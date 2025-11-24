റോഡിലെ കുഴി 48 മണിക്കൂറിൽ അടക്കും; പേപ്പട്ടികളെ കൊല്ലും: 'ഗ്രാമസ്വരാജ്' പ്രകടന പത്രിക പുറത്തിറക്കി യുഡിഎഫ്
ആശാവർക്കർമാർക്ക് ₹2000 അധിക അലവൻസ്; ഇന്ദിര കാൻ്റീൻ മാതൃകയിൽ ഭക്ഷണശാലകൾ: ക്ഷേമ വാഗ്ദാനങ്ങളുമായി യുഡിഎഫ്
Published : November 24, 2025 at 12:54 PM IST
എറണാകുളം: 2025ലെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള പ്രകടന പത്രിക 'ഗ്രാമസ്വരാജ്; അധികാരം അടിത്തട്ടിലേക്ക്' എന്ന മുദ്രാവാക്യമുയർത്തി യുഡിഎഫ് പുറത്തിറക്കി. എൽഡിഎഫ് ഭരണകാലത്ത് അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ട അധികാര വികേന്ദ്രീകരണം തിരിച്ചുപിടിക്കുമെന്നും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളെ ജനകീയ പ്രാദേശിക സർക്കാരുകളായി മാറ്റുമെന്നും പത്രിക ഉറപ്പുനൽകുന്നു. കൊച്ചിയിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശനാണ് പത്രിക പുറത്തിറക്കിയത്.
വികസന ഫണ്ട് അവകാശമാക്കും
തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള ഫണ്ട് വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുകയും ട്രഷറി നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന എൽഡിഎഫ് നയം അവസാനിപ്പിക്കും. വികസന ഫണ്ട് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അവകാശമാക്കും. ഓരോ വർഷവും ഫണ്ട് വിഹിതത്തിൽ കുറഞ്ഞത് 10 ശതമാനം വർധന വരുത്തും. ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ വാർഡുകൾക്കും ഉപാധിരഹിത വികസന ഫണ്ട് (അൺടൈഡ് ഫണ്ട്) അനുവദിക്കുമെന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന വാഗ്ദാനം. വസ്തു നികുതിയുടെ രണ്ടര ശതമാനം നേരിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ കേരള മിഷൻ പിടിച്ചെടുക്കുന്ന ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കും. തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന മുഴുവൻ തസ്തികകളും നികത്തുകയും പിൻവാതിൽ നിയമനങ്ങൾക്ക് അറുതി വരുത്തുകയും ചെയ്യും. അഴിമതിരഹിത സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സുതാര്യ ഭരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകും.
ക്ഷേമമേഖലയും പാർപ്പിടവും
ആശാവർക്കർമാർക്ക് സർക്കാർ നൽകുന്ന ഓണറേറിയത്തിന് പുറമെ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴി പ്രതിമാസം 2000 രൂപ അധിക അലവൻസ് നൽകും. ക്ഷേമപെൻഷൻ ഗുണഭോക്താക്കൾ വർഷാവർഷം മസ്റ്ററിങ് നടത്തുന്നതും വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കുന്നതും ഒഴിവാക്കി, ഇവ രണ്ടു വർഷത്തിലൊരിക്കൽ എന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറ്റും. പാവപ്പെട്ടവർക്ക് കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ഭക്ഷണം ലഭ്യമാക്കാൻ ഇന്ദിര കാൻ്റീൻ മാതൃകയിൽ കാൻ്റീനുകൾ ആരംഭിക്കും. അതിദരിദ്രരെ സഹായിക്കാനായി ആശ്രയ 2.0 നടപ്പിലാക്കും. അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് അഞ്ച് ലക്ഷം വീടുകൾ നിർമിക്കും. ഭൂരഹിതർക്ക് ഫ്ലാറ്റുകൾ നിർമിച്ചു നൽകും. കുറഞ്ഞ വരുമാനമുള്ളവർക്ക് വീട് വാടകയ്ക്കെടുത്ത് നൽകുകയും വാടക വീടുകളിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് രേഖകളും ആനുകൂല്യങ്ങളും ഉറപ്പാക്കാൻ കാമ്പയിൻ നടത്തുകയും ചെയ്യും.
അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം
റോഡിലെ കുഴികൾ സംബന്ധിച്ച പരാതി ലഭിച്ചാൽ 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പരിഹരിക്കാൻ എൻജിനീയറിങ് വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് റെസ്പോൺസ് ടീം രൂപീകരിക്കും. അധികാരത്തിലെത്തി 100 ദിവസത്തിനകം കുഴികൾ നിറഞ്ഞ പഞ്ചായത്ത് റോഡുകൾ നന്നാക്കും. പൗരന്മാർക്ക് പരാതി നൽകാൻ സ്മാർട്ട് റോഡ് ഫിക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആരംഭിക്കും. നഗരങ്ങളിലെ വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഓപ്പറേഷൻ അനന്ത മാതൃകയിൽ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കും. കൂടുതൽ വെള്ളക്കെട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ സ്പോഞ്ച് പാർക്കുകൾ വികസിപ്പിച്ച് ഓടകളുമായും കനാലുകളുമായും ബന്ധിപ്പിക്കും. ജൽ ജീവൻ മിഷൻ വേഗത്തിലാക്കി രണ്ടു വർഷത്തിനകം എല്ലാ വീടുകളിലും കുടിവെള്ളം എത്തിക്കും. കുടിവെള്ളത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കാൻ ലാബുകൾ ആരംഭിക്കും.
