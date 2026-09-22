ആഡംബര മോഹം, വിദേശയാത്ര, സ്പോണ്സര്ഷിപ്പ്; ഹണിമൂൺ കഴിഞ്ഞിട്ടും തീരാത്ത വിവാദവുമായി യുഡിഎഫ് സര്ക്കാര്
മന്ത്രിമാരായ രമേശ് ചെന്നിത്തല, കെ എം ഷാജി, ഒ ജെ ജനീഷ് എന്നിവരുടെ അടുത്തടുത്തുള്ള വിദേശയാത്രകളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് വിവാദങ്ങൾ ഉയർന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മലപ്പുറത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ ചാർട്ടേഡ് വിമാനം ഒരുക്കി കൊടുത്തത് ആരാണ് എന്നതും വിവാദമായി
Published : September 22, 2026 at 3:37 PM IST
കെ ശശീന്ദ്രന്
കോഴിക്കോട്: യുഡിഎഫ് സർക്കാരും മന്ത്രിമാരും അധികാരത്തിലേറി ചുരുങ്ങിയ നാളുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ജനങ്ങളോട് പുലർത്തേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുന്നതിൽ പരക്കെ വിമർശനം. ആഡംബരങ്ങളിലും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളിലും മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും മുഴുകുകയാണോ എന്നതാണ് പ്രധാന ചോദ്യം. വിദേശയാത്രകൾ, ആഡംബര വാഹനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം, സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ സ്പോൺസർഷിപ്പുകൾ എന്നിവയെച്ചൊല്ലിയാണ് കടുത്ത വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നത്. മന്ത്രിമാരായ രമേശ് ചെന്നിത്തല, കെ എം ഷാജി, ഒ ജെ ജനീഷ് എന്നിവരുടെ അടുത്തടുത്തുള്ള വിദേശയാത്രകളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് വിവാദങ്ങൾ ഉയർന്നത്. അതിനൊപ്പം മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മലപ്പുറത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ ചാർട്ടേഡ് വിമാനം ഒരുക്കി കൊടുത്തത് ആരാണ് എന്നതും മറ്റൊരു വിവാദത്തിന് വഴിവച്ചു.
സ്പോൺസർഷിപ്പുകളും വിദേശയാത്രകളും
നാലുമാസം കൊണ്ട് മന്ത്രിമാരിൽ പലരും ഔദ്യോഗിക ചെലവിലല്ലാതെ സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ സ്പോൺസർഷിപ്പിൽ വിദേശയാത്രകൾ നടത്തുന്നു എന്ന ആരോപണം ശക്തമാണ്. സർക്കാരിന് വേണ്ടത്ര ഫണ്ട് ലഭ്യമായിരിക്കെ, ഇത്തരം 'സൗജന്യങ്ങൾ' അല്ലെങ്കിൽ സ്പോൺസർഷിപ്പുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് പൊതുപ്രതിനിധികൾക്ക് ചേർന്നതല്ലെന്നും, ഇത് ഭാവിയിലെ മറ്റു പല താല്പര്യങ്ങൾക്കും വഴിവെച്ചേക്കാമെന്നും രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകന് ജോസഫ് സി. മാത്യു ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
പൊതുജനങ്ങൾക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്ന മന്ത്രിമാരെയാണ് ജനങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അടിയന്തര വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നതിന് പകരം മന്ത്രിമാരും ഭരണാധികാരികളും വിദേശയാത്രകളിലും മറ്റും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയാണ്. ഏകോപനമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഉള്ളത്. കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ്, സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനങ്ങൾ, അക്കാദമികൾ, സ്റ്റാഫുകൾ തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിലൊന്നും കൃത്യമായ സമയത്ത് നിയമനങ്ങൾ നടത്തുന്നില്ല. ഇത് ഭരണത്തെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്നുണ്ട്.
