Kerala Local Body Elections2025

ETV Bharat / state

കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ; യുഡിഎഫിന്‍റേത് മിന്നും ജയം: അമ്പരന്ന് എല്‍ഡിഎഫ്, വോട്ട് ഇരട്ടിയാക്കി ബിജെപി

കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷനിൽ യു.ഡി.എഫിന് എൽ.ഡി.എഫിനേക്കാൾ 12,927 വോട്ടിന്‍റെ ഭൂരിപക്ഷം അധികമായി ലഭിച്ചു.

KANNUR CORPORATION UDF LDF KERALA LOCAL BODY ELECTION 2025
Kannur Corporation UDF Triumphs (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 15, 2025 at 4:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കണ്ണൂർ: കോർപ്പറേഷൻ ഭരണസമിതിക്കെതിരെ ഉയർന്ന അഴിമതി ആരോപണങ്ങളും, പി.കെ. രാഗേഷിൻ്റെ ജനാധിപത്യ സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ സ്ഥാനാർഥിത്വവും വിമതശല്യവും അതിജീവിച്ച് കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷനിൽ യു.ഡി.എഫ് നേടിയത് മിന്നുന്ന വിജയമാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തലേദിവസം പോലും കോർപ്പറേഷനിൽ 'തീപാറും പോരാട്ടം' നടക്കുമെന്ന് വിശ്വസിച്ച എൽ.ഡി.എഫിന് വലിയ ഞെട്ടലുണ്ടാക്കിയാണ് യു.ഡി.എഫ് വിജയം.

കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷനിൽ യു.ഡി.എഫിന് എൽ.ഡി.എഫിനേക്കാൾ 12,927 വോട്ടിന്‍റെ ഭൂരിപക്ഷം അധികമായി ലഭിച്ചു. 56 ഡിവിഷനുകളിലുമായി യു.ഡി.എഫ് ആകെ 61,325 വോട്ട് നേടിയപ്പോൾ, എൽ.ഡി.എഫിന് 48,398 വോട്ട് മാത്രമാണ് നേടാനായത്. എൻ.ഡി.എ. 19,169 വോട്ടും നേടി.

എൽ.ഡി.എഫിന് ദയനീയ പ്രകടനം

56 ഡിവിഷനുകളിൽ മത്സരിച്ച എൽ.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർഥികൾ ഏഴിടത്ത് യു.ഡി.എഫ്, എൻ.ഡി.എ. മുന്നണികൾക്ക് പിന്നിലായി. ഇതിൽ ഏറ്റവും ക്ഷീണകരമായ പ്രകടനം ടെമ്പിൾ ഡിവിഷനിലായിരുന്നു. മത്സരത്തിൽ എൽ.ഡി.എഫിന്റെ സാന്നിധ്യമില്ലാത്തവിധം ദയനീയമായിരുന്നു അവിടുത്തെ പ്രകടനം. സി.പി.എമ്മിലെ സൂക്ഷ്മ സുനിൽ ആകെ നേടിയത് വെറും 89 വോട്ടാണ്. സി.പി.എം. ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഡിവിഷനാണിത്.

നഗരമധ്യത്തിലെ താണാ ഡിവിഷനിൽ വെൽഫെയർ പാർട്ടിക്ക് പിറകിലായി മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് സി.പി.എം. സ്ഥാനാർത്ഥി എത്തിയത്. ചൊവ്വ ഡിവിഷനിൽ മാത്രമാണ് യു.ഡി.എഫ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടത്. ഇവിടെ സി.പി.എം. സ്ഥാനാർത്ഥി 181 വോട്ടിന് വിജയിച്ചപ്പോൾ രണ്ടാം സ്ഥാനം ബി.ജെ.പിക്കാണ്. സി.പി.എം. 929, ബി.ജെ.പി. 748 എന്നിങ്ങനെയാണ് വോട്ടുനില. കോൺഗ്രസിന് 593 വോട്ട് കിട്ടി.

ബി.ജെ.പി. വോട്ട് ഇരട്ടിയാക്കി

കൗൺസിലർമാരുടെ എണ്ണം കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ ഒന്നിൽ നിന്ന് നാലാക്കി ഉയർത്തി ബി.ജെ.പി. ആകെ വോട്ടിലും വലിയ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടാക്കി. 10 ഡിവിഷനുകളിൽ 500-ൽ ഏറെ വോട്ടും, 16 ഡിവിഷനുകളിൽ 400-ൽ കൂടുതൽ വോട്ടും ബി.ജെ.പി. നേടി. ബി.ജെ.പി. വിജയിച്ച എല്ലായിടത്തും രണ്ടാം സ്ഥാനം കോൺഗ്രസിനാണ് ലഭിച്ചത്, എൽ.ഡി.എഫ്. മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടു. കഴിഞ്ഞ തവണ കോർപ്പറേഷനിൽ എൻ.ഡി.എക്ക് ആകെ ലഭിച്ചത് 8,000-ത്തിൽ താഴെ വോട്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, ഇത്തവണ അതിൻ്റെ ഇരട്ടിയിലേറെ വോട്ടാണ് നേടിയത്.

ഒരിടത്ത് ജയിച്ച എസ്.ഡി.പി.ഐ. മറ്റൊരിടത്ത് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും എത്തി. ഒരു ഡിവിഷനിൽ വെൽഫെയർ പാർട്ടിയും രണ്ടാമതായി. താണാ ഡിവിഷനിലാണ് വെൽഫെയർ പാർട്ടി സ്ഥാനാർത്ഥി രണ്ടാമത് എത്തിയത്. ഇവിടെ ലീഗിനാണ് ജയം. 134 വോട്ട് നേടിയ സി.പി.എം. മൂന്നാം സ്ഥാനത്തും 120 വോട്ട് മാത്രം കിട്ടിയ ബി.ജെ.പി. നാലാം സ്ഥാനത്തേക്കും പിന്തള്ളപ്പെട്ടു. അറക്കൽ ഡിവിഷനിൽ ജയിച്ച എസ്.ഡി.പി.ഐ., കസാനകോട്ടയിൽ 777 വോട്ട് നേടി രണ്ടാംസ്ഥാനത്തെത്തി. ഇവിടെ ജയിച്ച ലീഗ് സ്ഥാനാർത്ഥി 864 വോട്ട് നേടി (ഭൂരിപക്ഷം 87).

പി.കെ. രാഗേഷിന് കനത്ത പരാജയം; ബി.ജെ.പിയിലേക്ക് ഇല്ല

കോർപ്പറേഷനിൽ 'താക്കോൽ സ്ഥാനത്തേക്ക്' എത്താമെന്ന് കരുതി പതിമൂന്നോളം സീറ്റുകളിൽ മത്സരിച്ച പി.കെ. രാഗേഷിൻ്റെ ജനാധിപത്യ സംരക്ഷണ സമിതിക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സമ്പൂർണ്ണ പരാജയമാണ് നേരിട്ടത്. എന്നാൽ താൻ ബി.ജെ.പിയിലേക്ക് ഇല്ലെന്നും കോൺഗ്രസുകാരനായി തുടരുമെന്നും പി.കെ. രാഗേഷ് വ്യക്തമാക്കി.

Also Read: 'ക്ഷേത്ര നിധികൾ വിൽക്കാൻ വൻ ഗൂഢാലോചന'; ശബരിമല സ്വർണക്കേസിൽ വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ചെന്നിത്തല

TAGGED:

KANNUR CORPORATION
UDF
LDF
KERALA LOCAL BODY ELECTION 2025
KANNUR CORPORATION UDF TRIUMPH

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.