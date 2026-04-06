ഭരണവിരുദ്ധ വികാരവും സോഷ്യൽ എൻജിനീയറിങും യുഡിഎഫിന് അനുകൂല ഘടകങ്ങളാകുമോ? രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകര് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ
Published : April 6, 2026 at 8:01 PM IST
അരവിന്ദ് ബാബു
തിരുവനന്തപുരം: ഭരണത്തുടർച്ചയെന്ന മുദ്രാവാക്യമുയർത്തി എൽഡിഎഫും ഭരണം തിരിച്ചുപിടിക്കുമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ യുഡിഎഫും സംസ്ഥാനത്ത് കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ നേടാൻ ബിജെപിയും ഇഞ്ചോടിഞ്ച് മാറ്റുരയ്ക്കുന്ന പരസ്യ പ്രചാരണപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇനി രണ്ട് ദിവസം കൂടി മാത്രം. സംസ്ഥാനത്ത് ഭരണവിരുദ്ധവികാരമുണ്ടെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പു വിദഗ്ദരും രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരും വിലയിരുത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗുണം ലഭിക്കുക പ്രധാന പ്രതിപക്ഷമായ യുഡിഎഫിനാവുമെന്ന വിലയിരുത്തലിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിരീക്ഷകരുള്ളത്.
നിർണായകമായ ഒരു നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം കൂടി അവസാനഘട്ടത്തിലെത്തി നിൽക്കേ സംസ്ഥാന ഭരണത്തിൻ്റെ ചുക്കാൻ ഇനി ആര് നിയന്ത്രിക്കുമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന വിധിയെഴുത്തിന് കേരളം ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. മാർച്ച് 15ന് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷം ആകെ 26 ദിവസം മാത്രമാണ് മുന്നണികൾക്ക് പ്രചാരണത്തിന് ലഭിച്ചത്. ഇതിനിടയിൽ മുന്നണികൾ തമ്മിൽ ആരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങളും വാഗ്ദാനങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന പ്രകടന പത്രികകളും പുറത്ത് വന്നു.
ഇതിന് പുറമേ പ്രചാരണത്തിന് കൊഴുപ്പേകാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി, ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷനേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി, സിപിഎം നേതാവ് പ്രകാശ് കാരാട്ട്, ആർജെഡി നേതാവ് തേജസ്വി യാദവ് എന്നീ താരപ്രചാരകരും കളം നിറഞ്ഞു. പ്രചാരണ കോലാഹലങ്ങളുടെ അവസാനം കേരളം പോളിങ് ബൂത്തിലെത്തുമ്പോൾ കൂട്ടിയും കഴിച്ചും തങ്ങളുടെ സാധ്യതകളുയർത്തി മുന്നണികളും ഒപ്പമുണ്ട്.
സോഷ്യൽ എൻജിനിയറിങ് മികവ്
കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷക്കാലം ഭരണത്തിൽ നിന്നും മാറിനിന്ന യുഡിഎഫിൻ്റെ സോഷ്യൽ എൻജിനിയറിങ് മികവ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിദഗ്ധരും രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരും ഒരു പോലെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും അവസാനം 2001ൽ 88 സീറ്റിൽ മത്സരിച്ച കോൺഗ്രസ് ഇതേ എൻജിനിയറിങിൻ്റെ മികവിലാണ് 63 സീറ്റുകളിൽ ജയിച്ചു കയറിയതെന്നും സമാന സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളതെന്നും മുതിർന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകനും രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകനുമായ റോയ് മാത്യു അവകാശപ്പെടുന്നു.