ഭരണാധികാരികളും ജനപ്രതിനിധികളും സൗജന്യങ്ങൾ പറ്റി ജീവിക്കുന്നത് അഴിമതിയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് അവർ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. പിണറായി വിജയൻ്റെ മകളുടെ കാര്യത്തിലും സമാനമായ രീതിയിൽ അത്തരം പ്രതികരണങ്ങളാണ് ഉണ്ടായത്. പുരോഗമനപരമായ വർത്തമാനങ്ങൾ കേവലം തട്ടിപ്പ് മാത്രമാണെന്നും ഭരണാധികാരികളുടെ ഈ ധാർഷ്ട്യവും തമ്പ്രാൻ സ്വഭാവവും മലയാളി സമൂഹം ഒരിക്കലും അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കില്ലെന്നും ജോസഫ് സി. മാത്യു പറയുന്നു.
കെ എം ഷാജിയുടെ കാർ വിവാദം
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ മന്ത്രി കെ എം ഷാജി ഒരു പ്രവാസി വ്യവസായിയുടെ കോടികൾ വിലമതിക്കുന്ന 'റേഞ്ച് റോവർ' കാറിൽ 'കേരള സ്റ്റേറ്റ് 13' എന്ന ബോർഡ് വച്ച് യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനെതിരെ കടുത്ത വിമർശനമാണ് ഉയരുന്നത്. സർക്കാർ നൽകിയ വാഹനം നാല് ലക്ഷം കിലോമീറ്ററിലധികം ഓടിയതിനാൽ പര്യാപ്തമല്ലെന്നാണ് ഇതിന് മന്ത്രി നൽകിയ വിശദീകരണം.
ഇനിയും ആ കാറിൽ തന്നെ സഞ്ചരിക്കും എന്നും തടയാൻ ധൈര്യമുള്ളവർ വരട്ടെ എന്നും ഷാജി പ്രതികരിച്ചപ്പോൾ അതിന് ജനം കൈയടിച്ചില്ല. ഷാജി ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ വീണ്ടും വാഹനം കൊടുക്കുമെന്ന് വാഹന ഉടമയും പറഞ്ഞിരുന്നു. എല്ലാ അനുമതികളോടും കൂടിയാണ് സ്വകാര്യ വാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്ന് ഷാജി പറഞ്ഞത് തെറ്റാണെന്ന് സർക്കാർ രേഖകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് യഥാർഥത്തിൽ ജനത്തെ കബളിപ്പിക്കൽ അല്ലേ എന്നാണ് വലത് അനുകൂല രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്.
കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ പറഞ്ഞത്
"ഇത് സൗജന്യമല്ല, യാത്രയ്ക്കുള്ള ഒരു സൗകര്യം മാത്രമാണ്" എന്നാണ് മന്ത്രി കൂടിയായ സണ്ണി ജോസഫ് പ്രതികരിച്ചത്. സർക്കാർ വാഹനങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണിയും ഡീസൽ ചെലവും ലാഭിക്കാൻ ഷാജി സ്വന്തം സുഹൃത്തിൻ്റെ വാഹനം ഉപയോഗിച്ചതിനെ ന്യായീകരിക്കാനും അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു.
സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന മന്ത്രിമാരും ജനപ്രതിനിധികളും കോടികളുടെ ആഡംബര കാറുകളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് അശ്ലീലവും ജനങ്ങളോടുള്ള വെല്ലുവിളിയുമായി കാണുന്നുവരുമുണ്ട്. സ്ഥാനാർഥിയായിരുന്നപ്പോൾ നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ തുച്ഛമായ വരുമാനം മാത്രം കാണിച്ച വ്യക്തികൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരം ആഡംബര സൗകര്യങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നത് എന്നതും ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമാണ്.
ഭരണപരമായ വീഴ്ചകൾ
വൈദ്യുതി വകുപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന വകുപ്പുകളിലെ കെടുകാര്യസ്ഥത, ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻ്റ് അതോറിറ്റിയുടെ വീഴ്ചകൾ, സുപ്രധാന തസ്തികകളിൽ നിയമനങ്ങൾ നടത്താത്തത് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ അടിയന്തര ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നതിന് പകരം മന്ത്രിമാർ ഉല്ലാസ യാത്രകളിലും ആഡംബരങ്ങളിലുമാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് എന്നത് ജനകീയ ചർച്ചയായി കഴിഞ്ഞു. ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിലും സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക-ഭരണപരമായ വിഷയങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലും ശ്രദ്ധിക്കാതെ, വേണ്ടപ്പെട്ടവരുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ പറ്റി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ജനാധിപത്യപരമായ തത്ത്വങ്ങൾക്ക് നിരക്കാത്തതാണ്.
