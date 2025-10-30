പിഎം ശ്രീയിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയാൽ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖല തകരുമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി ജോർജ് കുര്യൻ
പിഎം ശ്രീ പദ്ധതി സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പാക്കുന്നത് പുനഃപരിശോധിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഇന്നലെയാണ് അറിയിച്ചത്
Published : October 30, 2025 at 9:56 AM IST
കാസർകോട്: പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിയിൽനിന്ന് കേരളം പിന്മാറുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയാകുമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി ജോർജ് കുര്യൻ. സർക്കാർ സ്കൂളുകളെ തകർക്കാനാണ് ഈ പിൻമാറ്റം എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇത് തുടർന്നാൽ വിദ്യാർഥികൾ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സ്കൂളുകളെ തേടിപ്പോകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. പദ്ധതി ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നടപ്പാക്കുന്നത് സ്വാഗതാർഹമാണെന്നും, ഈ കരാറിൽനിന്ന് പിന്മാറില്ലെന്നാണ് കരുതുന്നതെന്നും ജോർജ് കുര്യൻ കാസർകോട് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പ്രതികരിച്ചു.
നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനുശേഷം എല്ലാ വർഷവും നൽകുന്ന സഹായത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി 2022-23 കാലയളവിൽ സർക്കാർ സ്കൂളുകളുടെ വികസനത്തിനായി 1071 കോടി രൂപയാണ് കേന്ദ്രം നൽകിയത്. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേരളത്തിലെ സ്കൂളുകൾ സ്മാർട്ട് സ്കൂളുകൾ ആയതെന്നും അത് മികച്ച രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുകയാണെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി പറഞ്ഞു. പദ്ധതിയിൽനിന്ന് പിന്മാറിയാൽ സർക്കാർ സ്കൂളിന് വളർച്ച ഉണ്ടാകില്ലെന്നും ജോർജ് കുര്യൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പിഎം ശ്രീ പദ്ധതി സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പാക്കുന്നത് പുനഃപരിശോധിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഇന്നലെയാണ് അറിയിച്ചത്. ഈ കാര്യം പരിശോധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി ഏഴംഗ മന്ത്രിസഭാ ഉപസമിതി രൂപവത്കരിച്ചു. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരിക്കും ഉപസമിതി പ്രവർത്തിക്കുക. മന്ത്രിമാരായ കെ രാജൻ, പി പ്രസാദ്, റോഷി അഗസ്റ്റിൻ, പി രാജീവ്, എ കെ ശശീന്ദ്രൻ, കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി എന്നിവരാണ് സമിതി അംഗങ്ങളെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. ഉപസമിതിയുടെ പഠന റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവരുന്നതുവരെ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തുടർനടപടികൾ നിർത്തിവയ്ക്കുന്നതാണ്. ഈ തീരുമാനം കേന്ദ്രസർക്കാരിനെ കത്തുമുഖേന അറിയിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതായും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
കേരള സർക്കാർ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിൽ പുനഃപരിശോധന ആവശ്യപ്പെട്ടതിനു പിന്നിൽ പ്രധാനമായും സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയും പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ആശങ്കകളുമാണ്. പദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ വരുന്ന സ്കൂളുകൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുമെങ്കിലും, അത് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതികളുമായി എത്രത്തോളം പൊരുത്തപ്പെടും എന്നതിൽ സംശയങ്ങളുണ്ട്.
കൂടാതെ, കേന്ദ്രസർക്കാർ നിർദേശിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുമ്പോൾ, സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ തനതായ വിദ്യാഭ്യാസ രീതികളെ അത് എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാർ വിലയിരുത്തുന്നു. മന്ത്രിസഭാ ഉപസമിതി ഈ വിഷയങ്ങളെല്ലാം വിശദമായി പരിശോധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കും. കേന്ദ്രത്തിൽനിന്നുള്ള സഹായം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയുടെ നവീകരണത്തെ ബാധിക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയും ഈ വിഷയത്തിൽ സജീവമാണ്. സംസ്ഥാനത്തെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ രംഗം നിലവിൽ വലിയ മുന്നേറ്റം കൈവരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ, ഈ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനം നിർണായകമാണ്.
