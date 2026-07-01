''സിപിഎമ്മിന് പണം കൊടുക്കലും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലും അല്ല തങ്ങളുടെ ജോലി'' ഊരാളുങ്കൽ വിവാദത്തിൽ സിഒഒ അരുൺ ബാബു ഇടിവി ഭാരതിനോട്
ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി (യുഎൽസിസിഎസ്) സിഒഒ അരുൺ ബാബു ഇടിവി ഭാരതിന് നൽകിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖം.
Published : July 1, 2026 at 11:10 AM IST
കെ ശശീന്ദ്രൻ
കോഴിക്കോട്: സിപിഎമ്മിന് പണം കൊടുക്കലും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലും അല്ല തങ്ങളുടെ ജോലിയെന്ന് ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി (യുഎൽസിസിഎസ്). സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പ്രകാരമാണ് പ്രവൃത്തികൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. അതിൽ കൊടികളുടെ നിറമോ കക്ഷികളുടെ മുഖമോ നോക്കാറില്ലെന്നും സിഒഒ അരുൺ ബാബു ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ സൊസൈറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ നിയമസഭയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടതിനോട് ആയിരുന്നു പ്രതികരണം.
''സർക്കാർ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ജോലികളാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഒരുതവണ എല്ലാം അരിച്ചു പെറുക്കി പോയതാണ്. അവർക്കോ മറ്റ് ഏത് ഏജൻസികൾക്കോ ഇനിയും അന്വേഷിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഊരാളുങ്കൽ വിഷയം രാഷ്ട്രീയമായി കുത്തിപ്പൊക്കുന്ന വരോട് പറയാനുള്ളത്. ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിനെക്കാളും വലിയ പ്രോജക്ടുകൾ തന്നത് യുഡിഎഫ് സർക്കാരാണ്. അതായത് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ കാലത്താണ് വമ്പൻ പദ്ധതികൾ എല്ലാം സൊസൈറ്റിയെ ഏൽപ്പിച്ചത്,'' എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സോഷ്യൽ മീഡിയ വാർത്തകൾക്ക് മറുപടിയില്ല
വഴിവിട്ട രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭയപ്പെട്ടാൽ മതിയല്ലോ? സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ വാർത്തകൾ പടച്ചുവിടുന്നതിനൊക്കെ മറുപടി പറയാൻ കഴിയില്ല. ഞങ്ങൾ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച പ്രവൃത്തികളാണ് പലതും. വയനാട് പുനരധിവാസ പദ്ധതി നേരിട്ട് എടുക്കാൻ ഊരാളുങ്കൽ തയാറല്ലായിരുന്നു. മറ്റുള്ളവരെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി ടെൻ്റർ ക്ഷണിക്കാൻ ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത്.
എന്നാൽ വരുന്നവരെല്ലാം ഒരു കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കും എന്നല്ലാതെ പണി പാതിവഴിയിൽ നിന്നു പോകുമെന്ന് ഭയപ്പെട്ടാണ് ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ സൊസൈറ്റിയെ ആ പദ്ധതി ഏൽപ്പിച്ചത്. മന്ത്രിസഭാ യോഗം ചേർന്ന് ഞങ്ങളെ ഒരു ജോലി ഏൽപ്പിച്ചാൽ എങ്ങനെ പിന്മാറാൻ കഴിയും? ഒരു സൊസൈറ്റി എന്ന നിലയിൽ 10%ത്തോളം പ്രവർത്തികൾക്ക് ഞങ്ങൾക്കാണ് പ്രഥമ പരിഗണന ലഭിക്കാറുള്ളത്. അത് പക്ഷേ എല്ലാ തലത്തിലുമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്നും അരുൺ ബാബു പറഞ്ഞു.
ഇഡി 72 മണിക്കൂർ പരിശോധിച്ചിട്ട് എന്ത് കിട്ടി?
ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി (യുഎൽസിസിഎസ്) എന്ന് പറയുന്നത് 5000ത്തിലേറെ അംഗങ്ങളും 12,000ത്തിലേറെ തൊഴിലാളികളും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ്. അംഗങ്ങളിൽ എല്ലാ പാർട്ടികളിൽ പെട്ടവരും ഉണ്ട്. പ്രവൃത്തികൾ ഏറ്റെടുത്തതിൻ്റെ പേരിൽ സൊസൈറ്റിയിലെ ഒരു മെമ്പറും കോടീശ്വരൻ ആയിട്ടില്ല. അത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും പരിശോധിക്കാം. അത് മാത്രമല്ല ലാഭവിഹിതം താഴേക്കിടയിലേക്കുള്ള അംഗത്തിലേക്ക് പോലും കൃത്യമായി എത്തുന്നുണ്ട്. നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലഭിക്കുന്ന ഫണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയിലേക്കോ ചെറിയൊരു കൂട്ടം വ്യക്തികളിലേക്കോ അല്ല എത്തുന്നത്. അത് സൊസൈറ്റിക്ക് ഒന്നടങ്കം അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. അതെല്ലാം പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമായതുമാണ്.
നാല് വർഷം മുമ്പ് എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് 72 മണിക്കൂറാണ് ഒരാളെപ്പോലും സ്ഥാപനത്തിനകത്തേക്ക് കയറ്റാതെ പരിശോധന നടത്തിയത്. സിപിഎമ്മിന് പണം കൊടുക്കുന്ന ഏജൻസിയാണ് ഊരാളുങ്കൽ എന്നതായിരുന്നു ആക്ഷേപം. അന്ന് ഇഡി അരിച്ചു പെറുക്കിയപ്പോൾ ഒരു പേപ്പറെങ്കിലും അനധികൃതമായി കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് സ്ഥാപനം കാണില്ലായിരുന്നല്ലോ?
