കാൽ നൂറ്റാണ്ടിനുശേഷം ഉടുമ്പഞ്ചോല തിരിച്ചുപിടിച്ച് യുഡിഎഫ്; സേനാപതി വേണുവിന് ചരിത്രവിജയം

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 5, 2026 at 1:22 PM IST

ഇടുക്കി: കാൽ നൂറ്റാണ്ടിനുശേഷം ഉടുമ്പഞ്ചോല മണ്ഡലം യുഡിഎഫ് തിരിച്ചുപിടിച്ചു. ഇടുക്കിയിലെ ഇടതുകോട്ടയായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്ന ഉടുമ്പഞ്ചോലയിൽ അഡ്വ. സേനാപതി വേണുവിലൂടെയാണ് യുഡിഎഫിൻ്റെ ചരിത്രവിജയം. എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി കെകെ ജയചന്ദ്രനെ 20,021 വോട്ടുകൾക്കാണ് സേനാപതി വേണു പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. മണ്ഡലത്തിൽ യുഡിഎഫിന് ഇതുവരെ ലഭിച്ച ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭൂരിപക്ഷമാണിത്.

സേനാപതി വേണുവിന് 64,916 വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചപ്പോൾ കെകെ ജയചന്ദ്രന് 44,895 വോട്ടുകൾ മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത്. എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥി സംഗീത വിശ്വനാഥന് 10,157 വോട്ടുകൾ നേടാൻ കഴിഞ്ഞു. 2001ൽ ഉടുമ്പഞ്ചോല മണ്ഡലം ഇടത് ചേരിയിലെത്തിച്ച കെകെ ജയചന്ദ്രനെത്തന്നെ ഇത്തവണ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് യുഡിഎഫ് തങ്ങളുടെ മധുരപ്രതികാരം വീട്ടിയത്. മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരാൾ ആദ്യമായി ഇവിടെനിന്ന് എംഎൽഎ ആകുന്നു എന്ന സവിശേഷമായ പ്രത്യേകതയും ഇത്തവണത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുണ്ട്.

ഇടതുകോട്ടകളിലെ വോട്ട് ചോർച്ച

ഉടുമ്പഞ്ചോലയിലെ ആകെയുള്ള പത്ത് പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഒൻപതിടത്തും യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി വലിയ ലീഡ് നേടി. മണ്ഡലത്തിലെ പ്രധാന ഇടതുകോട്ടകളായ രാജാക്കാട്, രാജകുമാരി, സേനാപതി, ശാന്തൻപാറ, കരുണാപുരം പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഇക്കുറി യുഡിഎഫിനാണ് വ്യക്തമായ മുൻതൂക്കം ലഭിച്ചത്. സാധാരണയായി വലതിന് മേൽക്കൈ നൽകാറുള്ള നെടുങ്കണ്ടം, ഇരട്ടയാർ, വണ്ടൻമേട്, പാമ്പാടുംപാറ പഞ്ചായത്തുകളും യുഡിഎഫിനൊപ്പം ഉറച്ചുനിന്നു. ഉടുമ്പഞ്ചോല പഞ്ചായത്തിൽ മാത്രമാണ് എൽഡിഎഫിന് നേരിയ ഭൂരിപക്ഷം നേടാൻ കഴിഞ്ഞത്.

മുൻമന്ത്രി എംഎം മണിയുടെ സ്വന്തം നാടായ രാജാക്കാട് പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ ബൂത്തുകളിലും യുഡിഎഫ് മുന്നിലെത്തി എന്നത് ഇടതുപക്ഷത്തിന് വലിയ തിരിച്ചടിയായി. തോട്ടം മേഖലയിലെ പരമ്പരാഗത ഇടതുവോട്ടുകളിലും വലിയ ചോർച്ചയുണ്ടായതായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വ്യക്തമാക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും യുഡിഎഫ് ഇവിടെ നേടിയ മുൻതൂക്കം കൃത്യമായി നിലനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞതാണ് സേനാപതി വേണുവിൻ്റെ വിജയത്തിന് അടിസ്ഥാനമായത്.

ചരിത്രം തിരുത്തി യുഡിഎഫ്

ഇടതുകോട്ടയെന്ന വിശേഷണം ഉടുമ്പഞ്ചോലയ്ക്ക് ചേർന്നതല്ലെന്ന് നിയുക്ത എംഎൽഎ സേനാപതി വേണു വിജയത്തിന് ശേഷം പ്രതികരിച്ചു. യുഡിഎഫിന് എല്ലായ്പ്പോഴും ശക്തമായ വേരോട്ടമുള്ള മണ്ഡലമാണിത്. മുൻപ് നടന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും യുഡിഎഫ് ഇവിടെ മികച്ച വിജയം സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. 2001ലെ പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഉടുമ്പഞ്ചോല യുഡിഎഫിന് നഷ്ടമായതെന്നും, അതുവരെ തങ്ങളാണ് മണ്ഡലം ഭരിച്ചിരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

1987 മുതൽ 1996 വരെ നടന്ന ഭൂരിഭാഗം തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും ഉടുമ്പഞ്ചോല വലതുപക്ഷത്തിനൊപ്പമായിരുന്നു. 2001ൽ കെകെ ജയചന്ദ്രനിലൂടെയാണ് മണ്ഡലം ഇടത് കോട്ടയായി മാറിയത്. തുടർന്ന് 2006ലും 2011ലും കെകെ ജയചന്ദ്രൻ അവിടെ വിജയം ആവർത്തിച്ചു. 2016ൽ എംഎം മണിയും സേനാപതി വേണുവും തമ്മിൽ നേർക്കുനേർ ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ 1,109 വോട്ടുകളുടെ നേരിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണ് ഇടതുപക്ഷം മണ്ഡലം നിലനിർത്തിയത്.

അന്ന് ബിഡിജെഎസിലൂടെ എൻഡിഎ ശക്തമായ ത്രികോണ മത്സരം കാഴ്ചവച്ചു. എന്നാൽ 2021ൽ എംഎം മണി 38,305 വോട്ടുകളുടെ ആധികാരിക വിജയമാണ് ഇവിടെ സ്വന്തമാക്കിയത്. ഇത്തവണ സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗമായ കെകെ ജയചന്ദ്രൻ ജനവിധി തേടിയപ്പോൾ വിജയം ഉറപ്പാണെന്ന് ഇടതുക്യാമ്പ് കരുതി. എന്നാൽ വോട്ടെണ്ണലിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടം മുതൽ വളരെ വ്യക്തമായ മുൻതൂക്കം നേടിയാണ് സേനാപതി വേണുവിലൂടെ യുഡിഎഫ് ഉടുമ്പഞ്ചോല തിരിച്ചുപിടിച്ചത്.

കാർഷിക മേഖലയിലെ പ്രതിസന്ധികളും വിലത്തകർച്ചയും സർക്കാരിനെതിരായ ഭരണവിരുദ്ധ വികാരവുമെല്ലാം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തെ വലിയ രീതിയിൽ സ്വാധീനിച്ചുവെന്നും, ചിട്ടയായ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ വോട്ടർമാരെ സ്വാധീനിക്കാൻ യുഡിഎഫിന് കഴിഞ്ഞുവെന്നുമാണ് വിലയിരുത്തൽ. ഇടതുപക്ഷത്തിന് ഈ പരാജയത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ വിശദമായി പരിശോധിക്കേണ്ടിവരും.

