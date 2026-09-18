'ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് എടുത്തു ചാടി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ല': ഓർത്തോഡോക്സ് മെത്രാപോലിഞ്ഞ ഡോ. ഗീവർഗീസ് മാർ യൂലിയോസ്
എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കും ഇതിൻ്റെ നന്മയെന്താണ് തിന്മയെന്താണ് എന്നുള്ളത് ബോധ്യപ്പെടണം. ഇല്ലെങ്കിൽ അനാവശ്യമായ തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
Published : September 18, 2026 at 5:33 PM IST
കോട്ടയം: ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് എടുത്തു ചാടി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ലെന്ന് ഓർത്തോഡോക്സ് കുന്നംകുളം ഭദ്രാസന മെത്രാപോലിഞ്ഞ ഡോ. ഗീവർഗീസ് മാർ യൂലിയോസ്. ഒരു കാര്യവും ഒരു ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണ്ടതല്ലെന്നും അതിന് അവധാനത ഉണ്ടാകണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കും ഇതിൻ്റെ നന്മയെന്താണ് തിന്മയെന്താണ് എന്നുള്ളത് ബോധ്യപ്പെടണം. ഇല്ലെങ്കിൽ അനാവശ്യ മായ തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാകുമെന്നും ഡോ. ഗീവർഗീസ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിനെകുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളും പഠനങ്ങളും ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇനിയും ഒരുപാട് ചർച്ചകൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടാകണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
എന്താണ് ഏകീകൃത സിവിൽകോഡ്?
വൈവിദ്യങ്ങളുടെ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. വ്യത്യസ്ത മതങ്ങൾക്കും വ്യത്യസ്ത ദേശങ്ങളും അനുസരിച്ചാണ് അവിടുത്തെ സംസ്കാരവും ജീവിത രീതിയും. വിവാഹം, വിവാഹമോചനം, പിന്തുടർച്ചാവകാശം, ദത്തെടുക്കൽ തുടങ്ങിയവ ഓരോ വിഭാഗങ്ങളിലും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഒന്നിൽ വിവാഹമോചനം എളുപ്പമെങ്കിൽ മറ്റൊന്നിൽ അങ്ങനെയാവില്ല. സ്വത്ത് വീതം വക്കുന്നതിലും മതപരമായ വേർതിരിവുകൾ ഇന്ത്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിൽ ജനിച്ചവർക്ക് പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും ഇന്ത്യയിൽ കാണാം. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഏക സിവിൽ കോഡ് നടപ്പിലാക്കുന്നത് ചർച്ച വിഷയമാകുന്നത്.
പരിഷ്കൃതസമൂഹത്തിൽ നിയമത്തെ മതവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന സങ്കൽപമാണ് ഏക സിവിൽകോഡിന് അടിസ്ഥാനം. വിവാഹം, വിവാഹമോചനം, ജീവനാംശം, കുട്ടികളുടെ കസ്റ്റഡി,രക്ഷാകർത്തൃത്വം, പിന്തുടർച്ചാവകാശം, ദത്തെടുക്കൽ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് വിവിധ മതങ്ങളുടെ നിയമങ്ങളും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഇവയിലെ വ്യത്യാസങ്ങളും വിവേചനപരമായ വകുപ്പുകളും ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് രാജ്യത്തെ എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും പൊതുവായൊരു വ്യക്തിനിയമം എന്നുവേണമെങ്കിലും ഏക സിവിൽകോഡിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകv
ഏകീകൃത സിവിൽകോഡ് നടപ്പിലാക്കണമെന്നും നടപ്പിലാക്കരുതെന്നും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ മതപരമായ മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തി പിടിക്കുന്ന യാഥാസ്ഥികൾ വാദിക്കുന്നത് പരിപൂർണ മതസ്വാതന്ത്ര്യം വേണമെന്നും മതാചാരങ്ങളെ ഭരണഘടനാ വകുപ്പുകൾവെച്ച് പരിശോധിക്കരുതെന്നുമാണ്. അതേസമയം, മനുഷ്യാവകാശങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ നിയമത്തിന് സാംസ്കാരിക അന്തരം പാടില്ലെന്നും തുല്യതക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുന്ന മറ്റൊരു വിഭാഗം പറയുന്നു.
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുശേഷം ഭരണഘടനാ നിർമാണസഭയിൽ പൊതു സിവിൽകോഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുദീർഘമായ ചർച്ചനടന്നു. ജവാഹർലാൽ നെഹ്രുവും ഡോ ബി.ആർ. അംബേദ്കറും ഏക സിവിൽകോഡിനെ അനുകൂലിക്കുന്നവരായിരുന്നു. എന്നാൽ, ഏക സിവിൽകോഡ് അടിച്ചേൽപ്പിക്കേണ്ട ഒന്നല്ലെന്നും സമ്മതത്തോടെ നടപ്പാക്കേണ്ടതാണെന്നുമായിരുന്നു അംബേദ്കർ സ്വീകരിച്ച നിലപാട്.
Also read:ചോദ്യ പേപ്പറിലെ സവർക്കർ; അധ്യാപകൻ്റെ സസ്പെൻഷൻ സ്റ്റേ കാലാവധി രണ്ട് മാസത്തേക്ക് നീട്ടി