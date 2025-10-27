ബുധനാഴ്ച സമ്പൂര്ണ വിദ്യാഭ്യാസ ബന്ദ്; പിഎം ശ്രീയില് കടുപ്പിക്കാന് യുഡിഎഫ് വിദ്യാര്ഥി സംഘടനകള്
എയ്ഡഡ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കു പുറമേ പ്രൊഫഷണല്, അണ് എയ്ഡഡ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെയും ബുധനാഴ്ച പ്രവര്ത്തിക്കാനനുവദിക്കില്ലെന്ന് കെഎസ് യു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അലോഷ്യസ് സേവ്യര് പറഞ്ഞു.
Published : October 27, 2025 at 7:36 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: യുഡിഎഫ് വിദ്യാര്ഥി സംഘടനകളുടെ ഏകോപന സമിതിയായ യുഡിഎസ്എഫ് ബുധനാഴ്ച സമ്പൂര്ണ വിദ്യാഭ്യാസ ബന്ദ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ആര്എസ്എസ്- ബിജെപി നയങ്ങള് പിന്വാതിലിലൂടെ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനു തുടക്കം കുറിച്ചാണ് പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിയില് ഏകപക്ഷീയമായി ഒപ്പിട്ട സിപിഎം തീരുമാനത്തിനെതിരെയാണ് സമരം കടുപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ വിദ്യാര്ത്ഥി സംഘടനകള്.
എയ്ഡഡ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കു പുറമേ പ്രൊഫഷണല്, അണ് എയ്ഡഡ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെയും ബുധനാഴ്ച പ്രവര്ത്തിക്കാനനുവദിക്കില്ലെന്ന് കെഎസ് യു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അലോഷ്യസ് സേവ്യര് പറഞ്ഞു.
ഇടതു മുന്നണിയിലെ സിപിഐ ഉള്പ്പെടെയുള്ള ഘടകക്ഷികളുടെ എതിര്പ്പ് വകവയ്കകാതെയും മന്ത്രിസഭയില് ചര്ച്ച ചെയ്യാതെയും 2020 മുതലുള്ള എതിര്പ്പ് പൊടുന്നനെ അവസാനിപ്പിച്ചതിലൂടെ കേരളത്തിലെ സിപിഎം-ബിജെപി ഡീല് മറനീക്കി പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണെന്ന് യുഡിഎസ്എഫ് യോഗത്തില് നേതാക്കള് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
ആര്എസ്എസ് അജണ്ട കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയില് അടിച്ചേല്പ്പിക്കാനുള്ള മോദി സര്ക്കാരിന്റെ തീരുമാനം നടപ്പാക്കാന് സിപിഎം രംഗത്തിറങ്ങിയതിനുള്ള കാരണം ലളിതമാണെന്ന് നേതാക്കള് ആരോപിച്ചു.
കെപിസിസി ആസ്ഥാനമായ ഇന്ദിരാഭവനില് നടന്ന യോഗത്തില് കെഎസ് യു, എംഎസ്എഫ്, കെഎസ്സി, പിഎസ് യു തുടങ്ങിയ സംഘടനകള് ഇന്നത്തെ യോഗത്തില് സംബന്ധിച്ചു. സിപിഎം-ബിജെപി ഡീല് തുറന്നു കാട്ടി സംസ്ഥാനത്താകെ തുടര് സമരങ്ങളും സംവാദങ്ങളും സംഘടിപ്പിക്കാനും ഇന്നത്തെ യോഗം തീരുമാനിച്ചു.
പ്രതിപക്ഷ വിദ്യാര്ഥി സംഘടനകള് മാത്രമല്ല, ഭരണകക്ഷിയായ സിപിഐയുടെ വിദ്യാര്ഥി സംഘടനയായ എഐഎസ്എഫും വിഷയത്തില് കടുത്ത സമരത്തിലാണ്. പി.എം. ശ്രീ പദ്ധതി കരാറിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഏകപക്ഷീയമായി ഒപ്പുവെച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് എ.ഐ.എസ്.എഫ്., എ.ഐ.വൈ.എഫ്. ഉൾപ്പെടെയുള്ള യുവജന സംഘടനകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തലസ്ഥാനത്ത് ശക്തമായ പ്രതിഷേധ മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ലക്ഷ്യമാക്കി നീങ്ങിയ മാർച്ചിൽ പോലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചതോടെ തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ സംഘർഷാവസ്ഥ ഉടലെടുത്തിരുന്നു.
പ്രതിഷേധക്കാർ ബാരിക്കേഡുകൾ തള്ളിമറിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതോടെയാണ് സ്ഥിതി വഷളായത്. ഇതോടെ പൊലീസ് പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിക്കുകയും തുടർന്ന് നിരവധി പ്രവർത്തകരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
പുതിയ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം പി.എം. ശ്രീ പദ്ധതിയുടെ മറവിൽ സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ പ്രതിഷേധം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുമെന്ന് യുവജന നേതാക്കൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
നേതാക്കളുടെ പ്രതികരണം ഇങ്ങനെ: "ഇത് കേരളത്തിന്റെ മാത്രം വിഷയമല്ല. വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രിയെ നേരിട്ട് കണ്ട് പ്രതികരിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് സമരം മാറും. മര്യാദയോടെ സമരം ചെയ്യാൻ വന്ന പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ പോലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചത് ഏതോ ആർ.എസ്.എസ്. പോലീസുകാരനാണ്. രക്തരൂക്ഷിത സമരങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ടിവരും."
എൽ.ഡി.എഫ്. മുന്നണി ഗൗരവമായി ചർച്ച ചെയ്ത് മാറ്റിവെച്ച ഒരു പദ്ധതി ഇരുട്ടിന്റെ മറവിൽ നടപ്പാക്കുകയാണ് സർക്കാർ ചെയ്തതെന്നും, ധാരണാപത്രം പിൻവലിക്കുന്നതുവരെ സമരം തുടരുമെന്നും പ്രതിഷേധക്കാർ മുന്നറിയിപ്പി നല്കിയിരുന്നു.
Also Read: പിഎം ശ്രീ: മുഖ്യമന്ത്രിയുമായുള്ള ചർച്ചയിൽ പരിഹാരമായില്ലെന്ന് ബിനോയ് വിശ്വം, കരാര് റദ്ദാക്കിയേ തീരുവെന്ന് ഡി. രാജ