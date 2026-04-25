സ്ട്രോങ് റൂം വിവാദം: ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ ഹർജിയുമായി യുഡിഎഫ് ഹൈക്കോടതിയിൽ

മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർ, കോഴിക്കോട് കലക്ടർ, പേരാമ്പ്ര റിട്ടേണിങ് ഓഫിസർ, കൊയിലാണ്ടി റിട്ടേണിങ് ഓഫിസർ എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് ഹർജി നൽകിയത്

STRONG ROOM CONTROVERSY KERALA ASSEMBLY ELECTION 2026 MATERIAL ROOM OPEN ISSUE KOZHIKODE STRONG ROOM ISSU
Screen grab of cctv visuals ,Kerala High Court (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 25, 2026 at 9:08 AM IST

കോഴിക്കോട്: വോട്ടിങ് യന്ത്രങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച സ്ട്രോങ് റൂമിനോട് ചേർന്ന മെറ്റീരിയൽ റൂമുകൾ അനധികൃതമായി തുറന്ന സംഭവത്തിൽ യുഡിഎഫ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു. കോഴിക്കോട് ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റും കൊയിലാണ്ടി നിയോജകമണ്ഡലം സ്ഥാനാർഥിയുമായ അഡ്വ. കെ പ്രവീൺകുമാറാണ് കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിയത്.

മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർ, കോഴിക്കോട് കലക്ടർ, പേരാമ്പ്ര റിട്ടേണിങ് ഓഫിസർ, കൊയിലാണ്ടി റിട്ടേണിങ് ഓഫിസർ എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് ഹർജി നൽകിയത്. സംഭവത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചുമതലകളിൽ നിന്നു മാറ്റിനിർത്തണമെന്ന് ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

ഈ വിഷയം അവധിക്കാല ബെഞ്ച് അടിയന്തരമായി പരിഗണിക്കണമെന്നും പ്രവീൺകുമാർ കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഏപ്രിൽ 20നാണ് വിവാദമായ സംഭവം നടന്നത്. പേരാമ്പ്ര മണ്ഡലത്തിലെ വോട്ടിങ് യന്ത്രങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച സ്ട്രോങ് റൂമിന് സമീപമാണ് ഈ മെറ്റീരിയൽ റൂം ഉള്ളത്. സ്ഥാനാർഥികൾക്കോ ഏജൻ്റുമാർക്കോ മുൻകൂർ നോട്ടിസ് നൽകാതെയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഈ മുറി തുറന്നത്.

അട്ടിമറി ശ്രമമെന്ന് സംശയം

ലാപ്ടോപ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളുമായാണ് പരിശോധനയ്ക്കായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ അകത്തു പ്രവേശിച്ചത്. തൊട്ടുപിന്നാലെ 21ന് കൊയിലാണ്ടി മണ്ഡലത്തിലെ സ്ട്രോങ് റൂം തുറക്കാനും റിട്ടേണിങ് ഓഫിസർ സമാനമായ രീതിയിൽ ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നു.

വോട്ടെണ്ണൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന മേയ് നാലിന് മുൻപ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിൽ അട്ടിമറി നടത്താനുള്ള നീക്കമാണോ ഇതെന്ന് സംശയിക്കുന്നതായി യുഡിഎഫ് ആരോപിക്കുന്നു. ഈ വിഷയത്തിൽ അടിയന്തര നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർക്കും കോഴിക്കോട് കലക്ടർക്കും നേരത്തെ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും അനുകൂലമായ യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടാവാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് യുഡിഎഫ് ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്.

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ എട്ട് നിയമസഭ മണ്ഡലങ്ങളുടെ പോളിങ് യന്ത്രങ്ങളാണ് കോഴിക്കോട്ടെ കേന്ദ്രത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ സ്ട്രോങ് റൂമിനോടു ചേർന്നുള്ള മെറ്റീരിയൽ റൂമിൽ കയറി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധന നടത്തിയത് നേരത്തെ വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവച്ചിരുന്നു.