2001ൽ കോൺഗ്രസിന് 63 സീറ്റ് : യുഡിഎഫിന് 100
1996 ൽ എൽഡിഎഫിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അധികാരത്തിലേറിയ ഇകെ നായനാർ മന്ത്രിസഭയുടെ കാലത്ത് പ്രതിപക്ഷനേതാവായിരുന്ന ആൻ്റണി വിവിധ സഭകൾ, സമുദായങ്ങൾ എന്നിവരെ അഞ്ച് കൊല്ലം യോജിപ്പിച്ച് നിർത്തുന്നതിൽ വിജയിച്ചു. അന്നത്തെ പാർട്ടിയുടെ സംഘടനാ സംവിധാനവും ശക്തമായിരുന്നു.
2001ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുന്നോക്ക, പിന്നാക്ക, ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് പ്രാതിനിധ്യം നൽകി സ്ഥാനാർഥികളെ തീരുമാനിക്കുന്നതിലും അവരെ വിജയിപ്പിക്കുന്നതിലും പാർട്ടി വിജയിച്ചതോടെ കോൺഗ്രസിന് എംഎൽഎമാരുടെ എണ്ണം സർവ്വകാല റെക്കോഡിലെത്തി. 88 സ്ഥാനാർഥികളിൽ നിന്നും 63 പേരെയാണ് ജനങ്ങൾ നിയസഭാംഗങ്ങളായി തെരഞ്ഞെടുത്തത്. മുസ്ലീം ലീഗ് 23 പേരെ രംഗത്തിറക്കിയപ്പോൾ അതിൽ 16 പേരും ജയിച്ചു കയറി.
കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിന് 11 സീറ്റകൾ കൊടുത്തതിൽ 9 എണ്ണത്തിലും വിജയിച്ച് കയറി. കേരള കോൺഗ്രസ് ബിക്ക് നൽകിയ രണ്ട് സീറ്റിലും അവർ വിജയിച്ചു. ജെഎസ്എസ്(ജനാധിപത്യ സംരക്ഷണ സമിതി) 5 സീറ്റിൽ മത്സരിച്ചപ്പോൾ നാലിടത്തും എംഎൽഎമാരുണ്ടായി.
മൂന്നിടങ്ങളിൽ മത്സരിച്ച സിഎംപിക്ക് ഒരു സീറ്റും നാലിടത്ത് മത്സരിച്ച കേരള കോൺഗ്രസ് ജേക്കബ്ബിന് രണ്ട് സീറ്റും ലഭിച്ചു. ആർഎസ്പി (ബി) നാലിടത്ത് മത്സരിച്ച് രണ്ട് എംഎൽഎമാരെയാണ് സംഭാവന ചെയ്തതെങ്കിലും അന്ന് സമഗ്രാധിപത്യമായിരുന്നു യുഡിഎഫിനുണ്ടായിരുന്നത്. 99 യുഡിഎഫ് എംഎൽഎമാരും ഒരു സ്വതന്ത്രനും (കഴക്കൂട്ടത്ത് എം എ വാഹിദ്) ജയിച്ചപ്പോൾ നൂറ് സീറ്റായിരുന്നു മുന്നണി സ്വന്തമാക്കിയത്.
സിപിഎമ്മിന് 24: സിപിഐക്ക് ഏഴ്
അന്ന് 74 സീറ്റിൽ മത്സരിച്ച സിപിഎമ്മിന് 24 സീറ്റുകൾ കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടേണ്ടി വന്നപ്പോൾ 24 സീറ്റിൽ മത്സരിച്ച സിപിഐക്ക് വെറും 7 സീറ്റിലാണ് ജയിക്കാനായത്. 10 സീറ്റിൽ മത്സരിച്ച കേരള കോൺഗ്രസ് ജോസഫിന് രണ്ടിടത്താണ് വിജയിക്കാനായത്. മൂന്നിടത്ത് മത്സരിച്ച ഐഎൻഎല്ലിന് സമ്പൂർണ പരാജയം സംഭവിച്ചപ്പോൾ 9 ഇടത്ത് മത്സരിച്ച് എൻസിപിക്ക് 2 എംഎൽഎമാരെ ലഭിച്ചു. ആർഎസ്പി ആറ് സീറ്റിൽ മത്സരിച്ചപ്പോൾ 2 പേരെയാണ് വിജയിപ്പിക്കാനായത്. 9 സീറ്റിൽ മത്സരിച്ച എൻസിപിക്കാവട്ടെ രണ്ട് സീറ്റ് ലഭിച്ചപ്പോൾ എൽഡിഎഫ് സ്വതന്ത്രരായി മത്സരിച്ചവർ പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്തു.
