ഉടുമ്പൻചോലയെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തി ഏലത്തോട്ടത്തിൽ അഴുകിയ നിലയിൽ അജ്ഞാത മൃതദേഹം; അന്വേഷണം ആരംഭിച്ച് പൊലീസ്
ഏകദേശം 50 വയസ് പ്രായം തോന്നിക്കുന്ന പുരുഷൻ്റെ മൃതദേഹമാണ് കണ്ടെത്തിയത്. മൃതദേഹത്തിന് അഞ്ചുദിവസത്തോളം പഴക്കമുള്ളതായി കരുതപ്പെടുന്നു.
Published : August 5, 2026 at 3:39 PM IST
ഇടുക്കി: ഉടുമ്പൻചോല ഗ്രാമത്തെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് അജ്ഞാത മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. ജനവാസം കുറഞ്ഞ പ്രദേശത്തെ ഒരു സ്വകാര്യ ഏലത്തോട്ടത്തിന് നടുവിലാണ് ദിവസങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള മൃതദേഹം അഴുകിത്തുടങ്ങിയ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. കൈലാസത്തിന് സമീപത്തെ ഏലത്തോട്ടത്തിന് നടുവിലൂടെയുള്ള റോഡിലാണ് സംഭവം.
ഏകദേശം 50 വയസ് പ്രായം തോന്നിക്കുന്ന പുരുഷൻ്റെ മൃതദേഹമാണ് കണ്ടെത്തിയത്. മൃതദേഹത്തിന് അഞ്ചുദിവസത്തോളം പഴക്കമുള്ളതായി കരുതപ്പെടുന്നു. ശരീരഭാഗങ്ങൾ ഏതാണ്ട് പൂർണമായും അഴുകിയ നിലയിലാണ് കണ്ടെത്തിയത്. തോട്ടത്തിൽ പണിക്കെത്തിയ തൊഴിലാളികളാണ് വൻ ദുർഗന്ധം വമിച്ചതിനെ തുടർന്ന് നടത്തിയ തിരച്ചിലിൽ മൃതദേഹം ആദ്യം കണ്ടത്. ഉടൻ തന്നെ ഇവർ തോട്ടം അധികൃതരെയും പൊലീസിനെയും വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു.
കണ്ടെത്തിയ മൃതദേഹം പൂർണ്ണമായും അഴുകിയ നിലയിലായതിനാൽ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. മൃതദേഹത്തിന് ദിവസങ്ങളുടെ പഴക്കമുണ്ടെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. വിജനമായ ഏലത്തോട്ടത്തിനുള്ളിൽ മൃതദേഹം എങ്ങനെ എത്തി എന്നതിനെച്ചൊല്ലി നാട്ടുകാരിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള സംശയങ്ങളും ഭീതിയും പടർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു ആസൂത്രിത കൊലപാതകമാണോ അതോ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങളാൽ സംഭവിച്ചതാണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതമാക്കി.
അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ചു; മറ്റ് സ്റ്റേഷനുകളിലെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നു
വിവരമറിഞ്ഞ് ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും വിരലടയാള വിദഗ്ധരും ഫോറൻസിക് സംഘവും സ്ഥലത്തെത്തി ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചു. ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം മൃതദേഹം വിശദമായ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി ജില്ലാ ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി. മരണപ്പെട്ടയാളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി പോലീസ് താഴെ പറയുന്ന നടപടികളിലേക്ക് കടന്നിട്ടുണ്ട്:
സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും അടുത്ത നാളുകളിൽ കാണാതായ ആളുകളുടെ പട്ടിക പരിശോധിക്കുന്നു. തോട്ടങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നു. സമീപത്തെ പ്രധാന റോഡുകളിലെയും തോട്ടങ്ങളുടെ പ്രവേശന കവാടങ്ങളിലെയും സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവരുന്നതോടെ മാത്രമേ മരണത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം വ്യക്തമാകൂ എന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. പ്രദേശം ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമായും പൊലീസ് നിരീക്ഷണത്തിലാണ്.
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