ETV Bharat / state

പാലക്കാട് നടുറോഡിൽ നമസ്‌കരിച്ച് വീട്ടമ്മ; കാരണം കേട്ട് അമ്പരന്ന് നാട്ടുകാര്‍

കുനിയമത്തൂർ സ്വദേശിയായ അനീസയാണ് റോഡിൽ നമസ്‌കരിച്ചത്. ഉച്ചയ്ക്ക് 12.30 ന് പാലക്കാട് ഐ എം എ  ജംഗ്ഷനിലായിരുന്നു സംഭവം.

UNIQUE PROTEST IN PALAKKAD PRAYER ON PUBLIC ROAD PALAKKAD KOLLENGODE HOME MAKER NAMAZ ON PUBLIC ROAD
Home maker namaz on public road (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 28, 2026 at 7:49 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

പാലക്കാട്: നടുറോഡിൽ നിസ്‌കരിച്ച് വീട്ടമ്മയുടെ വേറിട്ട പ്രതിഷേധം. തിരക്കേറിയ പാലക്കാട് ഐ എം എ ജംഗ്ഷനിലാണ് നമസ്‌കാരം നടന്നത്. ഇതേതുടർന്ന് പ്രദേശത്ത് രൂക്ഷമായ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് ഉണ്ടായതോടെ പൊലീസ് എത്തി ഇവരെ കസ്‌റ്റഡിയിലെടുത്തു.

കുനിയമത്തൂർ സ്വദേശിയായ അനീസയാണ് റോഡിൽ നമസ്‌കരിച്ചത്. ഉച്ചയ്ക്ക് 12.30 ന് പാലക്കാട് ഐ എം എ ജംഗ്ഷനിലായിരുന്നു സംഭവം. അനീസയുടെ മരണപ്പെട്ട ഭർത്താവിന് അവകാശപ്പെട്ട ഭൂമിയുടെ വിഹിതം തനിക്കു തരാതെ ഭർത്താവിൻ്റെ സഹോദരൻമാർ വീതം വച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് യുവതിയുടെ പ്രതിഷേധം.

നടുറോഡിൽ വീട്ടമ്മ നിസ്‌കരിക്കുന്ന ദൃശ്യം (ETV Bharat)

കൊല്ലങ്കോട് നന്ദൻ കിഴയിലായിരുന്നു ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്. ആകെയുള്ള 8 സെൻ്റെ ഭൂമിയിലാണ് ഇവർക്കും അവകാശമുള്ളത്. തന്നെ സ്വത്ത് അവകാശത്തിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയതിൽ പരാതി പറഞ്ഞിട്ടും യാതൊരു നടപടിയും ഇല്ലാതായതോടെയാണ് വീട്ടമ്മ നമസ്‌കാരം നടത്തി പ്രതിഷേധിച്ചത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

അനീസയെ സൗത്ത് പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലേക്ക് മാറ്റി. ഇവരുടെ സഹോദരനെ സ്‌റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ടു മക്കളാണ് തനിക്കുള്ളതൊന്നും തനിക്ക് നീതി വേണമെന്നുമാണ് വീട്ടമ്മയുടെ ആവശ്യം.

ഇവർക്ക് ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന സഹോദരൻ മറ്റൊരു കടയിലേക്ക് പോയ സമയത്തായിരുന്നു റോഡിൽ വീട്ടമ്മയുടെ പ്രതിഷേധം. വെള്ള നിറമുള്ള നിസ്‌കാര കുപ്പായം ധരിച്ചാണ് അനീസ റോഡിൽ നമസ്‌കരിച്ചത്. ഇതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സ്‌ത്രീക്ക് പിന്തുണയുമായി നിരവധിപേര്‍ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. സ്‌ത്രീക്ക് നീതി വേണമെന്നും സംഭവത്തില്‍ വിശദമായ അന്വേഷണം വേണമെന്നും പലരും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ കുറിച്ചു.

Also Read: കേരളത്തില്‍ സ്ത്രീധനം നൽകുന്നത് കുറ്റമല്ലാതാക്കാനുള്ള നീക്കം എന്തുകൊണ്ട്? ഹര്‍ജിക്കാരി പ്രതികരിക്കുന്നു

TAGGED:

UNIQUE PROTEST IN PALAKKAD
PRAYER ON PUBLIC ROAD PALAKKAD
PALAKKAD KOLLENGODE
HOME MAKER NAMAZ ON PUBLIC ROAD
NAMAZ ON PUBLIC ROAD IN PALAKKAD

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.