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ബിസിനസ് വഴികൾ അടയുകയാണ് ചെയ്യുക. ആ രീതിയിൽ കൈക്കൂലി കൊടുത്തും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചും മുന്നോട്ടു പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ കമ്പനിയുടെ ഇന്നത്തെ ടേണോവർ എത്ര കോടികൾ ആയേനെ? നൂറുവർഷം പഴക്കമുള്ള ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ നിലവിലെ ടേൺ ഓവർ 2000 മുതൽ 2500 കോടി രൂപം വരെ മാത്രമാണ്. പത്തോ പതിനഞ്ചോ വർഷം മുമ്പ് ആരംഭിച്ച നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ കമ്പനികൾക്ക് 15,000 കോടിയിൽ കുറയാത്ത അറ്റാദായം ഉണ്ടാകും.
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മറ്റ് നിർമ്മാണ കമ്പനികൾ കൃത്യമായ പ്ലാനും രൂപരേഖയും എല്ലാം ലഭിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ ഏറ്റെടുക്കാറുള്ളൂ. എന്നാൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല. സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏറ്റെടുക്കുകയും ആവശ്യമായതെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും ആണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ അന്തിമ ഫണ്ട് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ എല്ലാ രേഖകളും കൃത്യമായി എത്തിക്കണം. ആ വഴിയിൽ തന്നെ നാലഞ്ചു വർഷത്തോളം മുമ്പ് പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികളുടെ അടക്കം പണം സൊസൈറ്റിക്ക് ഇനിയും ലഭിക്കാനുണ്ട്. ഇതിൽ പലതും പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചതാണ്. അതേസമയം എസ്റ്റിമേറ്റിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന തുകയേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയാൽ സർക്കാരിലേക്ക് പണം തിരിച്ചു കൊടുക്കാറുമുണ്ട്.
കേരളത്തിൽ പൊതുവെ കോൺട്രാക്ടർമാർക്ക് ഒരു ദുഷ്പേരുണ്ട്. പൈസ അടിച്ചു മാറ്റി കൊണ്ടു പോകുന്ന ടീം എന്നാണ് പൊതുവിൽ പറഞ്ഞു കേൾക്കാറ്. സാധാരണ ജനങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഉദ്യോഗസ്ഥരും അങ്ങനെയാണ് കരുതുന്നത്. ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുമെല്ലാം നിർമ്മാണ കമ്പനിയെ ഒരു വ്യവസായമായാണ് കാണുന്നത്. അത് നിലനിന്നു പോകണമെന്ന് അവിടുത്തെ സർക്കാർകൾക്കും താൽപര്യം ഉണ്ട്. ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ചാണ്. ഒരു നിർമ്മാണ കമ്പനിയെ കുഴിയിൽ ചാടിച്ച് എങ്ങനെ ഒതുക്കാം എന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന ചിന്ത. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളടക്കം വലിയ രീതിയിൽ കരകയറാത്തത്.
പുതിയ സർക്കാരിൻ്റെ പദ്ധതികളും വന്നുചേരും. കിഫ്ബിയിൽ നിന്നുള്ള പ്രോജക്ടുകൾ കുറയും എന്ന് മാത്രമേയുള്ളൂ. നിലവിൽ കിഫ്ബി മുഖാന്തരം ആരംഭിച്ച പ്രവർത്തികൾ തുടർന്നുപോകും. അതേ സമയം വിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങൾ മുഖേനയുള്ള പ്രോജക്ടുകളുടെ എണ്ണം കൂടും. വയനാട് ടൗൺഷിപ്പിന്റെ കാര്യത്തിലും കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങൾ വേണമെന്നാണ് പുതിയ സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് യുഡിഎഫ് സർക്കാർ അതിനെ കാണുന്നത്.
ടൗൺഷിപ്പ് ആരോപണം അടിസ്ഥാന രഹിതം
ടൗൺഷിപ്പിൻ്റെ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തൊഴിലാളികളെ വെട്ടിക്കുറച്ചു എന്ന ആരോപണം യാഥാർഥ്യമില്ലാത്തതാണ്. ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് തൊഴിലാളികളാണ് വണ്ടി കയറിയത്. എന്നാൽ അതിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ ശതമാനം മാത്രമേ തിരിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളൂ. അത് വലിയ തോതിൽ ഞങ്ങളെയും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ സൈറ്റുകളിലും പണിക്കാർ കുറഞ്ഞത്. മറ്റ് സൈറ്റുകളിലും ഇത് വലിയ തോതിൽ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഫ്ലാറ്റുകളുടെ അടക്കം നിർമ്മാണം നിലച്ചു പോയിരുന്നു. പക്ഷേ വയനാടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് ആരോപണങ്ങളും ചോദ്യങ്ങളും ഉയർന്നത്. തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞിട്ടും ഒരിക്കൽ പോലും ടൗൺഷിപ്പിന്റെ പണി നിർത്തി വെക്കേണ്ടി വന്നില്ല. അതുമാത്രമല്ല പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന തൊഴിലാളികളിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിനും പ്രവർത്തന വൈദഗ്ധ്യം ഇല്ല എന്നതും വലിയ തിരിച്ചടിയാണ്. ഒപ്പം ഇതുപോലുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികളിലേക്ക് തൊഴിലാളികൾ മുഖം തിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയും ഉണ്ട്. ചുരുക്കത്തിൽ സർക്കാർ എന്തുപറയുന്നു ആ പോളിസിക്ക് അനുസരിച്ചു മുന്നോട്ടു പോകുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ രീതി. അതിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വശത്തേക്കും നോക്കാറില്ല എന്നും സിഒഒ അരുൺ ബാബു ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
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