കുടുംബത്തെ പെരുവഴിയിലാക്കി ഉജ്ജീവൻ മൈക്രോ ഫിനാൻസിൻ്റെ ജപ്തി നടപടി; വീടിൻ്റെ ഉമ്മറത്ത് ഉറങ്ങി രോഗിയും കുടുംബവും
മരുന്നുകളും നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും പോലും വീട്ടിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ കുടുംബത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല. ലോൺ മുടങ്ങാതെ അടച്ചിരുന്ന ദാസിന് ഗുരുതരമായ രോഗം ബാധിച്ചതോടെയാണ് തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങിയത്.
Published : August 7, 2026 at 4:33 PM IST
തൃശൂർ: മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നിർധന കുടുംബത്തെ ജപ്തി ചെയ്ത് ഉജ്ജീവൻ മൈക്രോ ഫിനാൻസ്. വീട്ടുപകരണങ്ങൾ പോലും എടുക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ ആയിരുന്നു നടപടികള്.
വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭ പതിനാലാം ഡിവിഷൻ മുണ്ടത്തിക്കോട് ഗാന്ധി റോഡിൽ താമസിക്കുന്ന കുന്നത്തുള്ളി ദാസിനെയും കുടുംബത്തെയുമാണ് ബാങ്ക് ജീവനക്കാർ പൊലീസവുമായെത്തി വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് മൂന്നുമണിയോടെ തെരുവിലേക്കിറക്കിവിട്ടത്. തുടർച്ചയായി പെയ്യുന്ന കനത്ത മഴയും കാറ്റും വകവയ്ക്കാതെയാണ് അധികൃതർ വീട് അടച്ചുപൂട്ടി സീൽ വച്ചത്. മരുന്നുകളും നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും പോലും വീട്ടിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ കുടുംബത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല.
ഒടുവിൽ കനത്ത മഴയത്ത് അടച്ചുപൂട്ടിയ സ്വന്തം വീടിൻ്റെ ഉമ്മറത്തെ തറയിൽ കിടന്നാണ് ഈ കുടുംബം രാത്രി തള്ളിനീക്കിയത്. 2022-ൽ മകളുടെ വിവാഹ ആവശ്യത്തിനായി ദാസ് ഉജ്ജീവൻ മൈക്രോ ഫിനാൻസിൽ നിന്ന് ഏഴര ലക്ഷം രൂപ വായ്പയെടുത്തിരുന്നു. തുടർന്ന് മൂന്ന് വർഷത്തോളം കൃത്യമായി തിരിച്ചടവും നടത്തി. എന്നാൽ ഇതിനിടയിൽ ദാസന് ഗുരുതരമായ രോഗം ബാധിക്കുകയും രണ്ടാമത്തെ മകളുടെ വിവാഹം നടക്കുകയും ചെയ്തതോടെ കുടുംബം കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലായി. ഇതോടെ തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങുകയായിരുന്നു.
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രണ്ട് പെൺമക്കളും ഒരു ആൺകുട്ടിയുമടങ്ങുന്നതാണ് ദാസിന്റെ കുടുംബം. രോഗബാധിതനായ ദാസിന്റെ ചികിത്സയും കുടുംബത്തിന്റെ ജീവനമാർഗ്ഗവും ഭാര്യ അജിത വീട്ടുജോലിക്ക് പോയി ലഭിക്കുന്ന തുച്ഛമായ വരുമാനം കൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോയിരുന്നത്. മുൻപ് രണ്ട് തവണ ബാങ്ക് ജീവനക്കാർ ജപ്തിക്കായി എത്തിയിരുന്നെങ്കിലും വാർഡ് കൗൺസിലർ രമണി പ്രേമ ദാസൻ, മുൻ കൗൺസിലർ അജിത് കുമാർ ജനപ്രതിനിധികളുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് ജപ്തി നടപടികളിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയായിരുന്നു.
തുടർന്ന് ഒറ്റ തീർപ്പ് എന്ന പേരിൽ ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജപ്തി ഒഴിവാക്കാമെന്ന് പറയുകയും പണവുമായി ചെന്നപ്പോൾ ലോണ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ ബാങ്ക് ജീവനക്കാർ തയ്യാറായില്ല. ലോൺ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനായി 15 ലക്ഷം രൂപയാണ് പിന്നീട് ബാങ്ക് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. തുടർന്ന് കുടുംബം മടങ്ങി പോരുകയായിരുന്നു.
ഇന്നലെ അപ്രതീക്ഷിതമായി പൊലീസുമായെത്തി വീട് പൂട്ടി സീൽ ചെയ്ത ബാങ്ക് നടപടിക്കെതിരെ നാട്ടുകാര്ക്കിടയിൽ വ്യാപക പ്രതിഷേധം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. കടുത്ത മനുഷ്യത്വ വിരുദ്ധമായ ഈ നടപടിക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭത്തിനൊരുങ്ങുകയാണ് നാട്ടുകാരും ജനപ്രതിനിധികളും. ഇന്നലെ ഒരു മുന്നറിയിപ്പുമില്ലാതെയെത്തി ജപ്തി ചെയ്തിട്ട് പോവുകയായിരുന്നു. ഭർത്താവിന് സുഖമില്ലാതെയായപ്പോഴാണ് ലോൺ മുടങ്ങിയത്. മരുന്നിന് രണ്ടായിരം രൂപയോളം ആകുമെന്ന് ദാസിൻ്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു.
പ്രതികരിച്ച് മുന് കൗൺസിലർ
ഇന്നലെ വൈകിട്ട് മുതൽ അവർ വീടിൻ്റെ പുറത്താണ് ഇരിക്കുന്നത്. ലോൺ അടവ് തെറ്റിയതിന് ശേഷം നിരന്തരം ബാങ്കിലെ ആളുകൾ വീട്ടിൽ വരുകയും ഇവരെ മാനസികമായി പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നുവെന്ന് മുൻ കൗൺസിലർ അജിത് കുമാർ പറഞ്ഞു. ജപ്തിയാക്കിയ ശേഷം ഗുണ്ടകളെ കൊണ്ട് ഇവരെ ഇറക്കി വിടാന് പോയപ്പോൾ കൗൺസിലറും നാട്ടുക്കാരൊക്കെ ചേർന്നാണ് അവരെ തടഞ്ഞത്.
ബ്ലേഡ് കമ്പനികളേക്കാൾ മോശമായിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില മൈക്രോ ഫിനാന്സ് കമ്പനികൾ ആളുകളോട് പെരുമാറുന്നത്. വീട് തുറന്ന് കിട്ടുന്നത് വരെ ഉമ്മറത്തിരിക്കുമെന്നാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ തീരുമാനം. എത്രയും പെട്ടെന്ന് സർക്കാർ ഈ വിഷയത്തിൽ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നും വീട്ടിൽ താമസം തുടങ്ങാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കണമെന്നും അജിത് കുമാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
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