ജനീഷിൻ്റെ യാത്രയും പ്രതികരണവും
ഒ ജെ ജനീഷ് കുടുംബസമേതം ഒമാനിലേക്കും ഖത്തറിലേക്കുമാണ് യാത്ര നടത്തിയത്. സംസ്ഥാന ഭരണത്തിലും കായിക വകുപ്പിലെ ചുമതലകളിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ട ഘട്ടത്തിൽ മന്ത്രിമാർ നിരന്തരമായി വിദേശ പര്യടനം നടത്തുന്നു എന്നതും പൊതുഖജനാവിന് ചെലവുണ്ടാക്കുന്നു എന്നതുമായിരുന്നു പ്രധാന വിമർശനം. തൻ്റെ യാത്രകൾ പൊതുജനങ്ങളുടെ നികുതിപ്പണം ഉപയോഗിച്ചോ സർക്കാർ ചെലവിലോ അല്ല നടത്തിയത്, ഖത്തറിലെയും ഒമാനിലെയും പ്രവാസി സംഘടനകളുടെ ക്ഷണപ്രകാരമാണ് പോയതെന്നും അവർ തന്നെയാണ് ചെലവുകൾ വഹിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
'തന്ത വൈബ്' പരാമർശം
"എനിക്ക് വയസ്സ് 37 ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു 'തന്ത വൈബ്' പിടിക്കാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല" എന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. മന്ത്രിമാർക്കും സ്വകാര്യ ജീവിതവും കുടുംബത്തോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കാനുള്ള അവകാശവും ഉണ്ടെന്നും ഇത് ഏത് കാലഘട്ടമാണെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. 'തന്ത വൈബ്' എന്ന പ്രയോഗം പുതിയ തലമുറ രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ്റെ അഹങ്കാരമോ അല്ലെങ്കിൽ ആധുനികമായ കാഴ്ചപ്പാടോ എന്ന രീതിയിൽ വലിയ ചർച്ചയായി. പൊതുപ്രവർത്തകർ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട മാന്യതയെക്കുറിച്ച് ചില മുതിർന്ന രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ, യുവാക്കൾ ഇത്തരം തുറന്നുപറച്ചിലുകളെ അനുകൂലിച്ചു.
സർക്കാർ ചെലവിലല്ലെങ്കിൽ പോലും, പ്രവാസി സംഘടനകളുടെയോ സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെയോ സൽക്കാരവും ടിക്കറ്റും സ്വീകരിച്ച് മന്ത്രിമാർ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് പദവിക്ക് ചേർന്നതാണോ എന്ന ചോദ്യം നിരീക്ഷകർ ഉന്നയിച്ചു. ജനപ്രതിനിധികൾക്കും വ്യക്തിജീവിതവും കുടുംബത്തോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കാൻ സമയവും അവകാശമുണ്ടെന്ന മന്ത്രിയുടെ വാദത്തോട് അനുകൂല നിലപാടും ചിലർ സ്വീകരിച്ചു.
ചുരുക്കത്തിൽ മന്ത്രിമാരായാലും വ്യക്തികൾ ആയാലും അവരുടെ സ്വകാര്യതയെ ആരും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ല. എന്നാൽ ഒരു സർക്കാരിനെ കൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ടി ജനം മറ്റൊരു തീരുമാനം എടുത്തപ്പോൾ അത്, അതിലും വലിയ തലവേദനയായിരുന്നോ എന്നതിലാണ് ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നത്. തമ്പ്രാൻ രീതിയും ധാർഷ്ട്യവും തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോൾ അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നവരെ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും മലയാളികൾ അധികകാലം വെച്ചുപൊറുപ്പിക്കില്ല എന്നാണ് പൊതുവേ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകര് ഓര്മ്മിപ്പിക്കുന്നത്.
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