ETV Bharat / state

"നഴ്‌സുമാര്‍ റോബോട്ടുകൾ അല്ല, മജ്ജയും മാംസവുമുള്ള മനുഷ്യരാണ്", സമരത്തെ പിന്തുണച്ച് യുഡിഎഫ്

യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്, യുഡിഎഫ്, മുസ്ലിം ലീഗ്, യൂത്ത് ലീഗ് എന്നീ നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും മുദ്രാവാക്യം വിളികളോടെ നഴ്‌സുമാർക്ക് പിന്തുണയുമായി രംഗത്ത്.

ശമ്പള വർധനവ് നേഴ്‌സുമാരുടെ സമരം പിന്തുണയുമായി യുഡിഎഫ് കോഴിക്കോട് കലക്‌ടറേറ്റ് സമരം
Nurses strike enters fourth day UDF leaders support with nurses strike (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 12, 2026 at 6:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കോഴിക്കോട്: നാലാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്ന നഴ്‌സുമാരുടെ സമരത്തിന് പിന്തുണയുമായി യുഡിഎഫ് നേതാക്കൾ. ഇന്ന് (മാർച്ച് 12) കോഴിക്കോട് കലക്‌ടറേറ്റിനു മുൻപിൽ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നഴ്‌സുമാരുടെ സമരത്തിൽ യുഡിഎഫ് നേതാക്കൾ പങ്കുചേർന്ന് പിന്തുണ അറിയിച്ചു. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്, യുഡിഎഫ്, മുസ്ലിം ലീഗ്, യൂത്ത് ലീഗ് എന്നീ നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും മുദ്രാവാക്യം വിളികളോടെയാണ് നഴ്‌സുമാർക്ക് പിന്തുണയറിച്ചത്.

സംസ്ഥാനത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലെ ഓരോ പ്രൊസീജറുകളിലും വലിയതോതിൽ വർധനവാണ് ആശുപത്രി മാനേജ്മെൻ്റുകൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് മുൻ മന്ത്രിയും എംഎൽഎയുമായ ഡോ എം കെ മുനീർ പറഞ്ഞു. കോഴിക്കോട് കലക്‌ടറേറ്റിനു മുമ്പിൽ യുഎൻഎയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിവരുന്ന സമരത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്‌ത ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

മുദ്രാവാക്യം വിളികളോടെ നഴ്‌സുമാർക്ക് പിന്തുണയുമായി യുഡിഎഫ് നേതാക്കൾ (ETV Bharat)

"പ്രൊസീജറുകൾക്ക് പുറമെ ആശുപത്രികളിലെ കിടക്കകൾക്ക് പോലും വൻതോതിലുള്ള ഫീസാണ് മാനേജ്മെൻ്റുകൾ രോഗികളിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ സേവനം ചെയ്യുന്ന നഴ്‌സുമാരുടെ വേതനം മാത്രം വർധിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് നഴ്‌സുമാരെ സമരത്തിലേയ്ക്ക്‌ ഇറങ്ങാൻ കാരണം. നഴ്‌സുമാരെ ഒരു ആയുധമായി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ആശുപത്രി മാനേജ്‌മെൻ്റുകൾ. നഴ്‌സുമാരൊന്നും റോബോട്ടുകൾ അല്ല, മജ്ജയും മാംസവും ഉള്ള മനുഷ്യരാണ്" എം കെ മുനീർ പറഞ്ഞു.

"അവർക്ക് ജീവിതമുണ്ട് ലോണെടുത്ത് പഠിച്ചാണ് മിക്ക നഴ്‌സുമാരും ഈ നിലയിൽ എത്തിയത്. ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന സമരം ലോൺ തിരിച്ചടക്കാനുള്ള അവരുടെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യം കൂടിയാണ്. രോഗികളോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് ഇടപെഴകുന്നത് നഴ്‌സുമാരാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വളരെ ശക്തമായ പിന്തുണ നഴ്‌സുമാരുടെ സമരത്തിന് നൽകും. ഹോസ്‌പിറ്റൽ മാനേജ്മെൻ്റ് അസോസിയേഷനുമായി സംസാരിക്കുകയും കലക്‌ടറോടും ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രിയോടും സംസാരിച്ച് പ്രശ്‌ന പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും" മുനീര്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

"നഴ്‌സുമാരുടെ ആവശ്യം എത്രയും പെട്ടെന്ന് പരിഹരിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് സാധിക്കും. എന്നാൽ സംസ്ഥാനത്തെ ജയിൽ പുള്ളികൾക്കടക്കം വേതനം വർധിപ്പിച്ച സർക്കാരിന് നഴ്‌സുമാരുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം യാതൊരു താത്‌പര്യവുമില്ല" യൂത്ത് ലീഗ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി കെ ഫിറോസ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

നഴ്‌സുമാരുടെ പേരിൽ പോലും സ്വകാര്യ മാനേജ്മെൻ്റുകൾ ഭീമമായ തുക രോഗികളിൽ നിന്നും ഈടാക്കുമ്പോൾ നഴ്‌സുമാർക്ക് യാതൊരുവിധത്തിലും വേതനം വർധിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്നത്. സമരം ചെയ്യുന്ന നഴ്‌സുമാർക്കെതിരെ ഇപ്പോൾ വർഗീയതയുടെ പേരിൽ ഒറ്റപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമം കൂടി ചില മാനേജ്മെൻ്റുകളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്.

ഏത് ന്യായമായ ആവശ്യത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള സമരം നടക്കുമ്പോഴും അത് തകർക്കാൻ വർഗീയതയുടെയും മതത്തിൻ്റെയും പേര് പറഞ്ഞ് അവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമം ശരിയാണോയെന്ന് അത്തരം വാദം ഉന്നയിക്കുന്നവർ ഒരു ആത്മപരിശോധന നടത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. കേരളം ഇതെല്ലാം തള്ളിക്കളയുമെന്നും എന്തിനെയും വർഗീയതയുടെ പേരിൽ തിരിക്കാനുള്ള ശ്രമം ഒന്നും കേരളത്തിൽ നടക്കില്ലെന്നും പി കെ ഫിറോസ് വ്യക്തമാക്കി.

Also Read: നഴ്‌സുമാരുടെ സമരം: സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളുടെ പ്രവർത്തനം തടസ്സപ്പെടുത്തരുതെന്ന് ഹൈക്കോടതി; സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ പൊലീസിന് നിർദേശം

TAGGED:

ശമ്പള വർധനവ്
പിന്തുണയുമായി യുഡിഎഫ്
കോഴിക്കോട് കലക്‌ടറേറ്റ് സമരം
NURSES STRIKE KERALA
നേഴ്‌സുമാരുടെ സമരം യുഡിഎഫ് പിന്തുണ

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.