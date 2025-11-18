ആനശല്യം അവസാനിക്കാത്ത ആറളം; തെരഞ്ഞെടുപ്പില് വേലായുധേട്ടന് ഉണ്ടേല് ഒരു 'കൈ' നോക്കാമെന്ന് ലക്ഷ്മി
Published : November 18, 2025 at 2:23 PM IST|
Updated : November 18, 2025 at 4:46 PM IST
കണ്ണൂർ: കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാട്ടാന ആക്രമണം നേരിടുന്ന ആറളം ഫാമിലെ പതിമൂന്നാം ബ്ലോക്കിലും തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ചൂടേറുകയാണ്. ആറുമാസം മുമ്പ് കാട്ടാനയുടെ കൊല്ലപ്പെട്ട വെള്ളി, ലീല ദമ്പതികളുടെ മകൾ ലക്ഷ്മി ആണ് ആനകളുടെ ആക്രമണം എന്ന ഭീകര അനുഭവത്തെ കുറിച്ച് മനസു തുറന്നത്. ഫെബുവരി 23ന് വിറക് ശേഖരിക്കാൻ പോകുന്നതിനിടെയാണ് വെള്ളി-ലീല ദമ്പതികൾ കാട്ടാനകളുടെ ചവിട്ടേറ്റ് കൊല്ലപ്പെടുന്നത്.
സർക്കാർ 20 ലക്ഷം ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചു. 10 ലക്ഷം മാത്രമേ ബന്ധുക്കൾക്ക് ഇതുവരെയും നൽകിയിട്ടുള്ളൂ. എങ്കിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ തേടി പലരും എത്തുന്നുണ്ടെന്നു ലക്ഷ്മി പറയുന്നു. അന്നത്തെ ആക്രമണത്തിനു ശേഷവും ആനകളുടെ ശല്യത്തിന് യാതൊരു കുറവുമില്ലെന്നും പറയുന്നു ലക്ഷ്മി. ദിവസവും സമീപത്തെ തോട്ടങ്ങളിലും കൃഷിയിടങ്ങളിലും ആനക്കൂട്ടം എത്താറുണ്ട്.
ഫോറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് എത്തി ഓടിക്കുമെങ്കിലും കുറേ സമയത്തിനു ശേഷം അവ വീണ്ടുമെത്തും. ആനകളുടെ ശല്യം ഒഴിവാക്കാന് നിര്മിക്കുന്ന മതില് പൂര്ണമായിട്ടില്ല. ഇതാണ് ആനകള് കൂട്ടത്തോടെ എത്താന് കാരണമെന്നും ലക്ഷ്മി. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിശേഷങ്ങള് ചോദിച്ചാല് അറിയാവുന്ന ആള് വേലായുധേട്ടന് ആണെന്നാണ് ലക്ഷ്മിയുടെ പ്രതികരണം. വോട്ട് ചെയ്യുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് വേലായുധേട്ടനാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പോളിംഗ് ബൂത്തിലെത്തിയിരിക്കുമെന്നും ലക്ഷ്മി പറയുന്നു.
ആരാണ് വേലായുധൻ?
ലക്ഷ്മി പറഞ്ഞ വേലായുധേട്ടനെ തേടി ആദ്യം പോയത് കീഴ്പള്ളിയിലേക്ക് ആണ്. തൂവെള്ള നിറത്തിലെ ഖദറുമായി പ്രദേശവാസികള്ക്കിടയില് കുശലം പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ. പ്രായം ഏതാണ്ട് 72 വയസ് പിന്നിട്ടു. നിലവിൽ ഇരിട്ടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആണ് കെ. വേലായുധൻ.
1987 ൽ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥി ആയിട്ടായിരുന്നു വേലായുധന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അങ്കം കുറിച്ചത്. അന്ന് പ്രായം 38 വയസ്. ആറളം പഞ്ചായത്തിൽ ചെടിക്കളം വാർഡിൽ സൈക്കിൾ ചിഹ്ന്നത്തിൽ മത്സരിച്ചപ്പോൾ വിജയം വേലായുധനൊപ്പം നിന്നു. എതിർ സ്ഥാനാർഥി അന്ന് നേടിയത് 250 വോട്ട് മാത്രം. പിന്നീട് ഉള്ള മത്സരം ഒക്കെയും കോൺഗ്രസിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു
1995 ആറളം പഞ്ചായത്തിലെ അതെ വാർഡിൽ 750 വോട്ടിന്റെ വിജയം.
