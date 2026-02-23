"കേരളത്തിലേത് മോശം സര്ക്കാര്, മോദിയുടെ സ്വപ്നം നടപ്പാകുന്നില്ല", വിമര്ശിച്ച് കേന്ദ്രമന്ത്രി, ക്രൈസ്തവരെ ഒപ്പം കൂട്ടാൻ ബിജെപി
കേരള സര്ക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്ശനവുമായി കേന്ദ്രമന്ത്രി കിരൺ റിജിജു. മധ്യമേഖലയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച് എൻഡിഎ ഓഫിസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത. ക്രൈസ്തവരെ ഒപ്പം കൂട്ടാൻ നിര്ണായക ചര്ച്ച.....
Published : February 23, 2026 at 1:28 PM IST
എറണാകുളം: നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് മധ്യമേഖലയിൽ തുടക്കം കുറിച്ച് എൻഡിഎ. എറണാകുളം റീജിയണൽ ഓഫിസ് കേന്ദ്രമന്ത്രികിരൺ റിജിജു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കേരള സര്ക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്ശനം ഉന്നയിച്ച കേന്ദ്രമന്ത്രി, വികസിനത്തിനായി എൻഡിഎ സര്ക്കാരിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു.
കേരളത്തെ അഭിവൃദ്ധിയിലേക്ക് നയിക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള ഒരു സർക്കാർ നിലവിൽ സംസ്ഥാനത്തില്ലെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി കിരൺ റിജിജു പറഞ്ഞു. വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളുടെ ഭാഗമായി കൊച്ചിയിൽ എൻഡിഎ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ശേഷം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. 'വികസിത കേരളം' എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള നിർണായകമായ ഒരു ചുവടുവെപ്പാണ് ഈ പുതിയ ഓഫിസ് എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
#WATCH | Kochi, Kerala | Union Minister Kiren Rijiju, along with NDA leaders, inaugurates NDA's regional election office in Ernakulam-Kochi pic.twitter.com/Q3QfpcDY9f— ANI (@ANI) February 23, 2026
നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാർ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന പദ്ധതികൾ കേരളത്തിൽ ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കാൻ അനുയോജ്യമായ ഒരു ഭരണസംവിധാനം സംസ്ഥാനത്തില്ലെന്ന് പാർലമെൻ്ററി കാര്യ മന്ത്രി കൂടിയായ അദ്ദേഹം വിമര്ശിച്ചു. “കേരളത്തിൻ്റെ ഊർജ്ജസ്വലതയെ ശരിയായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാനും സംസ്ഥാനത്തെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലുള്ള അഭിവൃദ്ധിയിലേക്ക് നയിക്കാനും കഴിയുന്ന ഒരു സർക്കാർ കേരളത്തിന് എപ്പോഴും അന്യമാണ്,” റിജിജു പറഞ്ഞു.
എൻഡിഎ ഓഫിസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതിൽ തനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും, ബിജെപിക്കും സഖ്യകക്ഷികൾക്കും കേരളത്തിൽ ഇതൊരു നല്ല തുടക്കമാണെന്നും അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചു. ഇതൊരു നല്ല തുടക്കമാണ്. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ടതും ശോഭനവുമായ ദിനങ്ങൾ ഉടൻ വരുമെന്ന് തങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കേന്ദ്രത്തിലെ നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാർ കൊണ്ടുവരുന്ന പദ്ധതികളിൽ വളരെ കുറച്ചുമാത്രമേ കേരളത്തിൽ എത്തുന്നുള്ളൂവെന്നും, ഇതിന് കാരണം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ നിസഹകരണമാണെന്നും റിജിജു ആരോപിച്ചു. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ദീർഘകാലമായി എൽഡിഎഫ്, യുഡിഎഫ് മുന്നണികളുടെ ഭരണത്തിൽ മടുത്തിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
“ഞാൻ മാത്രമല്ല, കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളും ആവേശത്തിലാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും ജനങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളും അഭിലാഷങ്ങളും നിറവേറ്റാനും എൻഡിഎ എന്ന ശരിയായ ബദൽ കേരളത്തിന് ലഭിക്കാൻ പോകുകയാണ്,” അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 2026-ലെ കേരള നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നൊരുക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് കേന്ദ്ര പാർലമെൻ്ററികാര്യ-ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ മന്ത്രി കിരൺ റിജിജു ഇന്ന് (ഫെബ്രുവരി 23) കേരളത്തിലെത്തിയത്.
എറണാകുളം-കൊച്ചി മേഖലയിൽ എൻഡിഎ പ്രാദേശിക തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസ് അദ്ദേഹം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള സഖ്യത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കേന്ദ്രമായാണിത് പ്രവർത്തിക്കുക.
ബിജെപി. സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനും എൻഡിഎ. ചെയർമാനുമായ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ, എൻഡിഎ. വൈസ് ചെയർമാൻ എ.എൻ. രാധാകൃഷ്ണൻ, ട്വൻ്റി-20 ചെയർമാൻ സാബു ജേക്കബ്, ബി.ജെ.പി. സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വ. എസ്. സുരേഷ്, സംസ്ഥാന ഉപാധ്യക്ഷൻ ഷോൺ ജോർജ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.