2004ന് ശേഷം ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ അകന്നു
എന്നാൽ പിന്നീട് നടന്ന പലവിധ സംഭവങ്ങൾ കോൺ്രഗസിൻ്റെയും യുഡിഎഫിൻ്റെയും ജനപിന്തുണ കുറച്ചു. 2002ലും 2003ലും നടന്ന മാറാട് കലാപം, 2003ൽ നടന്ന മുത്തങ്ങ വെടിവെയ്പ്പ്, മുഖ്യമ്രന്തി എ കെ ആൻ്റണിയുടെ ന്യൂനപക്ഷ വിരുദ്ധ പ്രസ്താവന, ബിജെപിയുടെ വളർച്ച എന്നിവയായിരുന്നു പ്രധാനസംഭവങ്ങൾ. 2004ലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർട്ടിയിലെ ഗ്രൂപ്പ് സമവാക്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടന്ന സീറ്റ് വീതം വെപ്പും നേതാക്കളുടെ തൻപോരിമയും മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങളും സർക്കാർ വിരുദ്ധ വികാരവും പാർട്ടിക്ക് പാർലമെൻ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വമ്പൻ തോൽവി വാങ്ങിക്കൊടുത്തു.
അന്നാണ് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ആദ്യമായി പേയ്മെൻ്റ് സീറ്റ് വിവാദമുയർന്നത്. കൊല്ലം, എറണാകുളം സീറ്റുകളിൽ മത്സരിച്ച ശൂരനാട് രാജശേഖരനും എഡ്വേർഡ് ഏടേഴത്തിനും പണം വാങ്ങി സീറ്റ് നൽകിയതെന്നായിരുന്നു ആരോപണം. തോൽവിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം മുൻനിർത്തി അന്ന് എകെ ആൻ്റണി രാജിവെച്ചു. പിന്നീട് ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വന്ന സർക്കാരിനും യുഡിഎഫ് രാഷ്ട്രീയത്തെ വേണ്ടത് പോലെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാനായില്ല. 2005 രമേശ് ചെന്നിത്തല കെപിസിസി അധ്യക്ഷനായി ചുമതലയേൽക്കുകയും ചെയ്തു..
ഡിഐസി രൂപീകരണം
അതേസമയത്താണ് കോൺഗ്രസിനെ നെടുകെ പിളർത്തി കെ കരുണാകരൻ പാർട്ടി വിട്ട് ഡിഐസി (ഡെമോക്രാറ്റിക്ക് ഇന്ദിര കോൺഗ്രസ് രൂപീകരിച്ചത്). പുതിയ പാർട്ടിയിലേക്ക് ഭൂരിപക്ഷ സമുദായത്തിൽ നിന്നുള്ള അറിയപ്പെടുന്ന നേതാക്കൾ കരുണാകരനൊപ്പം പോയി. പിന്നീട് കരുണാകരൻ തിരിച്ചെത്തിയെങ്കിലും അന്ന് പാർട്ടി വിട്ടവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും കോൺ്രഗസിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയില്ല. അണികളിൽ മിക്കവരും സിപിഎമ്മിലും മറ്റ് എൽഡിഎഫ് ഘടകകക്ഷികളിലും ചേർന്നു. ചിലർ ബിജെപിയിലും പോയി. അത് പാർട്ടിയുടെ അടിത്തറയ്ക്ക് കനത്ത ക്ഷീണമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് 2006 ൽ വിഎസ് സർക്കാരിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ അധികാരത്തിലേറി.
