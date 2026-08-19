എറണാകുളം അംബേദ്കർ സ്റ്റേഡിയത്തിന് സമീപം അജ്ഞാത മൃതദേഹം; അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി പൊലീസ്
മധ്യവയസ്കനായ പുരുഷൻ്റെ മൃതദേഹമാണ് കണ്ടെത്തിയത്. മൃതദേഹത്തിന് ഏകദേശം രണ്ട് ദിവസത്തെ പഴക്കമുണ്ടെന്നാണ് പൊലീസിൻ്റെ നിഗമനം
Published : August 19, 2026 at 12:01 PM IST
എറണാകുളം: അംബേദ്കർ സ്റ്റേഡിയത്തിന് സമീപം ആളൊഴിഞ്ഞ പ്രദേശത്ത് മധ്യവയസ്കൻ്റെ അജ്ഞാത മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. ഏകദേശം രണ്ട് ദിവസത്തെ പഴക്കമുള്ള പുരുഷൻ്റെ മൃതദേഹമാണ് കണ്ടെത്തിയത്. രാവിലെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പ്രഭാതസവാരിക്കായി നടക്കാനിറങ്ങിയവരാണ് മൃതദേഹം ആദ്യം കണ്ടത്. തുടർന്ന് ഇവർ പൊലീസിൽ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു. മരിച്ചയാളെ ഇതുവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി.
പൊലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതം
വിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് എറണാകുളം സെൻട്രൽ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉടൻ തന്നെ സ്ഥലത്തെത്തി വിശദമായ പരിശോധനകൾ നടത്തി. നഗരമധ്യത്തിൽ കെഎസ്ആർടിസി ബസ് സ്റ്റാൻഡിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന പ്രദേശമായതിനാൽ ദിനംപ്രതി നിരവധി പേർ ഇവിടെ എത്താറുണ്ട്. അതിനാൽ സംഭവം നടന്ന പ്രദേശത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പൊലീസ് ശേഖരിച്ചുവരികയാണ്.
ഇതിലൂടെ മരിച്ചയാൾ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എത്തിയതെന്നും, ആരെങ്കിലും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നോ എന്നും കണ്ടെത്താനാകുമെന്നാണ് അന്വേഷണസംഘത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷ. നഗരത്തിൽ അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്നവരിൽ പെട്ടയാളാണോ മരിച്ചതെന്ന സംശയവും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ വ്യക്തത വരുത്തുന്നതിനായി പ്രദേശത്തെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും വഴിവാണിഭക്കാരിൽ നിന്നും പൊലീസ് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട്. നഗരത്തിലെ വിവിധ ലേബർ ക്യാമ്പുകളിലും അന്വേഷണം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
തിരിച്ചറിയാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ
മരിച്ചയാളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി എറണാകുളം സിറ്റി പൊലീസ് പരിധിയിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും അടുത്തിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാണാതായ ആളുകളുടെ പരാതികൾ പൊലീസ് വിശദമായി പരിശോധിച്ചു വരികയാണ്. കടവന്ത്ര സ്റ്റേഷനിൽ ഒരാളെ കാണാതായ സംഭവത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു. ഈ കേസുമായി കണ്ടെത്തിയ മൃതദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോയെന്നും അന്വേഷണസംഘം പരിശോധിച്ച് വരികയാണ്. ഇതിനായി കാണാതായ ആളുടെ ബന്ധുക്കളെ വിവരമറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കൂടാതെ സംസ്ഥാനത്തെ മറ്റ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലേക്കും മരിച്ചയാളുടെ വിവരങ്ങളും അടയാളങ്ങളും കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. വിരലടയാള വിദഗ്ധരും സയൻ്റിഫിക് അസിസ്റ്റൻ്റുമാരും സ്ഥലത്തെത്തി ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചു. സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ വഴിയും മരിച്ചയാളുടെ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ച് ആളെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നിർണായകം
പ്രാഥമിക ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി കളമശേരി ഗവൺമെൻ്റ് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. മൃതദേഹത്തിൽ മരണകാരണമാകുന്ന മുറിവുകളോ മറ്റ് സംശയാസ്പദമായ ലക്ഷണങ്ങളോ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവന്നാൽ മാത്രമേ മരണകാരണം സ്വാഭാവികമാണോ അതോ മറ്റ് ദുരൂഹതകൾ ഉണ്ടോ എന്നത് വ്യക്തമാകൂ.
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സംഭവത്തിൽ അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് എറണാകുളം സെൻട്രൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയ പ്രദേശം പൊലീസ് പൂർണമായും സീൽ ചെയ്ത് സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഫൊറൻസിക് പരിശോധനാ ഫലങ്ങളും കേസിൽ നിർണായകമാകും. മൃതദേഹം തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി പൊതുജനങ്ങളുടെ സഹായവും പൊലീസ് തേടിയിട്ടുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കൂടുതൽ സാക്ഷികളെ കണ്ടെത്താനും പൊലീസ് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനായി പ്രദേശവാസികളിൽ നിന്നും മൊഴിയെടുക്കും.
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