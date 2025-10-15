പേരാമ്പ്ര സംഘര്ഷം; യുഡിഎഫ് പ്രവര്ത്തകരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് പൊലീസ്, പ്രതിഷേധം
പേരാമ്പ്ര സംഘര്ഷത്തിൽ 5 യുഡിഎഫ് പ്രവര്ത്തകരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് പൊലീസ്. 2 പേർ കസ്റ്റഡിയിൽ.
Published : October 15, 2025 at 12:22 PM IST
കോഴിക്കോട്: പേരാമ്പ്രയിലെ സംഘർഷത്തിൽ യുഡിഎഫ് പ്രവർത്തകരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് പൊലീസ്. എൽഡിഎഫും യുഡിഎഫും നടത്തിയ പ്രകടനത്തിനിടെ ഉണ്ടായ സംഘർഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസുകളിലാണ് നടപടി. 5 അറസ്റ്റും 2 കസ്റ്റഡിയുമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
അറസ്റ്റിനെതിരെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രതികരിച്ചു. രാത്രി വീട്ടിൽ കയറി ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ച് തീവ്രവാദികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെയായിരുന്നു അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് എന്നാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ആരോപിക്കുന്നത്. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പേരാമ്പ്ര ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറി സജീർ ചെറുവണ്ണൂർ, നൊച്ചാട് മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി നസീർ വെള്ളിയൂർ, മറ്റു പ്രവർത്തകരായ മുസ്തഫ, മിദ്ലാജ്, റഷീദ് വാല്യേക്കോട് എന്നിവരെയാണ് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
പേരാമ്പ്ര സികെജി കോളജ് യൂണിയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കത്തിന് പിന്നാലെ യുഡിഎഫും എൽഡിഎഫും നടത്തിയ റാലിയിലാണ് സംഘര്ഷമുണ്ടായത്. ഇതിനിടെ പൊലീസ് ലാത്തി ചാർജും കണ്ണീർവാതക പ്രയോഗവും നടത്തി. ഇതിനിടെ ഷാഫി പറമ്പിൽ എംപിയടക്കം നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു.
പേരാമ്പ്ര സംഘര്ഷത്തില് പൊലീസുകാർക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് ഷാഫി പറമ്പിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. സ്പീക്കർക്കും പ്രിവിലേജ് കമ്മിറ്റിക്കുമാണ് ഷാഫി പരാതി നൽകിയത്. രണ്ട് ഡിവൈഎസ്പിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പൊലീസ് മർദിച്ചെന്നും ലാത്തിയടിയെ കുറിച്ച് റൂറൽ എസ് പി പരസ്യമായി സമ്മതിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ പൊലീസുകാർക്കെതിരെ അടിയന്തര നടപടിയെടുക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് പരാതി നല്കിയത്.
വടകര ഡിവൈഎസ്പി ഹരിപ്രസാദ്, പേരാമ്പ്ര ഡിവൈഎസ്പി എൻ സുനിൽ കുമാർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പൊലീസ് തന്നെ ആക്രമിച്ചെന്നും പരാതിയില് പറയുന്നു. യുഡിഎഫ് പ്രകടനക്കാരുടെ ഇടയിൽനിന്ന് ഒരു സ്ഫോടക വസ്തു പൊലീസുകാരുടെ ഇടയിലേക്ക് എറിയുന്ന വീഡിയോ ദൃശ്യം പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ ഇതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ തേടി പരിശോധന തുടരുകയാണ് പൊലീസ്.
പൊലീസ് ക്യാമറാമാൻ പകർത്തിയ ദൃശ്യങ്ങളും സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും പരിശോധിച്ചു വരികയാണ്. അതിനിടെ ഡിഐജി യതീഷ് ചന്ദ്രയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്ഥലത്ത് പരിശോധന നടന്നു. റോഡിൽ തെറിച്ചുവീണ വസ്തുക്കൾ ഫൊറൻസിക് സംഘം ശേഖരിച്ചു. ഡോഗ് സ്ക്വാഡും വിരൽ അടയാള വിദഗ്ധരും അടങ്ങുന്ന സംഘമായിരുന്നു പരിശോധന നടത്തിയത്.