വീണ്ടും യുഡിഎഫ്
2011ൽ വീണ്ടും യുഡിഎഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നെങ്കിലും രണ്ട് സീറ്റിൻ്റെ മാത്രമാണുണ്ടായിരുന്നത്. സിപിഎമ്മിലെ പിണറായി - വിഎസ് പോരിൻ്റെ ഫലം കൂടിയായിരുന്നു യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിൽ വരാനുള്ള കാരണം. അന്ന് കോൺ്രഗസിന് 38 ലീഗിന് ഇരുപത് സീറ്റുകളും ലഭിച്ചു. സിപിഎം 45 സീറ്റിൽ വിജയിച്ചു. സിപിഐക്ക് 13 എംഎൽഎമാരെയും ലഭിച്ചു. ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ചെങ്കിലും ന്യൂനപക്ഷ സമുദായങ്ങൾ യുഡിഎഫിനോട് അകലം പാലിച്ചു.
പാർട്ടിയിൽ എ, ഐ വിഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെട്ടുവെന്നതൊഴിച്ചാൽ സംഘടനാ ബലം ശുഷ്ക്കമായി. കോൺഗ്രസിൻ്റെ വിശ്വാസ്യതയെ എതിർകക്ഷികൾ ഉയർത്തുന്ന ആരോപണങ്ങൾ ബാധിച്ചു. മുഖ്യമ്രന്തിയായിരുന്ന ഉമ്മൻ ചാണ്ടി പല ഘട്ടത്തിലും സംഘടനാ സംവിധാനത്തെ മറികടന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഇടപെടലുകൾ നടത്തിയപ്പോൾ പാർട്ടി അധ്യക്ഷനായിരുന്ന രമേശ് ചെന്നിത്തലയും പാർട്ടി സംഘടനയെ ചലനാത്മകമാക്കാൻ പരിശ്രമിച്ചില്ല.
2014 ൽ ദേശീയ തലത്തിൽ കോൺഗ്രസിന് ഭരണം നഷ്ടപ്പെട്ടു. പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിൽ നേതാക്കൾക്കും പ്രവർത്തകർക്കും ജനങ്ങൾക്കും വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു. സംഘടനാതലത്തിൽ പാർട്ടിയുടെ പതനവും സംഭവിച്ചു. ജനസമ്പർക്കം പോലെ ജനപങ്കാളിത്തം ഏറെയുള്ള പരിപാടി മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ഉമ്മൻ ചാണ്ടി നടത്തിയിട്ടും പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ പടലപിണക്കവും ഗ്രൂപ്പ് പോരും ബാർ കോഴ അടക്കമുള്ള ആരോപണങ്ങളെ തുടർന്നുണ്ടായ ഘടകകക്ഷികളിലെ എതിർപ്പും ഒരു പോലെ പാർട്ടിയെയും മുന്നണിയെയും തകർത്തു. താക്കോൽ സ്ഥാന വിവാദവും കുഞ്ഞൂഞ്ഞ് - കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി- കുഞ്ഞുമാണി ആരോപണങ്ങളും സർക്കാരിനെ കൂടുതൽ ദുർബലമാക്കി.
2016, 2021 എൽഡിഎഫ്
2016ൽ എൽഡിഎഫ് വീണ്ടും അധികാരത്തിലെത്തി. വിഎസിനെ മാറ്റി പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷനേതാവായി രമേശ് ചെന്നിത്തലയെത്തി. കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ സഭയായ ഓർത്തഡോക്സ് വിഭാഗം ഉമ്മൻ ചാണ്ടിക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞതും അവർ പലയിടത്തും എൽഡിഫ് സ്ഥാനാർഥികളുടെ വിജയത്തിന് പരസ്യമായി രംഗത്തിറങ്ങിയതും, സോഷ്യൽ എൻജിനിയറിങിൻ്റെ മികവും ചിട്ടയായ സംഘടനാ ചട്ടക്കൂടും ഒന്നിച്ചതോടെ സിപിഎം ഭരണത്തിലേറുകയായിരുന്നു.
