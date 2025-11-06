തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: കണ്ണൂരില് യുഡിഎഫ് സീറ്റ് ചർച്ചകൾ പൂർണം; കോർപ്പറേഷനിൽ ലീഗ് തർക്കവും 'രാഗേഷ്' ഭീഷണിയും
പരമാവധി കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ സീറ്റ് നില തുടരാനാണ് നേതൃത്വം നിർദേശിച്ചതെങ്കിലും, വാർഡുകളുടെ ഘടന മാറിയതിനാൽ ജയസാധ്യത മാത്രം പരിഗണിക്കാനാണ് തീരുമാനം
Published : November 6, 2025 at 3:20 PM IST
കണ്ണൂർ: വരാനിരിക്കുന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായുള്ള യുഡിഎഫ് സീറ്റ് വിഭജന ചർച്ചകൾ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഏതാണ്ട് പൂർത്തിയായി. ജയസാധ്യതയ്ക്ക് മുൻതൂക്കം നൽകി തർക്കങ്ങളില്ലാതെ സീറ്റ് വിഭജനം പൂർത്തിയാക്കണമെന്നാണ് സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിൻ്റെ കർശന നിർദേശം. പരമാവധി കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ സീറ്റ് നില തുടരാനാണ് നേതൃത്വം നിർദേശിച്ചതെങ്കിലും, വാർഡുകളുടെ ഘടന മാറിയതിനാൽ ജയസാധ്യത മാത്രം പരിഗണിക്കാനാണ് തീരുമാനം.
പഞ്ചായത്തുകളിലെ ആശ്വാസം, കോർപ്പറേഷനിലെ തലവേദന
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, നഗരസഭാ തലങ്ങളിൽ തർക്കങ്ങളില്ലാതെ ചർച്ചകൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ആശ്വാസത്തിലാണ് ജില്ലാ നേതൃത്വം. 2020-ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വളപട്ടണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ സീറ്റ് വിഭജനമായിരുന്നു വലിയ തർക്കങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചതെങ്കിൽ, ഇത്തവണ ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ഇവിടെയെല്ലാം തീരുമാനമായത് നേതൃത്വത്തിന് ആശ്വാസം നൽകുന്നു. മിക്ക പഞ്ചായത്തുകളിലും വർധിച്ച രണ്ട് വാർഡുകളിലും ജയസാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് ധാരണയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിജയത്തെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഭിന്നതയുണ്ടാവരുത് എന്നാണ് നേതൃത്വത്തിൻ്റെ കർശന നിർദേശം.
കൊടുങ്കാറ്റായി കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ
ജില്ലയിൽ യുഡിഎഫ് മുന്നണിക്ക് തലവേദനയാകാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷനിലെ സീറ്റ് വിഭജനമാണ്. രണ്ട് സീറ്റുകൾ കൂടുതലുള്ള കോർപ്പറേഷനിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് കൂടുതൽ സീറ്റ് ആവശ്യപ്പെടാൻ തീരുമാനിച്ചെങ്കിലും കോൺഗ്രസ് വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് ഒരുങ്ങുന്നില്ല എന്ന സൂചനകളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. ചില തന്ത്രപ്രധാനമായ ഡിവിഷനുകൾ ആവശ്യപ്പെടാനുള്ള ലീഗിൻ്റെ തീരുമാനം കോൺഗ്രസിനെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
വാരം, വൈതരിപ്പള്ളി, തെക്കേ ബസാർ എന്നീ ഡിവിഷനുകളാണ് ലീഗ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഈ മൂന്നിടത്തും ലീഗിനാണ് ജയസാധ്യത എന്ന വാദമാണ് അവർ ഉന്നയിക്കുന്നത്. പകരം, കോൺഗ്രസിന് ജയസാധ്യതയുള്ള ഡിവിഷനുകളും സംവരണ സീറ്റുകളും വിട്ടുനൽകാൻ ലീഗ് തയ്യാറായേക്കും. തർക്കം ഒഴിവാക്കാനായി മറ്റ് ഇടങ്ങളിലെ സീറ്റ് വിഭജനം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം കോർപ്പറേഷനിലെ ചർച്ചകൾ തുടങ്ങാനാണ് മുന്നണിയിലെ ധാരണ.
