അസം പൊലീസ് ക്യാമ്പിന് നേരെ ആക്രമണം; ഉൾഫ (ഐ) വിഭാഗമെന്ന് സ്ഥിരീകരണം, അന്വേഷണം ഊർജിതം
സംഭവത്തിൽ നാല് അസം പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പരിക്കേതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
Published : March 22, 2026 at 1:30 PM IST|
Updated : March 22, 2026 at 1:41 PM IST
ദിസ്പൂർ: നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനിടെ അസം-അരുണാചൽ അതിർത്തിയിൽ യുണൈറ്റഡ് ലിബറേഷൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് അസം (ഉൾഫ) (ഐ) വിഭാഗത്തിൻ്റെ ആക്രമണം. ജാഗുണിലെ പൊലീസ് കമാൻഡോ ക്യാമ്പിന് നേരെയാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്. പുലർച്ചെ രണ്ട് മണിയോടെയാണ് അക്രമികള് പൊലീസ് ക്യാമ്പിൽ ഗ്രനേഡും ആർപിജിയും ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമണം നടത്തിയത്.
തുടന്ന് പ്രദേശത്ത് പൊലീസും യുണൈറ്റഡ് ലിബറേഷൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് അസം (ഐ) വിഭാഗവും തമ്മിൽ വെടിവയ്പ്പുണ്ടയി. ഏകദേശം 30 മിനിറ്റോളം മേഖലയിൽ ഇരു കൂട്ടരും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ തുടർന്നു. സംഭവത്തിൽ നാല് അസം പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പരിക്കേതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ടിൻസുകിയയിലെ ജാഗുണിലുള്ള പോലീസ് ക്യാമ്പിൽ വിന്യസിച്ചിരുന്ന ചിത്രഞ്ജൻ മിലി, ദേബാഷിഷ് ബോറ, ചബുവ സ്വദേശി റാബി ഗർ, ഗോൾപാറ സ്വദേശി ജംബുഷ് മാരക് എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്.
അക്രമികള് കാട്ടിലേക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടതായും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. പരിക്കേറ്റ പൊലീസുകാരെ ദിബ്രുഗഡിലെ അസം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. പരിക്കേറ്റ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അപകടനില തരണം ചെയ്തതായും ആശുപത്രി അറിയിച്ചു. ആക്രമണത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അസം-അരുണാചൽ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ ആർമി-പൊലീസ് എന്നിവർ സംയുക്ത തെരച്ചിൽ 'ഓപ്പറേഷൻ ബുജോണി' ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
Also Read: യുഎഇയിലെ ഇന്ത്യക്കാർ ഞങ്ങള്ക്ക് കുടുംബാംഗങ്ങളെപ്പോലെ; സുരക്ഷ ഉറപ്പെന്ന് അംബാസഡർ