2000 ത്തിൽ ചെടിക്കളം വാർഡ് വനിതയ്ക്ക് വിട്ടു നൽകിയപ്പോൾ വേലായുധൻ വാർഡ് മാറ്റി. ആറളം പഞ്ചായത്തിലെ അമ്പല കണ്ടി വാർഡിൽ നിന്ന് വിജയം 530 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ. 2005ൽ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും മാറി ഇരിട്ടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലേക്ക് വേലായുധൻ മത്സര തട്ട് ഉറപ്പിച്ചു. പക്ഷേ വേലായുധന് ആദ്യമായി കാലിടറി.
കോൺഗ്രസിലെ പിളർപ്പും സംഘടനാ പ്രശ്നങ്ങളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേരിട്ട 2005 ഇൽ കെ. കരുണകാരന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രൂപീകരിച്ച ഡിഐസി ആയിരുന്നു എതിരാളി. ബാങ്ക് ജീവനക്കാരൻ ആയ വേലായുധൻ അതേ ബാങ്കിലെ സെക്രട്ടറി ആയ എ കെ ചാക്കോയ്ക്ക് എതിരെ അംഗത്തിനിറങ്ങി. പരാജയമായിരുന്നു ഫലം, 250 വോട്ടിന്.
2010 ൽ ആറളം ഇരിട്ടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലേക്ക് വീണ്ടും മത്സരിച്ചപ്പോൾ അതെ എ കെ ചാക്കോയെ 254 വോട്ടിന് വേലായുധൻ മലർത്തിയടിച്ചു. 2015 ഇൽ ആറളം പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റായ വേലായുധൻ 2991 വോട്ടുള്ള ആറളം ഫാം ഉൾപ്പെടുന്ന വാർഡിൽ നിന്ന് 262 വോട്ടിനാണ് ജയിച്ചു കയറിയത്.
ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ വാർഡ് ആയിരുന്ന വാർഡിൽ ആറളം ഫാമിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞതില് ഏറെ സന്തോഷമെന്ന് എന്ന് വേലായുധൻ പറയുന്നു . അവിടെ നിന്ന് 2020 ഇൽ അവസാനമായി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലേക്ക് വെള്ളിമാനം ഉൾപ്പെട്ട ഡിവിഷനിൽ നിന്ന് അവസാനമായി മത്സരിച്ചപ്പോൾ 8000 വോട്ടുകൾ ഉള്ള ഡിവിഷനിൽ നിന്ന് 254 വോട്ടിനായിരുന്നു വേലായുധന്റെ വിജയം.
പാർട്ടി പറഞ്ഞാൽ മത്സരിക്കും
മറ്റൊരു തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പതിവാതിൽക്കൽ എത്തിനിൽക്കെ ആറളം ഫാമിൽ നിന്ന് ജനങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് കെ.വേലായുധൻ. കോൺഗ്രസ് ഗ്രൂപ്പ് പോരുകൾക്കും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാർക്കും അല്ലാതെ എതിരാളികൾക്ക് ഇന്നേവരെ കെ വേലായുധനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നത് ആണ് മറ്റൊരു കൗതുകം. സാമ്പത്തികമായി ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുന്ന വേലായുധന് ഇനിയൊരു അങ്കത്തിന് താല്പര്യമില്ല.
പക്ഷേ കെപിസിസി പ്രസിഡന്റും സ്ഥലം എംഎൽഎയും ആയ സണ്ണി ജോസഫ്, കെ. സുധാകരൻ ഉൾപ്പെട്ട ഉന്നത നേതൃത്വത്തിന് വേലായുധൻ അല്ലാതെ മറ്റൊരു സ്ഥാനാർഥിയെ ഈ ഡിവിഷനിൽ നിന്ന് പറയാൻ പോലും ഇല്ല. സ്വന്തം പാർട്ടിയിലെ ഗ്രൂപ്പ് പോരുകൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട് ഏഴുവർഷം മുൻപേ സ്വന്തം പണി രാജി വെച്ചിറങ്ങേണ്ടി വന്ന വേലായുധൻ
ആറളം ഫാമിലെ പുനരധിവാസ മേഖലകളിലെ ഓരോ ആദിവാസി വീടുകളിലും തങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗത്തെ പോലെയാണ്.
