ഡോക്ടർമാരില്ലാതെ സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളജ്; അൾട്രാ സൗണ്ട് സ്കാനിങ് പൂർണമായും നിലച്ചു
സാധാരണക്കാർക്ക് മെഡിക്കൽ കോളജിലെ പരിശോധന മുടങ്ങിയത് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ്. അടിയന്തരമായി പുതിയ ഡോക്ടർമാരെ നിയമിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമായിട്ടുണ്ട്.
Published : October 3, 2026 at 5:15 PM IST
ജിൻസ് തോട്ടുംകര
വയനാട്: തുടർച്ചയായി വാർത്തകളിൽ ഇടം നേടുകയാണ് വയനാട് മാനന്തവാടി മെഡിക്കൽ കോളജ്. ആവശ്യ ലാബ് സൗകര്യങ്ങളുടെ സേവനം നിലചച്ചത് പിന്നാലെ ആശുപത്രിയിൽ ഡോക്ടർമാരുടെ അഭാവം കൂടി നിലക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത്.
ഇപ്പോഴിതാ ഗവൺമെൻ്റ് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ അൾട്രാ സൗണ്ട് സ്കാനിങ് പ്രവർത്തനം പൂർണമായും നിലച്ചു. റേഡിയോളജി വിഭാഗത്തിലെ ഡോക്ടർമാർ സ്ഥലം മാറിപ്പോകുകയും അവധിയിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് സ്കാനിങ് മുടങ്ങിയത്. പ്രതിദിനം അമ്പതോളം രോഗികളെത്തുന്ന ആശുപത്രിയിൽ നിർധനരായ രോഗികളും ഗർഭിണികളും കടുത്ത ദുരിതത്തിലായിരിക്കുകയാണ്.
മാനന്തവാടിയിലെ വയനാട് ഗവൺമെൻ്റ് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം ലഭ്യമല്ലാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് യുഎസ്ജി സ്കാനിങ് പ്രവർത്തനം താളംതെറ്റിയത്. ഈ വിഭാഗത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഹെൽത്ത് സർവീസ് ഡയറക്ടറേറ്റിന് കീഴിലെ ഡോക്ടർ ബുധനാഴ്ച സ്ഥലം മാറിപ്പോയി. ഇതോടൊപ്പം മെഡിക്കൽ എജ്യുക്കേഷൻ ഡയറക്ടറേറ്റിന് കീഴിലുള്ള മറ്റൊരു ഡോക്ടർ അവധിയിൽ പ്രവേശിക്കുക കൂടി ചെയ്തതോടെ സ്കാനിങ് സേവനം പൂർണമായും നിലയ്ക്കുകയായിരുന്നു.
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മൂന്ന് മാസം മുൻപ് സ്ഥലം മാറിപ്പോയ മറ്റൊരു ഡോക്ടർക്ക് പകരവും ഇതുവരെ ആളെ നിയമിച്ചിട്ടില്ല.
പ്രതിദിനം അമ്പതോളം രോഗികളാണ് ഇവിടെ സ്കാനിങ്ങിനായി എത്താറുള്ളത്. ഇതിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനത്തോളം പേരും ഗോത്രവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ്.
ഗർഭിണികളും ഗോത്രവിഭാഗക്കാരും ചികിത്സയില്ലാതെ പ്രതിസന്ധിയിൽ
ഗർഭിണികളുടെ വയറ്റിലെ പരിശോധന, ആന്തരികാവയവങ്ങളിലെ രോഗനിർണയം, സ്തനങ്ങളിലെ മുഴകൾ കണ്ടെത്തൽ തുടങ്ങിയവയ്ക്കെല്ലാം രോഗികൾ ആശ്രയിച്ചിരുന്നത് ഈ സംവിധാനത്തെയായിരുന്നു. ജെഎസ്എസ്കെ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഗർഭിണികൾക്കും ഗോത്രവിഭാഗക്കാർക്കും ഇവിടെ സൗജന്യ പരിശോധനയായിരുന്നു ലഭ്യമായിരുന്നത്. അതേസമയം വിഷയത്തിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ ഇടപെടൽ നടത്തണമെന്ന് സിപിഎം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
"മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ഇന്ന് മുതൽ യുഎച്ച്എസ് സ്കാനിങ് മുടങ്ങുന്ന സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത്. ആദിവാസി വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ആശ്രയിക്കുന്ന ആശുപത്രിയാണിത്. വയറുവേദന പോലുള്ള മറ്റ് രോഗങ്ങൾക്കുള്ള പരിശോധന, ഗർഭിണികൾക്കുള്ള പരിശോധനകൾ എന്നിവയെല്ലാം മുടങ്ങുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത്. ഡോക്ടർമാരില്ലാത്തതാണ് ഇതിന് കാരണമെന്നാണ് മനസിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഇതിനെതിരെ സിപിഎമ്മിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാവും", എന്ന് സിപിഎം നേതാവ് റൈഷാദ് പറഞ്ഞു.
