്മുടേത്. ഇന്ന്, ആ കരുത്ത് വീണ്ടുമൊരു പരീക്ഷണഘട്ടത്തിലാണ്.
കോഴിക്കോട് ഓമശ്ശേരി കല്ലുരുട്ടിയിലെ ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിലെ മൂന്ന് കുരുന്നുകളുടെ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ നമുക്ക് മുന്നിലുള്ളത് 50 കോടി രൂപയെന്ന ഹിമാലയൻ ലക്ഷ്യമാണ്. പക്ഷേ, ആ ലക്ഷ്യത്തിന് മുന്നിൽ തോറ്റുകൊടുക്കാൻ ഈ നാടിന് കഴിയില്ല. കാരണം, ഇത് മൂന്ന് കുരുന്നുകളുടെ പുഞ്ചിരിക്കും അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ കണ്ണീരൊപ്പുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ജീവന്മരണ പോരാട്ടമാണ്. ആ പുഞ്ചിരി ഈ കേരളക്കര നിലനിര്ത്തുമെന്നുള്ള ഉറപ്പ് ഓരോ മലയാളിക്കുമുണ്ട്.
അരുൺ-ഷാൽമി ദമ്പതികളുടെ ഒന്നര വയസുകാരയ ഡേവിഡ് മാഗ്നസ്, ഏഥൻ മോസസ്, ഒലിവർ ജോനാ എന്നിവരുടെ കുഞ്ഞുചിരികൾക്ക് മേലാണ് സ്പൈനൽ മസ്കുലാർ അട്രോഫി എന്ന അപൂർവ ജനിതക രോഗം നിഴൽ വീഴ്ത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഒറ്റപ്രസവത്തിൽ ജനിച്ച മൂന്ന് കുട്ടികൾക്കും ഒന്നിച്ച് ഈ രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ സംഭവമാണിതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
കണ്ണീരിലായ മാതാപിതാക്കളും പതറാത്ത ഒരു നാടും
മകൾക്ക് കൂട്ടായി മൂന്ന് അനിയന്മാർ ജനിച്ചപ്പോൾ താൻ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഭാഗ്യമുള്ള അമ്മയാണെന്ന് കരുതിയ ഷാൽമിക്ക് ഇന്ന് കണ്ണീരടക്കാനാകുന്നില്ല. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പേശികളുടെ ബലം ക്രമേണ കുറയ്ക്കുകയും, ഇരിക്കാനും നിൽക്കാനും തടസം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ വില്ലൻ രോഗത്തെ തളയ്ക്കാൻ ജീൻ തെറാപ്പിയുൾപ്പെടെയുള്ള അത്യാധുനിക ചികിത്സകൾ അടിയന്തരമായി ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ, സാധാരണക്കാരായ ഈ കുടുംബത്തിന് ചിന്തിക്കാവുന്നതിലും അപ്പുറമാണ് ഇതിനായി വേണ്ടിവരുന്ന തുക.
50 കോടി എന്ന ഹിമാലയൻ ലക്ഷ്യം
മൂന്ന് കുരുന്നുകളുടെയും ജീവൻ നിലനിർത്താനും അവരെ സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരാനും ഏകദേശം 50 കോടി രൂപയോളം ആവശ്യമുണ്ട്. സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ചെറിയ ജോലി കൊണ്ട് കുടുംബം പുലർത്തുന്ന അരുണിന് ഈ ഭീമമായ തുക ഒറ്റയ്ക്ക് സമാഹരിക്കുക അസാധ്യമാണ്. നിലവിൽ പ്രതിമാസം വലിയ തുക ചിലവഴിച്ചുള്ള തുള്ളിമരുന്നുകൾ നൽകിയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അവസ്ഥ മോശമാകാതെ നോക്കുന്നത്. 50 കോടി രൂപയുടെ ചികിത്സാ സമാഹരണം കേവലം ഒരു ഗ്രാമത്തിൻ്റെ മാത്രം പോരാട്ടമല്ല, മറിച്ച് കേരളത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒന്നാകെയുള്ള അതിജീവന ദൗത്യമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അവസ്ഥയറിഞ്ഞ്, കക്ഷിരാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ ഒട്ടനവധി പ്രമുഖ നേതാക്കളാണ് ഈ കുടുംബത്തിന് ആശ്വാസമേകാനും കാരുണ്യക്കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകാനും മുന്നോട്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. വിദ്യാര്ഥികള്, ജനപ്രതിനിധികള്, കുഞ്ഞുങ്ങള് മുതല് മത നേതാക്കള് വരെ ഇതിനുമുന്നിലുണ്ട്.