പി കെ രാഗേഷ് നൽകുന്ന ഭീഷണി
കഴിഞ്ഞ തവണ സംസ്ഥാനത്തെ ആറ് കോർപ്പറേഷനുകളിൽ യുഡിഎഫിനൊപ്പം നിന്ന ഏക കോർപ്പറേഷനാണ് കണ്ണൂർ. ആകെ 55 ഡിവിഷനിൽ 34 എണ്ണമായിരുന്നു മുന്നണി നേടിയത്. കോൺഗ്രസ് 20, ലീഗ് 14 എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു വിജയം. ഒരിടത്ത് കോൺഗ്രസ് വിമതനും വിജയിച്ചു. ഈ വിജയം നിലനിർത്താൻ കോൺഗ്രസിന് മുന്നിൽ വലിയ വെല്ലുവിളിയായി നിൽക്കുന്നത് പി കെ രാഗേഷിൻ്റെ നീക്കങ്ങളാണ്.
കോർപ്പറേഷൻ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനായ പി കെ രാഗേഷ്, ഐക്യ ജനാധിപത്യ സംരക്ഷണ മുന്നണിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇത്തവണ 15 സീറ്റുകളിൽ മത്സരിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2015ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് വിമതമാനായി മത്സരിക്കുകയും സിപിഎമ്മിനെ പിന്തുണച്ച് ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ ആവുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് പി കെ രാഗേഷിനെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവന്നാണ് അവസാന രണ്ട് വർഷം കോർപ്പറേഷൻ യുഡിഎഫ് ഭരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞതവണ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥിയായി തന്നെ പി കെ രാഗേഷ് മത്സര രംഗത്ത് ഉണ്ടായി. വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ യുഡിഫ് വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാല് കഴിഞ്ഞ ഭരണസമിതിയിൽ മേയർ ടി ഒ മോഹനുമായുള്ള അഭിപ്രായ ഭിന്നതയെ തുടർന്ന് രാഗേഷിനെയും കൗൺസിലർ കെ പി അനിതയെയും കോൺഗ്രസ് പുറത്താക്കിയിരുന്നു.
നിരന്തരമായ ഭരണസമിതി വിമർശനങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് രാഗേഷ് വിമത നീക്കവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് കോൺഗ്രസിന് വലിയ തിരിച്ചടിയാകുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. വിമർശനങ്ങൾ അതി രൂക്ഷമായി ഉന്നയിക്കുമ്പോഴുണ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിനു മുന്നിൽ ചർച്ചയുടെ വാതിൽ തുറന്നിടുകയാണ് പി കെ രാഗേഷ്.
ബിജെപി ലക്ഷ്യം പത്ത് ഡിവിഷനുകൾ
തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജില്ലയിലെ എല്ലാ വാർഡുകളിലും സ്ഥാനാർഥിയെ നിർത്തി മത്സരിക്കാനാണ് ബിജെപി തീരുമാനം. നിലവിൽ 45 അംഗങ്ങളാണ് പാർട്ടിക്കുള്ളത്. ചിലയിടങ്ങളിൽ ഭരണം പിടിക്കുകയോ പ്രധാന പ്രതിപക്ഷ സ്ഥാനത്ത് എത്തുകയോ ചെയ്യുക എന്നതാണ് ബിജെപിയുടെ പ്രധാന അജണ്ട. ഇതിനായുള്ള പ്രവർത്തനം പാർട്ടിയുടെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളിലും തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു.
കോർപ്പറേഷൻ്റെ 56 ഡിവിഷനുകളിലും ബിജെപിയുടെ സ്ഥാനാർഥിയുണ്ടാവും. ലക്ഷ്യം 10 ഡിവിഷനുകൾ പിടിച്ചെടുക്കുക എന്നതാണ്. ബിജെപി ദേശീയ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് എ പി അബ്ദുള്ള കുട്ടിയെയാണ് ഇതിനായി സംസ്ഥാന നേതൃത്വം ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കോർപ്പറേഷനിൽ കോൺഗ്രസുമായി ഇടഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന പി കെ രാഗേഷുമായി ചർച്ചയോ ധാരണയോ വേണ്ടെന്നാണ് ബിജെപിയുടെ തീരുമാനം. നഗരസഭകളിൽ തലശ്ശേരിയിലാണ് ബിജെപി വലിയ പ്രതീക്ഷ വെച്ചുപുലർത്തുന്നത്.
