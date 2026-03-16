കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ ബിജെപി കരുനീക്കം; അപ്രതീക്ഷിത സ്ഥാനാർഥിയായി കേന്ദ്രമന്ത്രി അഡ്വ ജോർജ് കുര്യൻ

BJP Fields Union Minister George Kurian from Kanjirappally
അഡ്വ ജോർജ് കുര്യൻ (Facebook.com)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 16, 2026 at 5:23 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിയുടെ അപ്രതീക്ഷിത സ്ഥാനാർഥിയായി കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി അഡ്വ. ജോർജ് കുര്യൻ. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിലാണ് ജോർജ് കുര്യൻ മത്സരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ കേന്ദ്ര ഫിഷറീസ്, മൃഗസംരക്ഷണ, ക്ഷീരവകുപ്പ് സഹമന്ത്രിയാണ്. ഏപ്രിലിൽ ഒഴിവ് വരുന്ന മധ്യപ്രദേശിലെ മൂന്ന് രാജ്യസഭ സീറ്റുകളിലൊന്ന് ജോർജ് കുര്യൻ്റേതാണ്. ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ രാജിവച്ച ഒഴിവിലേക്കായിരുന്നു കുര്യൻ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. കുര്യനെ ബിജെപി വീണ്ടും രാജ്യസഭയിലേക്ക് പരിഗണിക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കിടെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ നിയമസഭയിൽ മത്സരിപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്ര നേതൃത്വം ഒരുങ്ങുന്നത്. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയായ അൽഫോൻസ് കണ്ണന്താനമായിരുന്നു ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി.

ഇത്തവണ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ മികച്ച സാഹചര്യമാണെന്നാണ് ബിജെപിയുടെ കണക്കുക്കൂട്ടൽ. കോട്ടയത്തെ കാണക്കാരി സ്വദേശിയാണ് ജോർജ് കുര്യൻ. കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങളായി കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമാണ് അദ്ദേഹം. മൂന്നാം മോദി മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് ബിജെപി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കൂടിയായിരുന്ന അഡ്വ ജോർജ് കുര്യൻ്റേത് സർപ്രൈസ് എൻട്രിയായിരുന്നു. സുരേഷ് ഗോപിക്ക് പുറമേ കേരളത്തിലെ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള നേതാവിന് കൂടി കേന്ദ്രമന്ത്രിസ്ഥാനം ലഭിച്ചേക്കാമെന്ന സൂചനകളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ജോർജ് കുര്യൻ്റെ പേര് തുടക്കത്തിൽ ഉയർന്നു കേട്ടിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഒടുവിൽ, സീറോ മലബാർ സഭാംഗം കൂടിയായ ജോർജ് കുര്യനെ ബിജെപി ദേശീയ നേതൃത്വം മന്ത്രിസഭയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. ജോർജ് കുര്യനെ തിരഞ്ഞെടുത്തതിലൂടെ കേരളത്തിലെ ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള വോട്ടുകൾ ഉയർത്താനുള്ള ലക്ഷ്യം കൂടിയുണ്ട് ബിജെപിക്ക്.

കോട്ടയം കാണക്കാരി നമ്പ്യാർകുളം സ്വദേശിയായ ജോർജ് കുര്യൻ നാലരപ്പതിറ്റാണ്ടായി ബിജെപിയിൽ സജീവമാണ്. 1977ൽ അടിയന്തരാവസ്ഥക്കാലത്ത് വിദ്യാർഥി ജനതയിലൂടെയാണ് ജോർജ് കുര്യൻ പൊതുരംഗത്തേക്ക് എത്തുന്നത്. 1980ൽ ബിജെപി രൂപീകൃതമായപ്പോൾ മുതൽ ബിജെപിക്കൊപ്പമുണ്ട് ജോർജ് കുര്യൻ. ബിജെപി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ്, ദേശീയ നിർവാഹക സമിതി അംഗം, സംസ്ഥാന വക്താവ്, യുവമോർച്ച അഖിലേന്ത്യ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ്, അഖിലേന്ത്യാ സെക്രട്ടറി, നൂന്യപക്ഷ മോർച്ച അഖിലേന്ത്യ ജനറൽ സെക്രട്ടറി, യുവമോർച്ച സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി, എജ്യൂക്കേഷൻ സൊസൈറ്റി സെക്രട്ടറി, ഫൈൻ ആർട്‌സ് സൊസൈറ്റി സെക്രട്ടറി തുടങ്ങിയ ചുമതലകൾ വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദേശീയ ന്യൂനപക്ഷ കമ്മിഷൻ്റെ വൈസ് ചെയർമാൻ സ്ഥാനവും ജോർജ് കുര്യനെ തേടിയെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കോട്ടയം, മൂവാറ്റുപുഴ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നായി മൂന്ന് തവണ ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജനവിധി തേടിയിട്ടുണ്ട്. 2016ൽ പുതുപ്പള്ളി മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നായിരുന്നു നിയമസഭയിലേക്കുള്ള കന്നിമത്സരം. അന്ന് സിറ്റിങ് എംഎൽഎ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ 15,993 വോട്ടുകളാണ് ജോർജ് കുര്യൻ ബിജെപിക്കായി പിടിച്ചത്.