തുടർന്ന് സർക്കാരിനെതിരെ യുഡിഎഫ് പേരാട്ടം തുടർന്നെങ്കിലും 2018 സെപ്റ്റംബർ 28-ന് ശബരിമല യുവതീപ്രവേശം സംബന്ധിച്ച വിധി ഇടത് സർക്കാരിന് നിർണായകമായി. സർക്കാർ യുവതീപ്രവേശനത്തിന് അനുകൂലമായി നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു വിധി. സുപ്രീംകോടതിയിലെ അഞ്ചംഗ ഭരണഘടനാ ബഞ്ച് നൽകിയ വിധി പ്രകാരം ഏത് പ്രായത്തിലുമുള്ള വനിതകൾക്ക് ഉപാധികളില്ലാതെയുള്ള പ്രവേശനം അനുവദിക്കുകയാണുണ്ടായത്.
തുടർന്ന് കേരളത്തിലെ വിവിധ സാമുദായിക സംഘടനകൾ, യുഡിഎഫ്, ബിജെപി അടക്കമുള്ള പ്രതിപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകൾ എന്നിവരിൽ നിന്നും കടത്ത പ്രതിഷേധമുയർന്നു. ഇതിനെ മറികടക്കാൻ സർക്കാർ രംഗത്തിറങ്ങി. നവോത്ഥാന സമിതി രൂപീകരിക്കുകയും വനിതാ മതിൽ എന്ന പ്രതീകാത്മക വനിത കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ പിന്നീട് നടന്ന പാർലമെൻ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 19 സീറ്റിലും യുഡിഎഫ് വിജയിച്ചു. തുടർന്ന് നടന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുഡിഎഫ് വിജയപ്രതീക്ഷ പുലർത്തിയെങ്കിലും ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഭരണത്തുർച്ച സിപിഎമ്മിന് ലഭിച്ചു.
ഇതോടെ കോൺഗ്രസിൽ ഗ്രൂപ്പുകൾക്കെതിരെ വൻ കലാപമുയർന്നു. എ ഐ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഫലത്തിൽ ഇല്ലാതാകുന്നതിലേക്ക് ഇത് നയിച്ചു. പ്രതിപക്ഷനേതാവായിരുന്ന രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ മാറ്റി വിഡി സതീശനെ അതേ സ്ഥാനത്ത് നിയമിച്ചു കൊണ്ടാണ് പാർട്ടി ഹൈക്കമാന്ഡ് കളം കൈയ്യിലെടുത്തത്. പാൻ കേരള നേതാവെന്ന് അന്ന് വിശേഷണമില്ലാതിരുന്ന സതീശനെ നിയമിച്ചതിൽ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ മുറുമുറുപ്പ് ഉയർന്നെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ശമിച്ചു. തുടർന്ന് വി ഡി സതീശൻ യുഡിഎഫിന് വേണ്ടി കളം നിറയുന്ന കാഴ്ച്ചയാണ് കേരള രാഷ്ട്രീയം കണ്ടത്.
2021 മുതൽ 2026 വരെ സോഷ്യൽ എൻജിനിയറിങില് മികവ് : സംഘടനാ സംവിധാനത്തിൽ പോരായ്മ
ഇക്കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തിനിടെ സംസ്ഥാനത്തെ സാമുദായിക സമവാക്യങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷനേതാവ് വിഡി സതീശൻ്റെ ഇടപെടലിൽ പാർട്ടിക്കും മുന്നണിക്കും അനൂകൂലമായി വന്നുവെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയനിരീക്ഷകനായ റോയ് മാത്യു ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറയുന്നത്. പാർട്ടിയോട് അകന്ന് പോയ ക്രൈസ്തവ മുസ്ലീം ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ അടുപ്പിക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്കാണ് സതീശൻ വഹിച്ചത്.
