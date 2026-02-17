അവയവ ദാനം ചൂഷണമോ? കേരളം എന്തുകൊണ്ട് പിന്നോട്ടടിച്ചു? പ്രതികരിച്ച് ഡോക്ടര്
അവയവദാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകളെ കുറിച്ചും സംശയങ്ങളെ കുറിച്ചും കോഴിക്കോട് ആസ്റ്റർ മിംസിലെ ന്യൂറോ സർജൻ ഡോ. നൗഫൽ ബഷീർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു....
Published : February 17, 2026 at 8:08 PM IST|
Updated : February 17, 2026 at 8:17 PM IST
കെ ശശീന്ദ്രൻ
കോഴിക്കാട്: മരണാനന്തരം അവയവദാനം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മഹത്വം ആലിൻ ഷെറിൻ എന്ന ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിലൂടെ അറിഞ്ഞവരാണ് നമ്മൾ. അത് ആഗോളതലത്തില് വരെ ചര്ച്ചയായി. ഈ കാലഘട്ടത്തിലും അവയവ ദാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പല സംശയങ്ങളും നമുക്ക് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. മരണാനന്തര അവയവദാനത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് കുത്തിപ്പൊക്കുന്നവരാണ് പലരും. വലിയ പണം കൊടുത്താണ് ഇത്തരം ഇടപാടുകൾ നടക്കുന്നതെന്നും ആരോപിക്കുന്നവരുമുണ്ട്.
അവയവദാനത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ കേരളം ഒന്നാമതായിരുന്നു. എന്നാൽ ജോസഫ് എന്ന് സിനിമയുടെ കടന്നുവരവോടെ എല്ലാം തകിടം മറിഞ്ഞു. അവയവദാനത്തിൽ ഇപ്പോൾ കേരളം രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ശതമാനത്തിൽ പോലുമില്ല. സാക്ഷര കേരളത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ സങ്കടകരം. മരണാനന്തരം മൃതദേഹം കീറിമുറിക്കുമെന്ന പ്രചാരവും പിന്നോട്ടടുപ്പിച്ചു. എന്നാല് യഥാര്ഥത്തില് അവയവ ദാനം സങ്കീര്ണതകള് നിറഞ്ഞതാണോ? വിഷയത്തില് വിശദമായി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ച് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് കോഴിക്കോട് ആസ്റ്റർ മിംസിലെ ന്യൂറോ സർജൻ ഡോ. നൗഫൽ ബഷീർ.
അവയവദാനത്തിൽ ആശുപത്രികൾക്ക് റോളില്ലെന്നും എല്ലാം സർക്കാർ നിശ്ചയിക്കുന്ന പോലെയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഒരാൾ മരിച്ചാൽ ബന്ധുവിന് അവയവം കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തതും അതുകൊണ്ടാണ്. മസ്തിഷ്ക മരണമാണ് യഥാർത്ഥ മരണം എന്ന് യാഥാർത്ഥ്യം ജനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളണം. ഹൃദയമിടിപ്പും ശ്വാസോച്ഛ്വാസവും നോക്കിയുള്ള മരണം തിട്ടപ്പെടുത്തലിൻ്റെ കാലം കഴിഞ്ഞു. മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അത് എല്ലാവരും മനസിലാക്കണം. തലച്ചോറിൻ്റെ പ്രവർത്തനം പൂർണമായും നിലച്ചാൽ ഒരിക്കലും ഒരാൾ തിരിച്ചു വരില്ല. മറ്റുള്ളതിനൊക്കെ പ്രതിവിധികൾ ഇന്ന് ലോകത്തുണ്ട്.
പണ്ട് കാലത്ത് ആളുകൾ ശ്വാസമുണ്ടോ എന്നും ഹൃദയത്തിൻ്റെ മിടുപ്പ് ഉണ്ടോ എന്നും പരിശോധിച്ച ശേഷമായിരിക്കും മരണം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. ആ കാലത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് മൃതദേഹം അടക്കാൻ പേടിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല ആളുകളും ശവശരീരം കുഴിച്ചു മൂടുമ്പോൾ സേഫ്റ്റി കഫിൻ എന്ന് പറയുന്ന ശവക്കല്ലറയിലായിരുന്നു പലരെയും അടക്കിയിരുന്നത്.
ആ ശവക്കല്ലറയിൽ ഓക്സിജൻ എത്താനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ഒപ്പം മരിച്ചയാളുടെ കയ്യിലും കാലിലും മണി അടിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ കെട്ടിവയ്ക്കും. പിന്നെയാണ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് കുറച്ച് കൂടെ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിലേക്ക് വന്നത്. ആദ്യം സ്റ്റെതസ്കോപ്പ്, പിന്നെ ഇസിജി വന്നു.
