"കേരളത്തില് യുഡിഎഫ് തരംഗം"; ജനങ്ങൾ മനസാക്ഷി കോടതിയില് എല്ഡിഎഫിന് മറുപടി നല്കുമെന്ന് വി ഡി സതീശന്
എല്ഡിഎഫിൻ്റെ ഒരു ഡസന് എംഎല്എമാര് തെരഞ്ഞെടുപ്പില് തോല്ക്കും, 140 മണ്ഡലങ്ങളിൽ 100 ലധികം സീറ്റുകളും യുഡിഎഫിനുള്ളത്, ജനങ്ങൾ അവരുടെ മനസാക്ഷിയുടെ കോടതിയിൽ എല്ഡിഎഫിന് മറുപടി നല്കുമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്
By PTI
Published : April 5, 2026 at 5:05 PM IST
എറണാകുളം: കേരളത്തില് ശക്തമായ ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം നിലനില്ക്കുന്നുവെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശന്. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് നയിക്കുന്ന യുഡിഎഫ് നിർണായക വിജയം നേടുമെന്നും, "ടീം യുഡിഎഫ്" മണ്ഡലങ്ങളിലുടനീളം യോജിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. സംസ്ഥാനത്തെ 140 മണ്ഡലങ്ങളിൽ 100 ലധികം സീറ്റുകൾ സഖ്യം തൂത്തുവാരുമെന്നും സതീശന് പറഞ്ഞു.
ഭരണകക്ഷിയായ എൽഡിഎഫിനെതിരായ പൊതുജനരോഷവും മാറ്റത്തിനായുള്ള ജനങ്ങളുടെ ആഗ്രഹവും സംസ്ഥാനത്തുടനീളം യുഡിഎഫിന് അനുകൂലമായ "ശക്തമായ തരംഗ"ത്തിലേക്ക് നയിച്ചെന്നും പറവൂരിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞു.
"കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ യുഡിഎഫിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുകയും ഒരു മാറ്റത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സർക്കാരിനെതിരെ ഞങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾ ജനങ്ങൾ അവരുടെ മനസാക്ഷിയുടെ കോടതിയിൽ വിധിക്കും, ഈ സർക്കാരിന് ശിക്ഷ ലഭിക്കും" അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. വോട്ടെടുപ്പ് അവസാനിക്കുമ്പോള് കൃത്യമായ കണക്ക് വ്യക്തമാകുമെന്നും ആത്മവിശ്വാസത്തടെ സതീശന് പറഞ്ഞു.
എല്ഡിഎഫിൻ്റെ ഒരു ഡസന് എംഎല്എമാര് തോല്ക്കാന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. യുഡിഎഫിന് പ്രോത്സാഹജനകമായ പ്രതികരണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.
തിരുവനന്തപുരത്ത് സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി ഉയരും. കൊല്ലത്തും യുഡിഎഫ് ശ്രദ്ധേയമായ പുരോഗതി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിലെ പ്രധാന ജില്ലകളില് മുന്നണിക്ക് സാധ്യമായ നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്നും സതീശന് പറഞ്ഞു. അതേസമയം ആലപ്പുഴയിൽ കൂടുതല് വിലയിരുത്തല് ആവശ്യമാണ്. മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിനുശേഷം കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ യുഡിഎഫിൻ്റെ സമീപകാല വിജയത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട്, സംസ്ഥാനത്തെ വിശാലമായ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റത്തിൻ്റെ സൂചകമാണിതെന്ന് സതീശൻ വിശേഷിപ്പിച്ചു.
"കാസർകോട് മുതൽ എറണാകുളത്തേക്ക് വോട്ടെണ്ണൽ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ യുഡിഎഫ് വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷം നേടിയിരിക്കും. വയനാട് പുനരധിവാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിരിച്ച പൈസയുടെ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റുകൾ ഇതിനകം പരസ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വീടുനിർമാണത്തിനുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം കെപിസിസിയില് നിന്നും അഖിലേന്ത്യാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്നും ലഭിക്കും. പുതിയ പൊതു ഫണ്ട് പിരിവ് ഒഴിവാക്കുമെന്നും" അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഈ സംരംഭത്തിന് എഐസിസി നേരത്തെ പിന്തുണ ഉറപ്പ് നൽകിയിരുന്നതായും സതീശൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സ്വര്ണക്കൊള്ള മഹാപാപം - രേണുകാ ചൗധരി
കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ശ്രമിക്കുന്നത് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിനെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രിയും നിലവിൽ എംപിയുമായ രേണുകാ ചൗധരി പറഞ്ഞു. ഏറെ പ്രാധാന്യവും ഭക്തരുമുള്ള ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും സ്വർണം കൊള്ളയടിച്ചത് മഹാപാപമാണ്. അത് നടത്തിയവർക്കുള്ള ശിക്ഷ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിലൂടെ ജനങ്ങൾ നൽകുമെന്നും അവർ അറിയിച്ചു. തെലുങ്കാനയിലേതും കർണാടകയിലേതും പേലെ കേരളത്തിലും സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിനുള്ള ശ്രമമാണ് കോൺഗ്രസ് മുന്നോട്ട് വെച്ച ഗ്യാരൻ്റിയിൽ ഉള്ളതെന്ന് രേണുകാ ചൗധരി വ്യക്തമാക്കി.