വിവിധ ക്രൈസ്തവ സഭാ നേതൃത്വങ്ങളുമായി അടുപ്പം സ്ഥാപിച്ചുത് അവരുടെ അധ്യാത്മികവും അല്ലാത്തതുമായ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുത്തുമായിരുന്നു. 2023 ൽ കുമ്പനാട് ഇന്ത്യൻ പെന്തക്കോസ്ത് സഭയുടെ കൺവെൻഷനിൽ ബൈബിളിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഭൂരിപക്ഷ സമുദായത്തിൽ പെടുന്ന പ്രതിപക്ഷനേതാവായ വിഡി സതീശൻ്റെ പ്രസംഗം വൈറലായതോടെയാണ് കാര്യങ്ങളുടെ ഗതി മാറുന്നത്. തുടർന്ന് എപ്പിസ്ക്കോപ്പൽ സഭകളല്ലാത്ത എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളും സതീശനെ പരിപാടികളിലേക്ക് വിളിച്ച് തുടങ്ങി. പിന്നീടാണ് പരമ്പരാഗത സഭകൾ സതീശനെ പരിപാടിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു തുടങ്ങിയത്.
മധ്യകേരളത്തിലെ സുപ്രസിദ്ധമായ മണർകാട്, പുതുപ്പള്ളി പള്ളികളിലും സീറോ മലബാർ സഭയുടെ പ്രധാന ചടങ്ങുകളിലുമടക്കം 250 ൽപ്പരം വേദികളിലാണ് സതീശൻ പ്രസംഗിച്ചത്. ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ കൂവക്കാടിൻ്റെ, ചങ്ങനാശേരി അതിരൂപതാധ്യക്ഷൻ മാർ തേമസ് തറയിലിൻ്റെയും സ്ഥാനാരോഹണ ചടങ്ങുകളിൽ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു സതീശൻ. 2001ൽ കോൺഗ്രസിനെതിരെ സീറോ മലബാർ സഭ രൂപീകരിച്ച കർഷക സംഘടനയായ ഇൻഫാമിൻ്റെ 25-ാം വാർഷികം 2025 നവംബറിലാണ് നടന്നത്.
കാഞ്ഞിരവപ്പള്ളിയിലും അടിമാലിയിലും നടന്ന വലിയ സമ്മേളനങ്ങളിലും പ്രതിപക്ഷനേതാവ് അവർക്ക് അനിവാര്യ ഘടകമായി മാറുന്ന കാഴ്ച്ചയാണ് കണ്ടത്. ഇതിനിടയിൽ യുഡിഎഫിലെ ഘടകകക്ഷിയായ മുസ്ലീം ലീഗുമായി സുദൃഡമായ ബന്ധമാണ് സതീശനുണ്ടാക്കിയത്. യുഡിഎഫിൽ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് മുസ്ലീം ലീഗാണെന്ന സിപിഎം , ബിജെപി ആരോപണത്തെ മറികടക്കാൻ ലീഗ് മതേതര നിലപാട് ഉയർത്തി. വാദത്തിനെതിരെ ശക്തമായ നിലപാട് ലീഗ് നേതൃതവം സ്വീകരിക്കുകയും എസ്ഡിപിഐ പോലെയുള്ള കക്ഷികളെ തള്ളിക്കളയുകയും ചെയ്തു. മുന്നണിയിൽ അനാവശ്യ അധികാരകേന്ദ്രമാകാതിരിക്കാൻ അവർ ജാഗ്രത പാലിച്ചു.