സ്വകാര്യ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടിയിലധികം തുക നൽകേണ്ടി വരുമെന്നിരിക്കെ, സാധാരണക്കാർക്ക് മെഡിക്കൽ കോളജിലെ പരിശോധന മുടങ്ങിയത് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ്. അടിയന്തരമായി പുതിയ ഡോക്ടർമാരെ നിയമിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമായിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയുള്ളവർക്ക് നഗരത്തിലെ സ്വകാര്യ ലാബിൽ സ്കാനിങ് സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് ആശുപത്രി അധികൃതരുടെ വിശദീകരണം.
ലാബ് പരിശോധനകൾ മുടങ്ങിയിട്ടും പരിഹാരമായില്ല
അതേസമയം വയനാട് മെഡിക്കൽ കോളജ് നോരത്തെയും ആവശ്യ ലാബ് പരിശോധനകൾ മുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. റീ ഏജൻ്റുകളുടെ ക്ഷാമവും ഡോക്ടർമാരുടെ അഭാവവും കാരണം ടെസ്റ്റുകൾ നിലച്ചതോടെ ഇരട്ടിത്തുക മുടക്കി സ്വകാര്യ ലാബുകളെ ആശ്രയിക്കേണ്ട ഗതികേടിലാണ് ഇപ്പോൾ വയനാട്ടിലെ സാധാരണക്കാരായ രോഗികൾ.
മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ചികിത്സയ്ക്കായി എത്തുന്ന സാധാരണക്കാരായ രോഗികളാണ് ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ളവർ. ഇവിടെ തന്നെ ആവശ്യമായ പരിശോധനകൾ നടത്താമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് വരുന്നത്. എന്നാൽ യുഎസ്ജി സ്കാനിംഗിന് ഡോക്ടർ ഇല്ലെന്നും ഇപ്പോൾ പരിശോധന നടത്താൻ കഴിയില്ലെന്നും അറിയുമ്പോൾ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.
ഡോക്ടർ ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ സ്കാനിങ് മുടങ്ങുന്നത് രോഗികളെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ഡോക്ടർ നിർദേശിക്കുന്ന സ്കാനിങ് ചെയ്യാതെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് ചികിത്സ കൊണ്ടുപോകാനും കഴിയില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ഗർഭിണികൾക്കും മറ്റ് അടിയന്തര ചികിത്സ ആവശ്യമുള്ള രോഗികൾക്കും ഇത് വലിയ പ്രയാസമുണ്ടാക്കുമെന്നാണ് രോഗികൾ പറയുന്നത്.
സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലോ ലാബിലോ പോയി സ്കാനിങ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യാത്രാച്ചെലവിനൊപ്പം വലിയ തുകയും നൽകണം. മെഡിക്കൽ കോളജിൽ സൗജന്യമായോ കുറഞ്ഞ ചെലവിലോ ലഭിച്ചിരുന്ന പരിശോധനയ്ക്ക് പുറത്തുപോയി ഇരട്ടിയിലധികം തുക മുടക്കേണ്ടി വരുന്നത് സാധാരണക്കാരായ രോഗികൾക്ക് വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയാണ്.
മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ഇത്രയും വലിയ സംവിധാനങ്ങളുണ്ടായിട്ടും ഒരു ഡോക്ടർ ഇല്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ യുഎസ്ജി സ്കാനിങ് പൂർണമായി നിലയ്ക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. പകരം ഡോക്ടറെ അടിയന്തരമായി നിയമിച്ച് രോഗികൾക്ക് ഇവിടെത്തന്നെ പരിശോധന നടത്താനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കണം. ചികിത്സയ്ക്കായി മെഡിക്കൽ കോളജിനെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള സാധാരണക്കാരുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് അധികൃതർ മനസിലാക്കി എത്രയും വേഗം പരിഹാരം കാണണം രോഗിയായ സുനിത പറഞ്ഞു.
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