ഇതിനിടയിൽ വെൻ്റിലേറ്ററും ഡിഫിബ്രിലേറ്ററും കണ്ടുപിടിച്ചു. ഡിഫിബ്രിലേറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചതിലൂടെ ഹാർട്ട് നിന്ന് പോയാലും അത് പിന്നെയും പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് മനസിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. ഹാർട്ട് നിന്നുപോയത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ മരിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. അവരെ ഡിഫിബ്രിലേറ്റർ വഴി വീണ്ടും ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. വെൻ്റിലേറ്റർ വഴി ശ്വസനവും കൃത്രിമമായി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഹാർട്ട് ഡെത്ത് അഥവാ കാർഡിയാക് ഡെത്ത് അല്ല യഥാർത്ഥ മരണം എന്ന് നമുക്ക് ഇതുവഴി മനസിലാക്കാൻ സാധിച്ചുവെ ഡോ നൗഫൽ പറയുന്നു.
എന്താണ് മസ്തിഷ്ക മരണം? അത് എങ്ങനെ നിര്ണയിക്കുന്നു?
വെൻ്റിലേറ്ററിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് കൊണ്ടും ചിലരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത കേസുകൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് അമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ള ന്യൂറോളജിസ്റ്റുകളും ന്യൂറോ സർജൻസും മസ്തിഷ്ക മരണം എന്ന കൺസപ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. മസ്തിഷ്ക മരണം എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിന്നുപോവുക എന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ തലച്ചോറിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിന്നുപോയ ഒരാൾ ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരില്ലെന്നും ഡോക്ടര് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ച പിന്നെ ഒരാൾക്ക് യാതൊരുവിധ പ്രതികരണവുമുണ്ടാകില്ല. വേദനിപ്പിച്ചാലും വിളിച്ചാലും ആയാൾ പ്രതികരിക്കില്ല. അതുപോലെ യാതൊരുവിധ ചലന ശേഷിയും അവർക്കുണ്ടാകില്ല. നാല് ഡോക്ടർമാർ ആറ് മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് വളരെ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് മസ്തിഷ്ക മരണം നിർണയിക്കുന്നതെന്നും ഡോക്ടര് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
അവയവ ദാനത്തിൻ്റെ നിബന്ധനകള്
ഒരാൾ അയാളുടെ മരണത്തിന് ശേഷം അവയവം ദാനം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം അവയവദാനം നടത്താൻ കഴിയില്ല. അയാളുടെ മരണശേഷം അവരുടെ ബന്ധുക്കളും വീട്ടുകാരും അതിന് സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവയവദാനം നടക്കില്ല. അവരാണ് അവസാന തീരുമാനം എടുക്കുന്നത്.
ഇങ്ങനെ അവയവദാനം നടത്താൻ തയ്യാറാണെന്ന് അറിയിക്കാനായി ഇപ്പോൾ നോട്ടോ (നാഷണൽ ഓർഗൻ ടിഷ്യൂ ആൻ്റ് ട്രാൻസ്പ്ലേൻ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ) എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. ആധാർ വഴി ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാമെന്നും ഡോ. നൗഫൽ പറഞ്ഞു.
കുട്ടികളിലെ അവയവ ദാനം
കുട്ടികളിലെ അവയവദാനം നടത്തുമ്പോൾ അവരുടെ വൃക്കയും ലിവറുമെല്ലാം ചെറുതായതിനാൽ അത് മറ്റൊരു കുട്ടിക്ക് മാത്രമേ ദാനം ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. പക്ഷെ വലിയ ആളുകളുടെ അവയവങ്ങൾ പലപ്പോഴും ചെറിയ കുട്ടികളിൽ മാറ്റിവയ്ക്കാറുണ്ടെന്നും ഡോ. നൗഫൽ പറയുന്നു.
ലിവറിന് അസുഖം ബാധിച്ച് മരിച്ചവർ, വൃക്ക തകരാറിലായി മരിച്ചവർ, ഇൻഫെക്ഷൻ ബാധിച്ച് മരിച്ചവർ, പല അവയവങ്ങളിലും കാൻസർ ബാധിച്ച് മരിച്ചവർ ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊന്നും അവയവം ദാനം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. പ്രധാനമായും അപകടം സംഭിവിച്ച് തലച്ചോറിൽ രക്തസ്രാവം വന്ന് മരിച്ചവർ, സ്വയം തലച്ചോറിലേക്ക് രക്തസ്രാവം വന്ന് മരിച്ചവർ ഇതിൻ്റെയെല്ലാം ഭാഗമായി മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ചവർക്കാണ് അവയവദാനം ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടെ സൗകര്യം.
അവയവ ദാനവും ചൂഷണവും?
അവയവദാനം നടത്തുമ്പോൾ ഒരു അപജയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. പലരും കാശ് വാങ്ങിച്ചാണ് അവയവദാനം ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പലരും കരുതുന്നത്. എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല, ഒരു രോഗിക്ക് മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ചാൽ ആദ്യം അറിയിക്കുന്നത് നോട്ടോ എന്ന ഗവൺമെൻ്റ് ഏജൻസിയെയാണ്. നോട്ടോയാണ് ഓരോ അവയവവും ഏത് ആശുപത്രിയിലേക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന് നിശ്ചിയിക്കുന്നത്. അതിൽ ഹോസ്പിറ്റലുകൾക്ക് പങ്കില്ലെന്നും ഡോ. നൗഫൽ പറഞ്ഞു.
