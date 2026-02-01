ETV Bharat / state

പ്രതീക്ഷിച്ചത് കടലോളം, കിട്ടിയത് കടലാമ; ആശ്വാസമേകാന്‍ അപൂർവ ധാതു ഇടനാഴി

വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം ട്രാൻസ്ഷിപ്പ്മെന്‍റ് ഹബ്ബായി മാറിയ സാഹചര്യത്തിലും രണ്ടാംഘട്ട നിര്‍മാണ ആംരഭിച്ച ഘട്ടത്തിലും ലോജിസ്റ്റിക് പാർക്കുകൾക്കും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോറിഡോറുകൾക്കുമായി വലിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങളും കേരളം പ്രതീക്ഷിച്ചെങ്കിലും വിഴിഞ്ഞം എന്നത് ബജറ്റില്‍ പരാമര്‍ശിക്കപ്പെട്ടതുപോലുമില്ല.

UNION BUDGET 2026 KERALA NIRMALA SITARAMAN AIIMS
NIRMALA SITARAMAN (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 1, 2026 at 1:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

തിരുവനന്തപുരം: വികസന പദ്ധതികൾക്കും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കുന്നതിനുമുള്ള വലിയ സഹായങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ച കേരളത്തിന് കേന്ദ്രധനമന്ത്രി നിര്‍മല സീതാരാമന്‍ അവതരിപ്പിച്ച കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ ലഭിച്ചത് നിരാശ. സംസ്ഥാനത്തിന്‍റെ കാലപ്പഴക്കമുള്ള ആവശ്യമായ എയിംസ് (AIIMS) ഇത്തവണയെങ്കിലും അനുവദിക്കപ്പെടുമെന്നതായിരുന്നു കേരളത്തിന്‍റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതീക്ഷ.

കോഴിക്കോട് കിനാലൂരിൽ ഇതിനായി ഭൂമി ഏറ്റെടുത്ത് സജ്ജമാക്കിയിട്ടും ബജറ്റിൽ തുക വകയിരുത്താത്തത് സംസ്ഥാനത്തിന് കനത്ത നിരാശയായി. ഇതിനൊപ്പം സംസ്ഥാന സർക്കാർ വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന അതിവേഗ റെയില്‍ പദ്ധതിക്ക് കേന്ദ്രാനുമതിയും റെയിൽവേ വികസനത്തിനായുള്ള പ്രത്യേക പാക്കേജും കേരളം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അത്തരം പ്രഖ്യാപനങ്ങളൊന്നും ധനമന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായില്ല. ഏഴു അതിവേഗ റെയില്‍ ഇടനാഴികള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോള്‍ അതില്‍ കേരളമില്ലാത്തതിനാല്‍ കേരള എംപിമാര്‍ ബഹളം വച്ചു.

വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം ട്രാൻസ്ഷിപ്പ്മെന്‍റ് ഹബ്ബായി മാറിയ സാഹചര്യത്തിലും രണ്ടാംഘട്ട നിര്‍മാണ ആംരഭിച്ച ഘട്ടത്തിലും ലോജിസ്റ്റിക് പാർക്കുകൾക്കും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോറിഡോറുകൾക്കുമായി വലിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങളും കേരളം പ്രതീക്ഷിച്ചെങ്കിലും വിഴിഞ്ഞം എന്നത് ബജറ്റില്‍ പരാമര്‍ശിക്കപ്പെട്ടതുപോലുമില്ല.

സംസ്ഥാനത്തിന്‍റെ കടമെടുപ്പ് പരിധി ഉയർത്തണമെന്ന ആവശ്യവും ജിഎസ്ടി നഷ്ടപരിഹാര കുടിശ്ശിക തീർപ്പാക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശവും കേരളം മുന്നോട്ടു വച്ചിരുന്നു. റബ്ബർ കർഷകർക്ക് മിനിമം താങ്ങുവില ഉറപ്പാക്കണമെന്നതും ശബരി റെയിൽ പാതയ്ക്കായി കൂടുതൽ ഫണ്ട് അനുവദിക്കണമെന്നതും പ്രവാസികളുടെ പുനരധിവാസത്തിനായി പ്രത്യേക പാക്കേജ് വേണമെന്നുമുള്ള ആവശ്യങ്ങളിലും ഒരു പ്രഖ്യാപനവുമുണ്ടായില്ല.

പ്രതീക്ഷിച്ച വലിയ പദ്ധതികളിൽ നിരാശ നേരിട്ടപ്പോഴും ചില മേഖലകളിൽ കേരളത്തിന് ചെറിയ നേട്ടമുണ്ടായി. ധാതുമണൽ ഖനനത്തിനായി നാലു സംസ്ഥാനങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന അപൂർവ ധാതു ഇടനാഴി (Rare Earth Corridor) പ്രഖ്യാപിച്ചത് സംസ്ഥാനത്തിന് ഗുണകരമാകും. തെങ്ങ് കൃഷിക്കും നാളികേര ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിപണനത്തിനുമായി പ്രത്യേക പദ്ധതികൾ ബജറ്റിൽ ഇടംപിടിച്ചത് കർഷകർക്ക് ചെറിയ ആശ്വാസമാണ്. പരിസ്ഥിതി മേഖലയിൽ കേരളത്തിൽ പുതിയ കടലാമ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കുമെന്ന പ്രഖ്യാപനവും ആയുർവേദ ചികിത്സാ രംഗത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികളും മാത്രമാണ് കേരളത്തിന് കൂടുതലാണ് ലഭിച്ചത്. എയിംസ് മോഡലില്‍ മൂന്നു ആയുര്‍വേദ സെന്‍ററുകള്‍ സ്ഥാപിക്കുമെന്ന പ്രഖ്യാപനവും കേരളത്തിന് സാധ്യത നല്‍കുന്നതാണ്. കൂടാതെ കൈത്തറി വസ്ത്രങ്ങളുടെ ഉൽപ്പാദനവും വിപണനവും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള സഹായങ്ങളും ബജറ്റിലുണ്ട്.

കൊച്ചി മെട്രോ രണ്ടാം ഘട്ട വികസനത്തിനാവശ്യമായ തുകയും മറ്റ് പശ്ചാത്തല സൗകര്യ വികസനത്തിനുള്ള ഗ്രാൻഡുകളും ലഭ്യമാകുമെന്ന് കരുതിയിരുന്നെങ്കിലും മുൻഗണനാക്രമത്തിൽ കേരളത്തിന്‍റെ പല പ്രധാന ആവശ്യങ്ങളും തഴയപ്പെട്ടു എന്നതാണ് പൊതുവായ വിലയിരുത്തൽ. ചുരുക്കത്തിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിലും സാമ്പത്തിക സഹായത്തിലും കേരളത്തിന് നിരാശ നൽകുന്നതാണ് ഇത്തവണത്തെ കേന്ദ്ര ബജറ്റ്.

Also Read: കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ കേരളത്തോട് 'കൊടും ക്രൂരത'; അതിവേഗ റെയിലും എയിംസും സ്വപ്നം മാത്രം; രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി പി രാജീവ്

TAGGED:

UNION BUDGET 2026
KERALA
NIRMALA SITARAMAN
AIIMS
UNION BUDGET 2026 KERALA SNUBBED

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.