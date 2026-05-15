വേനൽച്ചൂടിലും കുളിരായി വയനാട്: മെയ് മാസത്തിലെ അപൂർവ്വ മഞ്ഞുവീഴ്ചയും മാറുന്ന കാലാവസ്ഥാ കാഴ്ചകളും
കടുത്ത പകൽ ചൂടിന് പിന്നാലെ പെയ്യുന്ന വേനൽമഴ താപനില കുറയ്ക്കുന്നതാണ് ഈ അപൂർവ്വ പ്രതിഭാസത്തിന് കാരണമാകുന്നത്.
Published : May 15, 2026 at 8:28 PM IST
വയനാട്: കേരളം കടുത്ത വേനൽച്ചൂടിൽ വെന്തുരുകുമ്പോഴും, വയനാട് അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാലാവസ്ഥാ വിസ്മയത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയാണ്. നവംബർ മാസത്തിലെ കുളിരും ജനുവരിയിലെ മൂടൽമഞ്ഞും മെയ് പകുതിയിലും വയനാടിനെ പൊതിയുന്നത് പ്രകൃതിസ്നേഹികളെയും സഞ്ചാരികളെയും ഒരേപോലെ അമ്പരപ്പിക്കുന്നു. മെയ് മാസത്തിലെ ഉച്ചവെയിലിൽ പൊള്ളുന്ന കേരളത്തിന്, പുലർകാലങ്ങളിൽ വെളുത്ത കമ്പിളി പുതച്ചുനിൽക്കുന്ന വയനാടൻ മലനിരകൾ ഒരു അത്ഭുത കാഴ്ച തന്നെയാണ്.
സാധാരണയായി ജനുവരി അവസാനത്തോടെ വയനാട്ടിൽ നിന്നും വിടവാങ്ങുന്ന മഞ്ഞുകാലം, മാസങ്ങൾക്കിപ്പുറം വേനലിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിയത് വലിയ ചർച്ചയാവുകയാണ്. ജില്ലയിലെ ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളായ അമ്പലവയൽ, മേപ്പാടി, വെള്ളമുണ്ട, ബാണാസുര മലനിരകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഈ പ്രതിഭാസം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രകടമാകുന്നത്. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നുള്ള വലിയ ഉയരവും കാപ്പിത്തോട്ടങ്ങളും കാടുകളും നിറഞ്ഞ ഭൂപ്രകൃതിയും ഈ മഞ്ഞിന്റെ ഭംഗി ഇരട്ടിയാക്കുന്നു.
എന്തുകൊണ്ട് ഈ മഞ്ഞുവീഴ്ച?
എന്തുകൊണ്ടാണ് മെയ് മാസത്തിൽ ഇത്തരമൊരു മഞ്ഞുവീഴ്ച ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നത് കൗതുകകരമാണ്. ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രധാനമായും പ്രാദേശികമായ കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങളാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്ന ശക്തമായ വേനൽമഴയും ഇടിയോടുകൂടിയ കാറ്റും അന്തരീക്ഷത്തിലെ താപനില പെട്ടെന്ന് കുറയ്ക്കുന്നു. മഴ പെയ്ത് ഭൂമി തണുക്കുന്നതോടെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഈർപ്പത്തിൻ്റെ അളവ് വർദ്ധിക്കുകയും, പുലർച്ചെ താപനില വീണ്ടും താഴുന്നതോടെ വായുവിലെ ജലബാഷ്പം ഘനീഭവിച്ച് മൂടൽമഞ്ഞായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു.കാപ്പിത്തോട്ടങ്ങളും മലനിരകളും കാടുകളും ചേർന്ന വയനാട്ടിൻ്റെ ഭൂപ്രകൃതി ഈ ദൃശ്യത്തെ കൂടുതൽ മനോഹരമാക്കുന്നു.
അത്ഭുതപ്പെട്ട് നാട്ടുകാർ
പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നത് പ്രകാരം, വയനാടിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ മെയ് മാസത്തിൽ ഇത്രത്തോളം ദൈർഘ്യമുള്ള മഞ്ഞുവീഴ്ച മുൻപ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല."വയനാടിനെ സംബന്ധിച്ച് മെയ് മാസത്തിൽ ഇതുപോലൊരു മഞ്ഞ് കാലാവസ്ഥ ഇതിനുമുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ആദ്യമായാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു അവസ്ഥ കാണുന്നത്. പകൽ കടുത്ത ചൂടും വൈകുന്നേരം തണുപ്പും അനുഭവപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം സംഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ്," എന്ന് പ്രദേശവാസിയായ രാജൻ പറയുന്നു. ഇത് ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ പ്രാദേശിക പ്രതിഫലനമായി വേണം കണക്കാക്കാൻ.
വേനലിനിടയിലും തണുപ്പിൻ്റെ സ്പർശം സമ്മാനിക്കുന്ന വയനാടിൻ്റെ പ്രത്യേക കാലാവസ്ഥ വീണ്ടും ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്. മഞ്ഞും മഴയും മലനിരകളുടെ സൗന്ദര്യവും ചേർന്ന കാഴ്ച ജില്ലയെ മെയ് മാസത്തിലും ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ അനുഭവമാക്കി മാറ്റുന്നു.പ്രവചനാതീതമായ ഈ കാലാവസ്ഥ മാറ്റങ്ങൾ പ്രകൃതിസ്നേഹികൾക്കും വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കും പുതുമയാർന്ന അനുഭവമായി മാറുകയാണ്.