പലരും പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് മരണശേഷം നടക്കുന്ന അവയവദാനത്തിൽ പല ചൂഷണങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന്. അതിന് ഉദാഹരണമാണ് ജോസഫ് എന്ന സിനിമ. എന്നാൽ ജീവനുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ നടത്തുന്ന അവയവദാനത്തിൽ ഒരുപാട് ചൂഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്.
വലിയ തോതിൽ പണം വാഗ്ദാനം ചെയ്താണ് പലരും അവയവദാനം നടത്തുന്നത്. സ്ത്രീകളാണ് ഇത്തരം ചൂഷണങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും ഇരയാകുന്നത്. അവരാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവയവദാനം നടത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മരണാനന്തര അവയവദാനത്തെയാണ് നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതെന്നും ഡോ. നൗഫൽ പറഞ്ഞു.
ഒരിക്കലും ശരീരം കീറിമുറിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയല്ലിത്. സാധാരണ ഒരു സർജറി ചെയ്യുന്ന പോലെ വളരെ അധികം ബഹുമാനത്തോടെയാണ് മരണാനന്തര അവയാവദാനം നടത്തുന്നത്. 2013, 2014, 2015 വർഷങ്ങളിൽ കേരളമായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ മരണാനന്തര അവയവദാനത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്. 2018 ലാണ് ജോസഫ് എന്ന സിനിമ പുറത്തിറങ്ങുന്നത്.
ഞാൻ മനസിലാക്കിയിടത്തോളം കേരളത്തിലെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മനസിലേക്ക് എടുക്കുകയും ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് പലരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സിനിമക്ക് ശേഷം അവയവദാനത്തിൽ കേരളം പിന്നോട്ട് പോയി.
കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ 3,000 ത്തിലധികം ആളുകൾ മരണാനന്തര അവയവദാനം നടത്തി. ഇതിൽ കേരളത്തിലാകെ 25 പേരാണ് മരണാനന്തര അവയവദാനം നടത്തിയത്. എല്ലാത്തിലും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന കേരളം അവയവദാനത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ശതമാനം പോലുമില്ല. ഇതിനൊരു മാറ്റം വരണം. അതിന് ആളുകളിൽ കൂടുതൽ അവബോധം ഉണ്ടാക്കണം. കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് അവർ മുന്നോട്ട് വരണമെന്ന് തന്നെയാണ് തനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്നും ഡോ. നൗഫൽ കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ജോസഫ് സിനിമയും അവയവ ദാനവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം?
എം. പത്മകുമാർ സംവിധാനം ചെയ്ത് ജോജു ജോർജ് കേന്ദ്രകഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച 'ജോസഫ്' (2018) എന്ന ചിത്രം ചർച്ച ചെയ്തത് അവയവദാന രംഗത്തെ ഇരുണ്ട വശങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്. അവയവദാനത്തിൻ്റെ മറവിൽ നടക്കുന്ന വൻകിട ആശുപത്രികളുടെയും മാഫിയകളുടെയും ക്രമക്കേടുകളെക്കുറിച്ചാണ് സിനിമ സംസാരിക്കുന്നത്. മസ്തിഷ്ക മരണം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിൽ വരുത്തുന്ന തിരിമറികളിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് അവയവങ്ങൾ നിയമവിരുദ്ധമായി കൈക്കലാക്കുന്നത് എന്ന് ചിത്രം കാണിച്ചുതരുന്നു.
അപകടത്തിൽപ്പെടുന്ന രോഗികളെ ബോധപൂർവ്വം മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ചവരായി ചിത്രീകരിച്ച് അവരുടെ അവയവങ്ങൾ വൻതുകയ്ക്ക് വിൽക്കുന്ന രീതിയാണ് സിനിമയിലെ പ്രധാന പ്രമേയം. ഒരു പ്രത്യേക മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ച് ഹൃദയമിടിപ്പ് നിലപ്പിക്കുന്നത് സിനിമയിൽ വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു. ഈ സിനിമ പുറത്തിറങ്ങിയതിനുശേഷം കേരളത്തിൽ അവയവദാനത്തിന് തയ്യാറാകുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ കുറവുണ്ടായതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു.
സിനിമ നൽകിയ സന്ദേശം കാരണം ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ആശുപത്രികളോടും അവയവദാന പ്രക്രിയയോടും ഒരുതരം ഭയവും അവിശ്വാസവും ഉടലെടുത്തു. അവയവദാനത്തിലെ അഴിമതികളെയും കച്ചവടവൽക്കരണത്തെയുമാണ് സിനിമ ലക്ഷ്യം വെച്ചത്. എന്നാൽ ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവയവം ആവശ്യമുള്ള രോഗികളെയും സന്നദ്ധരായ ദാതാക്കളെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചുവെന്ന വിമർശനവും നിലനിൽക്കുന്നു.