പരിശോധന നടത്തുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ സ്ഥാനാർഥികളെ വിവരം അറിയിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പേരാമ്പ്ര റിട്ടേണിങ് ഓഫിസർ നൽകിയ വിശദീകരണം. എങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ ചട്ടങ്ങൾ പൂർണമായി പാലിക്കാതെയാണ് മുറി തുറന്നതെന്ന് പിന്നീട് വ്യക്തമായി. ഇതിനുപിന്നാലെ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർക്കു കലക്ടർ നൽകിയ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിലും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്ത് വീഴ്ച സംഭവിച്ചതായി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇവർക്കെതിരെ തുടർ നടപടികൾ ഒന്നും സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചില്ല.

കലക്ടർക്കെതിരെയും ആരോപണം

സ്ട്രോങ് റൂമിൻ്റെ അതീവ സുരക്ഷാ മേഖലയിൽ യാതൊരു കാരണവശാലും മറ്റൊരു മുറിയും പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല. എന്നിരിക്കെ അവിടെ തന്നെ മെറ്റീരിയൽ റൂം സജ്ജീകരിച്ചത് കലക്ടറുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള വലിയ വീഴ്ചയാണെന്ന് യുഡിഎഫ് നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കൂടാതെ തുറക്കാൻ പാടില്ലാത്ത മെറ്റീരിയൽ റൂം തുറക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഔദ്യോഗിക അനുമതി നൽകിയതും കലക്ടറാണ്.

അതിനാൽ ഈ സംഭവത്തിലെ വീഴ്ച റിട്ടേണിങ് ഓഫിസർക്ക് മാത്രമല്ലെന്നും കലക്ടർക്കും ഇതിൽ പങ്കുണ്ടെന്നും പ്രതിപക്ഷം ശക്തമായി ആരോപിക്കുന്നു. വോട്ടെണ്ണൽ കഴിയുന്നതുവരെ സ്ട്രോങ് റൂം മാത്രമല്ല, സമീപത്തെ യാതൊരു മുറിയും തുറക്കരുത് എന്നതാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ നിർദേശം. മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസറുടെ ഈ കർശന നിർദേശം നിലനിൽക്കുന്നതിനിടയിലാണ് കൊയിലാണ്ടി റിട്ടേണിങ് ഓഫിസറും സ്ട്രോങ് റൂമിനു സമീപമെത്തിയത്.

ചട്ടലംഘനം നടത്തിയ പേരാമ്പ്ര, കൊയിലാണ്ടി റിട്ടേണിങ് ഓഫിസർമാർക്ക് ഔദ്യോഗികമായി നോട്ടിസ് നൽകിയിരുന്നു. എങ്കിലും ഇരുവർക്കുമെതിരെ കോഴിക്കോട് കലക്ടറുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും യാതൊരുവിധ നടപടികളും ഇത് വരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

ഇക്കഴിഞ്ഞ ലോക്‌സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായ പല പരാതികളിലും കലക്ടർ നീതിപൂർവം ഇടപെട്ടില്ല എന്ന ഗുരുതരമായ ആരോപണവും യുഡിഎഫ് ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. പേരാമ്പ്ര മണ്ഡലത്തിൽ അനൗൺസ്മെൻ്റ് വിവാദം ഉണ്ടായപ്പോഴും കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ കലക്ടർ തയാറായില്ല. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഒരുതരത്തിലും നീതി ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് യുഡിഎഫ് നിയമ നടപടികളുമായി ഇപ്പോൾ കോടതിയിൽ എത്തിയതെന്ന് അഡ്വ. കെ പ്രവീൺകുമാർ വ്യക്തമാക്കി.

TAGGED:

KERALA ASSEMBLY ELECTION 2026
PRAVEEN KUMAR FILES PLEA
KERALA ELECTION STRONG ROOM
KOZHIKODE COLLECTOR ACTION
KOZHIKODE STRONG ROOM ISSUE