ഇതിന് പുറമേ സമസ്തയുടെ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളായ ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങളുടെ ഇ കെ സുന്നി, കാന്തപുരം അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരുടെ എ പി വിഭാഗം എന്നിവരുമായും ആശയവിനിമയത്തിലൂടെ ഊഷ്മള ബന്ധമുണ്ടാക്കി. അവരുടെ പല ചടങ്ങുകളിലും സതീശൻ പ്രാസംഗികനായി. ലീഗ് സംഘടിപ്പിച്ച പാലസ്തിൻ ഐക്യദാർഡ്യ സമ്മേളനത്തിലും അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തു. ഇതിനിടെ ഒന്നിലേറെ തവണ ചെറുകോൽപ്പുഴ ഹിന്ദുമത കൺവെൻഷനിൽ പ്രസംഗിച്ച സതീശൻ എൻഎസ്എസ്, എസ്എൻഡിപി എന്നിവരുടെ ജില്ലാതല പരിപാടികളിലും ഉദ്ഘാടകനായി. ഇതോടെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് ഏറെ പ്രിയങ്കരനും വിശ്വസ്തനുമായ ഭൂരിപക്ഷ സമുദായത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിപക്ഷനേതാവായി സതീശൻ മാറുകയും ചെയ്തു.
അങ്ങനെ 2004 ൽ അകന്നു പോയ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളെ ഏതാണ്ട് പൂർണമായി തന്നെ കോൺഗ്രസിനോടും യുഡിഎഫിനോടും സഹകരിപ്പിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷനേതാവിന് കഴിഞ്ഞുവെന്നും റോയ് മാത്യു പറയുന്നു. ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും സംഘടനാതലത്തിൽ ശക്തിക്ഷയം സംഭവിച്ചതു കൊണ്ട് തന്നെ കോൺഗ്രസിന് ചില ജില്ലകളിലെ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ സംഘടനാ സംവിധാനത്തിൻ്റെ അപര്യാപതതയുമുണ്ട്. അത് പാർട്ടിയെ ക്ഷീണിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും റോയ് മാത്യു വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ മിന്നുന്ന വിജയം : ടീം യുഡിഎഫ് എന്ന മുദ്രാവാക്യം
തൃക്കാക്കര, പുതുപ്പള്ളി, പാലക്കാട്, നിലമ്പൂർ, ചേലക്കര എന്നീ അഞ്ച് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ നടുനായകത്വം വഹിച്ച പ്രതിപക്ഷനേതാവിന് നാലിടത്തും യുഡിഎഫിനെ മിന്നുന്ന ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ എത്തിക്കാനായി. ചേലക്കരയിൽ വിജയിക്കാനായില്ലെങ്കിലും ഇടത് സ്ഥാനാർഥിയുടെ ഭൂരിപക്ഷം കുറയ്ക്കാനായെന്ന വാദവും കോൺഗ്രസ് മുന്നോട്ട് വെയ്ക്കുന്നുണ്ട്.
നിലമ്പൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പി വി അൻവറിനെതിരെ സ്വീകരിച്ച നിലപാടിനും വോട്ടറുമാർ പിന്തുണ നൽകിയെന്ന് അവിടുത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പു ഫലം തെളിയിച്ചു. സംഘടനാ തലത്തിൽ ശുഷ്ക്കമായ കോൺഗ്രസിലെ പ്രവർത്തകരെ ഉണർത്താനും മുന്നണിയെ കെട്ടുറപ്പുള്ളതാക്കി മാറ്റാനും ''ടീം യുഡിഎഫ് ''എന്ന സതീശൻ ഉയർത്തിയ മുദ്രാവാക്യവും, ഗ്രൂപ്പില്ലാതെ നേതാക്കളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനവും പാർട്ടിയിലുണ്ടാക്കിയ ഒരു ഏകശിലാ മനോഭാവമാണ് ഗുണം ചെയ്തതെന്ന് കെപിസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി രാജു പി നായർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് വ്യക്തമാക്കി.