ക്രൈസ്തവ വോട്ടുകൾ സമാഹരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി അദ്ദേഹം സഭാ നേതാക്കളുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തും. ഇതിനായി കാക്കനാട് സെൻ്റ് തോമസ് മൗണ്ടിലുള്ള സീറോ മലബാർ സഭ ആസ്ഥാനം അദ്ദേഹം സന്ദർശിക്കും. അതേസമയം, നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായുള്ള ബിജെപിയുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രചാരണം നേമം മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും ഇന്ന് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ക്രൈസ്തവരെ ഒപ്പം കൂട്ടാൻ എൻഡിഎ
കേരളത്തിൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആസന്നമായിരിക്കെ, രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിതുറന്ന് കേന്ദ്ര ന്യൂനപക്ഷ കാര്യ മന്ത്രി കിരൺ റിജിജു സിറോ മലബാർ സഭാ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് റാഫേൽ തട്ടിലുമായി നിർണായകമായ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. സഭയുടെ ആസ്ഥാനമായ കാക്കനാട് സെൻ്റ് തോമസ് മൗണ്ടിലെത്തി ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി സഭാ തലവനെ കാണുന്നത്. കേവലം സൗഹൃദ സന്ദർശനമെന്ന് ബി.ജെ.പി നേതൃത്വം വിശദീകരിക്കുമ്പോഴും, വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ക്രൈസ്തവ വോട്ടുകൾ സമാഹരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള നീക്കമായാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ ഇതിനെ വിലയിരുത്തുന്നത്.
നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ടുള്ള ഈ സന്ദർശനത്തിന് സഭാ നേതൃത്വമോ, വിശ്വാസികളോ ഒരു പ്രധാന്യവും നൽകുന്നില്ലന്ന് അല്മായ മുന്നേറ്റത്തിൻ്റെ വക്താവ് റിജു കാഞ്ഞൂക്കാരൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ഒരു ഭാഗത്ത് ആക്രമിക്കുകയും മറുഭാഗത്ത് കേക്കുമായി എത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ബിജെപി തന്ത്രം സഭാ നേതൃത്വം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബിജെപി അനുകൂല നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിരുന്ന മെത്രാൻ ആൻഡ്രൂസ് താഴത്തായിരുന്നു. നിലവിൽ അദ്ദേഹം സ്ഥാനം ഒഴിയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്ര മന്ത്രി കിരൺ റിജിജു കാണാൻ താല്പര്യമറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് നടക്കുന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് അപ്പുറം, വലിയ പ്രാധന്യമൊന്നും സഭാ തലവനും കേന്ദ്ര മന്ത്രിയും തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ഇല്ലന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യവും ബി.ജെ.പിയുടെ നീക്കങ്ങളും
കേരളത്തിൽ ക്രൈസ്തവ വിഭാഗത്തെ തങ്ങളോടൊപ്പം ചേർക്കാൻ ബി.ജെ.പി കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു കാലമായി വലിയ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിവരികയാണ്. കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തൃശൂരിൽ സുരേഷ് ഗോപി നേടിയ വിജയം ക്രൈസ്തവ വോട്ടുകളുടെ കൂടി പിന്തുണയിലാണെന്ന വിലയിരുത്തൽ പാർട്ടിക്ക് വലിയ ആത്മവിശ്വാസം നൽകിയിരുന്നു.
എന്നാൽ, പിന്നീട് ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ക്രൈസ്തവ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും നേരെ സംഘപരിവാർ സംഘടനകളിൽ നിന്നുണ്ടായ അതിക്രമങ്ങൾ കേരളത്തിലെ സഭകൾക്കിടയിൽ വലിയ പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായി. നിരവധിയായ ആക്രമണ സംവങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് സഭകൾ പരസ്യമായി രംഗത്തെത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ക്രൈസ്തവ വോട്ടുകൾ പ്രതീക്ഷിച്ച രീതിയിൽ ബി.ജെ.പിയിലേക്ക് എത്തിയില്ലെന്ന് പാർട്ടി തന്നെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, നഷ്ടപ്പെട്ട വിശ്വാസം വീണ്ടെടുക്കാനും നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സിറോ മലബാർ സഭയുടെ പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കാനുമാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്ന ന്യൂനപക്ഷ പദ്ധതികൾ സഭയുമായി കേന്ദ്ര മന്ത്രി ചർച്ച ചെയ്യും. ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ആക്രമണങ്ങളിൽ സഭയ്ക്കുള്ള ആശങ്കകൾ അകറ്റാൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി വിശദീകരണം നൽകിയേക്കും. കേരളത്തിലെ പ്രബലമായ ക്രൈസ്തവ വിഭാഗമെന്ന നിലയിൽ സിറോ മലബാർ സഭയുടെ നിലപാട് വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിർണായകമാകും. സഭാ ആസ്ഥാനത്തെ ഈ സന്ദർശനം കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ സമവാക്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റമുണ്ടാക്കുമോയെന്നതാണ് ഉയരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം
