'യുഡിഎഫ് 100 കടക്കും, ഭരണമാറ്റം ഉറപ്പ്'; വിജയപ്രതീക്ഷയിൽ സണ്ണി ജോസഫും ഹൈബി ഈഡനും
അഴിമതി നിറഞ്ഞ പിണറായി സർക്കാർ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പോടെ ഇല്ലാതാകും. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായുള്ള എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ ഭരണം ജനങ്ങൾ മടുത്തുവെന്നും ഹൈബി ഈഡൻ എംപി.
By ANI
Published : April 9, 2026 at 10:39 AM IST
കണ്ണൂർ: നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നൂറിലേറെ സീറ്റുകൾ നേടി യുഡിഎഫ് മികച്ച വിജയത്തോടെ അധികാരത്തിൽ എത്തുമെന്ന് കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റും പേരാവൂർ സ്ഥാനാർഥിയുമായ സണ്ണി ജോസഫ്. പേരാവൂരിലെ നാലാം നമ്പർ ബൂത്തിൽ അദ്ദേഹം കുടുംബസമേതം വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുഡിഎഫ് നേടിയ മികച്ച വിജയം നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ആവർത്തിക്കും. സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയാകും ജനവിധി. സർക്കാരിനെ ജനങ്ങൾ പൂർണമായും നിരാകരിക്കും. യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിയെ തീരുമാനിക്കുമെന്നും സണ്ണി ജോസഫ് വ്യക്തമാക്കി.
യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിൽ എത്തും
കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായി തുടരുന്ന അഴിമതി നിറഞ്ഞ പിണറായി സർക്കാരിൻ്റെ ഭരണം ജനങ്ങൾ മടുത്തുവെന്ന് ഹൈബി ഈഡൻ എംപി പ്രതികരിച്ചു. കൊച്ചിയിലെ എസ്എൻഡിപി നഴ്സറി സ്കൂളിലെ പോളിങ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി അദ്ദേഹം കുടുംബസമേതം വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി. എൽഡിഎഫിനെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാനാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. വോട്ടെണ്ണൽ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ഫലം യുഡിഎഫിന് അനുകൂലമാകും. ഇത്തവണ എൻഡിഎയ്ക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു സീറ്റ് പോലും നേടാനാകില്ലെന്നും മികച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ യുഡിഎഫ് തന്നെ ഭരണത്തിൽ എത്തുമെന്നും ഹൈബി ഈഡൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പോളിങ് സജീവം
സംസ്ഥാനത്ത് രാവിലെ ഏഴിന് തന്നെ പോളിങ് ആരംഭിച്ചു. സുഗമവും നീതിയുക്തവുമായ വോട്ടെടുപ്പിനായി വിപുലമായ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. സംസ്ഥാനത്താകെ 140 മണ്ഡലങ്ങളിലായി 30,495 ബൂത്തുകളാണുള്ളത്. പുതിയ സർക്കാരിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ രണ്ടുകോടി 71 ലക്ഷത്തിലേറെ വോട്ടർമാരാണ് സമ്മതിദാനാവകാശം വിനിയോഗിക്കാൻ ബൂത്തുകളിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ 2,69,53,644 വോട്ടർമാരാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ 1,38,27,319 സ്ത്രീ വോട്ടർമാരും 1,31,26,048 പുരുഷ വോട്ടർമാരുമാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത്. വോട്ടെടുപ്പിൽ പരമാവധി ആളുകൾ പങ്കാളികളാകണമെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ അഭ്യർഥിച്ചു. വേനൽച്ചൂട് കടുത്തതിനാൽ കുടിവെള്ളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും അതത് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
കർശന സുരക്ഷ
വോട്ടെടുപ്പിനോട് അനുബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാനത്തുടനീളം കർശന സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തി. പൊലീസിനും സ്പെഷ്യൽ പൊലീസിനും പുറമെ കേന്ദ്ര സേനാംഗങ്ങളെയും സുരക്ഷയ്ക്കായി വിന്യസിച്ചു. ആകെ 76,000 സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രശ്നബാധിത ബൂത്തുകളിൽ വെബ്കാസ്റ്റിങ് സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേരുള്ളവർക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ അംഗീകരിച്ച തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ ഉപയോഗിച്ച് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താം. മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കും കാഴ്ചപരിമിതിയുള്ളവർക്കും ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കും തടസമില്ലാതെ വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനായി റാമ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ പോളിങ് ബൂത്തുകളിൽ ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.