ലോക്സഭയും തദ്ദേശത്തെരഞ്ഞെടുപ്പും
ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഇക്കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശതെരഞ്ഞെടുപ്പിലും പാർട്ടിക്കുണ്ടായ മുന്നേറ്റം അടുത്ത നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിലേക്കുള്ള ഊർജ്ജമാക്കി മാറ്റാൻ കോൺഗ്രസിനും യുഡിഎഫിനും കഴിഞ്ഞു. ഏഴ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തും ഭൂരിഭാഗം ബ്ലോക്ക് - ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളിലും മുൻസിപ്പാലിറ്റികളും കോൺഗ്രസ് വിജയിച്ച് കയറി
തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ ബിജെപി പിടിച്ചപ്പോൾ നിലവിലെ 10 സീറ്റിൽ നിന്ന് 20 സീറ്റായി ഉയർത്തിയതും യുഡിഎഫിന് നേട്ടമായി. അവിടെ ഭരണത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സിപിഎമ്മിൽ നിന്നാണ് ബിജെപി കോർപ്പറേഷൻ പിടിച്ചത്. സംഘടനാ സംവിധാനത്തിൽ ്രപകടമായ പാളിച്ചയുണ്ടായെങ്കിലും തദ്ദേശത്തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ മുന്നേറ്റം ഭരണവിരുദ്ധവികാരം യുഡിഎഫിന് അനുകൂലമായി മാറിയെന്നാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിദഗ്ധനും മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകനുമായ സണ്ണിക്കുട്ടി ഏബ്രഹാം വിലയിരുത്തുന്നത്.
എൻഎസ്എസ് - എസ്എൻഡിപി നേതൃത്വങ്ങളുടെ അപ്രിയം
ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളെ പൂർണമായി കൂടെ കൂട്ടാനായെങ്കിലും എൻഎസ്എസ് എസ്എൻഡിപി നേതൃത്വങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സതീശനെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. പമ്പയിൽ നടത്തിയ ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിൽ ഇരുസമുദായ നേതൃത്വങ്ങളും സജീവമായി പങ്കെടുത്തെങ്കിലും ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ള സർക്കാരിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയപ്പോൾ അതിനെതിരെ ശക്തമായി ഇറങ്ങാൻ സമുദായ നേതൃത്വങ്ങൾ മടിച്ചു.
ഇരു സമുദായ നേതാക്കൾക്കും സതീശനോടുള്ള എതിർപ്പ് കോൺഗ്രസ്, യുഡിഎഫ് നേതൃത്വങ്ങളോട് കാണിക്കുന്നില്ല. സിപിഎമ്മിൻ്റെ അടിസ്ഥാന വോട്ട് ബാങ്കെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ഈഴവ വിഭാഗത്തിൻ്റെ വോട്ട് ലക്ഷ്യം വെച്ച് ബിജെപി നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറെക്കുറെ ഫലിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അതിൻ്റെ പ്രതിഫലനം ഈ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പലിൽ കൃത്യമായി അറിയാനാവുമെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിദഗ്ധനായ ഡോ ജി ഗോപകുമാർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
എസ്എൻഡിപി ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളിയോട് വിയോജിച്ച ശിവഗിരി മഠം പ്രസിഡൻ്റ് സ്വാമി സച്ചിദാനന്ദയുടെ നിലപാടും ചർച്ചയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ കുറേനാളുകളായി എസ്എൻഡിപി യോഗം, ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ആശയങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നിലപാടുകളാണ് കൈക്കൊള്ളുന്നത്. മാത്രമല്ല, എസ്എൻഡിപി യോഗത്തെ മറ്റുസമുദായങ്ങൾക്കിടയിൽ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള നിലപാടുകൾ എസ്എൻഡിപി ഭാരവാഹികളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായെന്നുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം.
Also Read:തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ബാക്കി; അവസാനഘട്ട പ്രചരണായുധങ്ങൾ പുറത്തെടുത്ത് മുന്നണികൾ