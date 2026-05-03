ഉദുമ ആര് പിടിക്കും? ക്ലൈമാക്‌സ് അറിയാൻ ഇനി മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം!

ബേക്കൽ കോട്ടയുടെ മണ്ണിൽ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഒരു ശക്തമായ ത്രികോണപ്പോരാട്ടത്തിന് കളമൊരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. കാസർകോടിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ഹൃദയമിടിപ്പ് തൊട്ടറിയാൻ കഴിയുന്ന ഈ മണ്ഡലത്തിൽ മുന്നണികൾ മൂന്നും ഒന്നിനൊന്ന് മികച്ച പ്രചാരണ തന്ത്രങ്ങളുമായി കളം നിറഞ്ഞിരുന്നു

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 3, 2026 at 9:49 AM IST

1991 മുതല്‍ ഏഴ് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളില്‍ തുടര്‍ച്ചയായി സിപിഎം സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികള്‍ ജയിച്ചുവരുന്ന ഉദുമ മണ്ഡലത്തില്‍ മറിച്ചൊരു ഫലം ആരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഇത്തവണ മൂന്നേ മൂന്ന് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികള്‍ മാത്രമാണ് ഉദുമയില്‍ മല്‍സരിച്ചത്. സിറ്റിങ് എംഎല്‍എ സി എച്ച് കുഞ്ഞമ്പു സിപിഎം സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയായി ഉദുമയില്‍ ഇടതുമുന്നണിക്ക് വേണ്ടി മല്‍സരിച്ചപ്പോള്‍ എതിരാളി കോണ്‍ഗ്രസിലെ കെ നീലകണ്ഠനാണ്. ബിജെപിയിലെ മനുലാല്‍ മേലോത്തും മല്‍സര രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നു.

കണക്കുകള്‍ പരിശോധിക്കുമ്പോള്‍ എന്നും നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഉദുമ ഇടത് ആഭിമുഖ്യം കാട്ടിയതാണ് ചരിത്രം. പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഈയടുത്ത കാലത്തൊഴിച്ചാല്‍ ഇടതിനു തന്നെയായിരുന്നു മേല്‍ക്കൈ. ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലാകട്ടെ യുഡിഎഫ് മേല്‍ക്കൈ പിടിക്കുന്നതാണ് ഉദുമയിലെ പതിവ്.

കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഇടതു മുന്നണിക്കൊപ്പം നിന്നതാണ് ചരിത്രമെങ്കിലും മികച്ച പോരാട്ടം നടന്നത് കൊണ്ട് എങ്ങോട്ടും മറിയാവുന്ന സീറ്റായി മാറിയിരുന്നു. 2016 ല്‍ കെ സുധാകരന്‍ മല്‍സരിച്ചപ്പോള്‍ കേവലം 3832 വോട്ടിന്‍റെ മാത്രം ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് സിപിഎമ്മിലെ കെ കുഞ്ഞിരാമന്‍ ഉദുമയില്‍ ജയിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞടുപ്പില്‍ മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലം വിട്ട് മല്‍സരിച്ച സി എച്ച് കുഞ്ഞമ്പു, യുഡി എഫിലെ ബാലകൃഷ്‌ണന്‍ പെരിയയെ തോല്‍പ്പിച്ചത് 13322 വോട്ടിന്‍റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിനായിരുന്നു. 11380 വോട്ടിന്‍റെ ഭൂരിപക്ഷമായിരുന്നു 2011 ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ സിപിഎമ്മിലെ കെ കുഞ്ഞിരാമന് കിട്ടിയത്.

2021 ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഉദുമയില്‍ ഇടതു മുന്നണി സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിക്ക് വലിയ മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കാന്‍ സാധിച്ചു. 2016 ല്‍ നേടിയ 70679 വോട്ട് അവര്‍ എണ്ണായിരത്തോളം ഉയര്‍ത്തി. സി എച്ച് കുഞ്ഞമ്പു നേടിയത് 78664 വോട്ടായിരുന്നു. യുഡി എഫിന് 1500 വോട്ടിന്‍റേയും ബിജെപിക്ക് ആയിരം വോട്ടിന്‍റേയും ഇടിവ് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലുണ്ടായി. 65342 വോട്ടാണ് ബാലകൃഷ്ണന്‍ പെരിയ നേടിയത്. ബിജെപി സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി 20360 വോട്ടും നേടി.

2024 ല്‍ ലോക്‌സഭയിലേക്ക് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ രാജ്മോഹന്‍ ഉണ്ണിത്താന്‍ ഉദുമ മണ്ഡലത്തില്‍ ലീഡ് ചെയ്തത് 11959 വോട്ടുകള്‍ക്കായിരുന്നു. 2019 ലും ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഉദുമയില്‍ യുഡി എഫ് 8937 വോട്ടിന് ലീഡ് ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാല്‍ 2021 ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ അത് അവര്‍ക്ക് നിലനിര്‍ത്താനായില്ല.

2020 ലെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞടുപ്പാകുമ്പോഴേക്ക് ഇടതു മുന്നണി ഉദുമയില്‍ 6126 വോട്ടിന്‍റെ ലീഡ് പിടിച്ചിരുന്നു. അത് സി എച്ച് കുഞ്ഞമ്പു 2021 ല്‍ 13322 ആയി ഉയര്‍ത്തി. ഇക്കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറില്‍ നടന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഇവിടെ ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് യുഡിഎഫിനാണ്. കേവലം 685 വോട്ടിന്‍റെ ഭൂരിപക്ഷമാണെങ്കിലും അത് നല്‍കുന്ന ആത്മ വിശ്വാസം വലുതാണ്.