മക്കയില് ഉംറ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്വരൂപിച്ച പണം വരെ
മാതാപിതാക്കള്ക്ക് മക്കയില് പോയി ഉംറ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുടുക്കയില് സ്വരൂപിച്ച പണം വരെ കുഞ്ഞുങ്ങള് ഇതിനായി മാറ്റിവച്ചിരിക്കുകയാണ്. തങ്ങളുടെ ഉമ്മയ്ക്കും ഉപ്പയ്ക്കും പുണ്യഭൂമി സന്ദർശിക്കണമെന്ന വലിയ ആഗ്രഹം സഫലമാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ കൊച്ചുമിടുക്കി മിടുക്കന്മാര് കളിപ്പാട്ടങ്ങളും മിഠായികളും പോലും വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് പണം കരുതി വെച്ചത്. എന്നാൽ, തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലെ മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാരകമായ സ്പൈനൽ മസ്കുലാർ അട്രോഫി ബാധിച്ച് വീൽചെയറിലാകുമെന്ന അവസ്ഥയറിഞ്ഞപ്പോൾ, അവർക്ക് മറ്റൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ടി വന്നില്ല. അതുപോലെ, പോക്കറ്റ് മണി മാറ്റിവച്ച വിദ്യാർഥികളും, പെൻഷൻ തുക കൈമാറിയ മുതിർന്നവരും, ഒരു ദിവസത്തെ മുഴുവൻ വരുമാനവും പെട്ടിയിലേക്ക് നിക്ഷേപിച്ച ഹോട്ടല്, ബസ്, ഓട്ടോറിക്ഷാ തൊഴിലാളികളും ലോട്ടറി കച്ചവടക്കാരും ഈ കാരുണ്യക്കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് കരുത്ത് പകരുന്നു.
50 കോടി; സംഖ്യ വലുതാണ്, പക്ഷേ മലയാളിയുടെ മനസ്സിനേക്കാൾ വലുതല്ല
മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും ഒപ്പമുള്ള ചികിത്സയ്ക്കായി 50 കോടി രൂപ എന്ന ഭീമമായ തുകയാണ് 50 ദിവസെ കൊണ്ട് നമുക്ക് സമാഹരിക്കേണ്ടത്. കേൾക്കുമ്പോൾ അസാധ്യമെന്ന് തോന്നുന്ന ഈ ഹിമാലയൻ ലക്ഷ്യം മലയാളിക്ക് മുന്നിൽ ചെറുതാണ്. മുൻപും അഫ്രയെന്ന കൺമണിക്കും മുഹമ്മദെന്ന കുരുന്നിനും വേണ്ടി സമാനമായ കോടികളുടെ ചികിത്സാ സഹായം ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളികൾ ഒത്തുചേർന്ന് സമാഹരിച്ച ചരിത്രം നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ട്. അന്ന് നമ്മൾ ജയിച്ചെങ്കിൽ, ഇത്തവണ മൂന്ന് ജീവനുകൾക്കായി നമ്മൾ അതിനേക്കാൾ വലിയ ആവേശത്തോടെ മുന്നിട്ടിറങ്ങേണ്ടതുണ്ട്.
പണം നിക്ഷേപിക്കാൻ
അക്കൗണ്ട് നമ്പർ: 21360100162505
അക്കൗണ്ട് ഉടമയുടെ പേര്: Arun P D
IFSC കോഡ്: FDRL0002136
ബാങ്കിൻ്റെ പേര്: ഫെഡറൽ ബാങ്ക്
ശാഖ: ഓമശ്ശേരി, കോഴിക്കോട്
പിതാവിൻ്റെ മൊബൈൽ നമ്പർ: 96 45 280 153
UPI ID: arunpd2@fbl
Also Read: വീടില്ല, കാഴ്ചയുമില്ല... ജീവിക്കാൻ വഴിയില്ലാതെ ദുരിതത്തിലായി വൃദ്ധ ദമ്പതികൾ; പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനും തടസം