റൂറൽ എസ്പിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഡിവൈഎസ്പി എൻ സുനിൽകുമാർ, പേരാമ്പ്ര ഇൻസ്പെക്ടർ പി ജംഷീദ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലും പേരാമ്പ്രയിലെ മെയിൻ റോഡിൽ പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. പ്രവർത്തകരെ പിരിച്ചുവിടാൻ നിരവധി തവണ കണ്ണീർ വാതക ഷെല്ലുകളും പൊലീസ് പ്രയോഗിച്ചിരുന്നു. അതിനാൽ സ്ഫോടനം എങ്ങനെയാണെന്നതിൽ അവ്യക്തത നിലനിൽക്കുന്നു.
എറിഞ്ഞത് ഗുണ്ടാണെന്നും അതിനുപയോഗിക്കുന്ന ചാക്ക് നൂലിൻ്റെയും വെടിമരുന്നിൻ്റെയും അംശങ്ങൾ പരിശോധനയിൽ ലഭിച്ചതായുമാണ് വിവരം. പേരാമ്പ്രയിൽ ഇന്ന് എൽഡിഎഫ് പ്രതിഷേധ റാലിയും പൊതുയോഗവും സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സംഘർഷം ഇങ്ങനെ
പേരാമ്പ്ര സികെജിഎം ഗവൺമെൻ്റ് കോളജിലെ യൂണിയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കമാണ് സംഘർഷത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. 30 വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം ചെയർമാൻ സ്ഥാനം അടക്കം 5 സീറ്റുകളിലാണ് യുഡിഎസ്എഫ് മുന്നണി വിജയിച്ചത്. 15 സീറ്റുകളിൽ എസ്എഫ്ഐയും വിജയിച്ചിരുന്നു.
വോട്ടെണ്ണുന്ന സമയത്ത് തന്നെ തുടങ്ങിയ അടി പിന്നീട് വലിയ സംഘർഷം ആകുകയായിരുന്നു. ഇത് ഞങ്ങളുടെ പേരാമ്പ്രയാണെന്ന് എസ്എഫ്ഐയും പിന്നാലെ സിപിഎമ്മും പ്രഖ്യാപിച്ചു. അതേ വാചകമെഴുതിയ ബാനറുമായി അവർ നഗരത്തിൽ പ്രകടനം നടത്തി. കോളജിൽ എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ കെഎസ്യു പ്രവർത്തകരെ ആക്രമിച്ചു എന്ന് ആരോപിച്ച് യുഡിഎഫ് പേരാമ്പ്രയിൽ ഹർത്താൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
വൈകുന്നേരം പ്രതിഷേധ മാർച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. യുഡിഎഫിൻ്റെ പ്രതിഷേധ മാർച്ച് ടൗണിലെത്തിയപ്പോൾ സിപിഎം ഡിവൈഎഫ്ഐ, എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകരുടെ മാർച്ച് ബസ്റ്റാൻ്റ് പരിസരത്ത് അവസാനിച്ചിരുന്നു. യുഡിഎഫ് പ്രവർത്തകർ ബസ്റ്റാൻഡിലേക്ക് നടക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴാണ് പൊലീസ് പ്രവർത്തകരെ തടഞ്ഞത്.
ഇതോടെ ഇരുവിഭാഗവും തമ്മിൽ മുദ്രാവാക്യം വിളികളോടെ നേർക്കുനേർ വരികയും സ്ഥിതി വഷളാവുകയും ചെയ്തു. സംഘർഷം കൈവിട്ടപ്പോൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി പൊലീസ് ലാത്തിച്ചാർജും കണ്ണീർവാതകവും പ്രയോഗിച്ചു. ഇതിനിടയിലേക്ക് എത്തിയപ്പോഴാണ് ഷാഫി പറമ്പിലിന് പരിക്കേറ്റത്.
