ETV Bharat / state

അട്ടിമറികളുടെ തെക്കൻ പടയോട്ടം; എൽഡിഎഫിന് കനത്ത പ്രഹരം, ബിജെപിക്ക് അക്കൗണ്ട്

​ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ഉറച്ച കോട്ടയായിരുന്ന കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഇത്തവണ യുഡിഎഫ് അപ്രതീക്ഷിത കുതിപ്പാണ് നടത്തിയത്

Political Upheaval in the South
പ്രതീകാത്മക ചിത്രം (Facebook.com)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 4, 2026 at 7:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

തിരുവനന്തപുരം: യുഡിഎഫിൻ്റെ ഐതിഹാസികമായ തിരിച്ചുവരവിന് അടിത്തറയിട്ടത് തെക്കൻ കേരളത്തിലെ വമ്പിച്ച മുന്നേറ്റമാണ്. തിരുവനന്തപുരം മുതൽ ആലപ്പുഴ വരെയുള്ള ജില്ലകളിൽ എൽഡിഎഫ് കോട്ടകൾ ഒന്നൊന്നായി തകരുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇത്തവണ കണ്ടത്.

കഴിഞ്ഞ തവണ എൽഡിഎഫ് തൂത്തുവാരിയ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഇത്തവണ ചിത്രം മാറി. തലസ്ഥാന നഗരത്തിലെ പ്രധാന മണ്ഡലങ്ങളിലും നെയ്യാറ്റിൻകര, വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ്, ചിറയിന്‍കീഴ് ഭാഗങ്ങളിലും യുഡിഎഫ് വലിയ വോട്ട് വിഹിതം പിടിച്ചെടുത്തു. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ശിവന്‍കുട്ടി നേമം മണ്ഡലത്തില്‍ പരാജയപ്പെട്ടത് എല്‍ഡിഎഫിന് വലിയ ആഘാതമായി.

അതേസമയം​ നേമം മണ്ഡലത്തിൽ കഴിഞ്ഞ തവണ നഷ്ടപ്പെട്ട അക്കൗണ്ട് തിരിച്ചു പിടിക്കാന്‍ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിലൂടെയും കഴക്കൂട്ടത്ത് വി മുരളീധരനിലൂടെയും ബിജെപി ശക്തമായ പോരാട്ടം കാഴ്ചവെച്ചു. കഴിഞ്ഞ തവണ നഷ്ടപ്പെട്ട അക്കൗണ്ട് തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചത് ബിജെപിക്ക് ആശ്വാസമായി.

​ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ഉറച്ച കോട്ടയായിരുന്ന കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഇത്തവണ യുഡിഎഫ് അപ്രതീക്ഷിത കുതിപ്പാണ് നടത്തിയത്. ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള പ്രമുഖ ഇടത് നേതാക്കളും മന്ത്രിമാരും പിന്നിലായത് സിപിഎമ്മിന് വലിയ തിരിച്ചടിയായി. മന്ത്രിമാരായ കെ എന്‍ ബാലഗോപാല്‍, ജെ ചിഞ്ചുറാണി, കെ ബി ഗണേഷ്കുമാര്‍ എന്നിവര്‍ പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങി. കൊല്ലം ജില്ലയില്‍നിന്ന് ബിജെപി ആദ്യ അക്കൗണ്ട് തുറന്നു എന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. പത്തനാപുരത്ത് ജ്യോതികുമാര്‍ ചാമക്കാലയുടെ വിജയം യുഡിഎഫിന് തിളക്കമേകി.

​ഭരണവിരുദ്ധ തരംഗം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിഫലിച്ച ജില്ലകളിലൊന്നായി കൊല്ലം മാറി. കശുവണ്ടി മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങളും തീരദേശ വോട്ടുകളിലെ ചോർച്ചയും എൽഡിഎഫിന് വിനയായതായാണ് കരുതുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ എൽഡിഎഫ് പൂര്‍ണാധിപത്യം നേടിയ പത്തനംതിട്ടയിൽ ഇത്തവണ യുഡിഎഫ് ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തി. തിരുവല്ല, റാന്നി, ആറന്‍മുള, അടൂര്‍ മണ്ഡലങ്ങളില്‍ മിന്നും പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ച് ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവാണ് യുഡിഎഫ് നടത്തിയത്. മാത്രമല്ല ആറന്‍മുള മണ്ഡലത്തില്‍ മന്ത്രി വീണ ജോര്‍ജിന് പരാജയത്തിൻ്റെ കയ്പ്നീര് രുചിക്കേണ്ടിയും വന്നു. ഇത്തവണ ജില്ലയില്‍ ശബരിമല വിഷയത്തേക്കാൾ വികസന മുരടിപ്പും പ്രാദേശിക വിഷയങ്ങളുമാണ് ചർച്ചയായത്.

​തെക്കൻ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ രാഷ്ട്രീയ അട്ടിമറികൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് ആലപ്പുഴയാണ്. എൽഡിഎഫിൻ്റെ ഉറച്ച സീറ്റുകളിൽ യുഡിഎഫ് കടന്നുകയറി. പ്രത്യേകിച്ചും തീരദേശ മണ്ഡലങ്ങളിൽ യുഡിഎഫ് തരംഗം പ്രകടമായിരുന്നു. ​രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ ഹരിപ്പാട്ടെ വൻ വിജയം ജില്ലയിലെ മറ്റ് മണ്ഡലങ്ങളെയും സ്വാധീനിച്ചു. അമ്പലപ്പുഴയിലാകട്ടെ 63 വര്‍ഷം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പര്‍ട്ടി അംഗമായിരുന്ന ജി സുധാകരന്‍ യുഡിഎഫ് പിന്തുണയില്‍ മത്സരിച്ച് വലിയ വിജയമാണ് നേടിയത്. ആലപ്പുഴയിലാകട്ടെ സിറ്റിങ് എംഎല്‍എയായ ചിത്തരഞ്ജനെ 21015 വോട്ടുകള്‍ക്കാണ് യുഡിഎഫിൻ്റെ എ ഡി തോമസ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. ചെങ്ങന്നൂരില്‍ മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ്റെയും ചേര്‍ത്തലയില്‍ പി പ്രസാദിൻ്റെയും വിജയം മാത്രമാണ് എല്‍ഡിഎഫിന് ആശ്വസിക്കാന്‍ വക നല്‍കുന്നത്. മാവേലിക്കരയും ആലപ്പുഴ ജില്ലയില്‍ എല്‍ഡിഎഫിനെ തുണച്ചിരുന്നു.

തെക്കൻ കേരളം ഇത്തവണ യുഡിഎഫിനെ കൈപിടിച്ച് ഉയർത്തി എന്നു പറയാം.

Also Read: പെൻഷൻ ഔദാര്യമല്ല, അവകാശം, ഒപ്പം 'പഞ്ചഗ്യാരന്‍റിയും'; യുഡിഎഫിന്‍റെ ജയമന്ത്രമായി പ്രകടന പത്രികയും

TAGGED:

KERALA ASSEMBLY ELECTION 2026
UDF
KERALA ELECTION RESULT 2026
KERALA ELECTION WINNER LIST 2026
UDF WAVE SWEEPS SOUTH KERALA

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.