ഓട്ടോ ഡ്രൈവർമാർക്കും തൊഴിലാളികൾക്കുമായി ഓരോ അഞ്ച് കിലോമീറ്ററിലും വിശ്രമ-റീചാർജ് കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കും. കോർപ്പറേഷനുകളിലും മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലും മൾട്ടി ലെവൽ പാർക്കിങ് ഹബ്ബുകളും ഹൈവേകൾക്ക് സമീപം ഇവി ചാർജിങ് സ്റ്റേഷനുകളും സ്ഥാപിക്കും. തെരുവ് വിളക്കുകൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കാൻ പ്രത്യേക കർമപദ്ധതി നടപ്പാക്കും. മാർക്കറ്റുകൾ വിദേശ മാതൃകയിൽ ആധുനികവൽക്കരിക്കും. പൊതുശ്മശാനങ്ങളുടെയും ബലിതർപ്പണ കേന്ദ്രങ്ങളുടെയും ശോച്യാവസ്ഥ പരിഹരിക്കും.
മാലിന്യ സംസ്കരണവും തെരുവ് നായ നിയന്ത്രണവും
മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന് പ്ലാസ്മ ടെക്നോളജി പോലുള്ള ലോകോത്തര സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കും. എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ബയോഗ്യാസ് പ്ലാൻ്റുകളും വാർഡുകളിൽ കമ്പോസ്റ്റ് യൂണിറ്റുകളും സ്ഥാപിക്കും. പേവിഷബാധയുള്ള (റാബീസ്) തെരുവ് നായ്ക്കളെ അടിയന്തരമായി കൊന്നൊടുക്കും. ഓരോ വാർഡിലും മാസത്തിലൊരിക്കൽ വന്ധ്യംകരണത്തിനും വാക്സിനേഷനുമായി മൊബൈൽ എബിസി യൂണിറ്റുകൾ സജ്ജമാക്കും. ആവശ്യമായ ഇടങ്ങളിൽ ഡോഗ് ഷെൽട്ടറുകൾ തുടങ്ങും. ലാർവകളെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ബാക്ടീരിയ ഉപയോഗിച്ച് ശാസ്ത്രീയമായ കൊതുക് നിർമാർജനം നടപ്പാക്കും. അറവുശാലകൾ ആധുനികവൽക്കരിക്കും.
സ്ത്രീ സുരക്ഷയും ശാക്തീകരണവും
വനിത ഘടക പദ്ധതി വിഹിതം 10 ശതമാനത്തിൽനിന്ന് 13 ശതമാനമായി ഉയർത്തും. ഇതിൽ മൂന്ന് ശതമാനം വിധവകൾക്കുള്ള പ്രത്യേക സഹായമായിരിക്കും. ജില്ലകളിലെ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിലും മാർക്കറ്റുകളിലും പിങ്ക് വാഷ്റൂമുകൾ സ്ഥാപിക്കും. പഞ്ചായത്തുകൾ തോറും സ്ത്രീകൾക്കായി ഷീ സ്പോർട്സ് സെൻ്ററുകൾ ആരംഭിക്കും. ജോലി ചെയ്യുന്ന അമ്മമാർക്കായി അർബൻ അംഗൻവാടികളും ഡേ കെയർ സെൻ്ററുകളും തുടങ്ങും. വനിത സംരംഭകർക്കായി സീഡ് ഫണ്ടിങ് ഏർപ്പെടുത്തും. സിക്കിം മാതൃകയിൽ ചൈൽഡ് എംപവർമെൻ്റ് സെൻ്റർ തുടങ്ങും.
യുവജനം, വിദ്യാഭ്യാസം, തൊഴിൽ
യുവാക്കൾക്കായി പദ്ധതി വിഹിതത്തിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനം നീക്കിവയ്ക്കും. തൊഴിൽരഹിതരില്ലാത്ത തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നൈപുണ്യ വികസന കൗൺസിലുകൾ രൂപീകരിക്കും. നൈറ്റ് ലൈഫ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഫുഡ് സ്ട്രീറ്റുകളും ഷോപ്പിങ് സ്ട്രീറ്റുകളും വികസിപ്പിക്കും. അഞ്ച് മുതൽ 10 വരെ ക്ലാസുകളിലെ കുട്ടികൾക്ക് എഐ ഡിജിറ്റൽ സ്കിൽസ് കോഴ്സ് നൽകും. അയ്യങ്കാളി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ 100 തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കും.
ആരോഗ്യം, കൃഷി, ഭരണം
അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം, മഞ്ഞപ്പിത്തം തുടങ്ങിയവ തടയാൻ പ്രത്യേക സ്ക്വാഡ് രൂപീകരിക്കും. പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സംവിധാനങ്ങളെ ഗ്രേഡ് ചെയ്യും. വയോജന പാർക്കുകൾ, പകൽ വീടുകൾ എന്നിവ സ്ഥാപിക്കുകയും 24 മണിക്കൂർ ഹെൽപ്പ്ലൈൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും. കാർഷിക മേഖലയിൽ നെൽകൃഷി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന മുഴുവൻ സ്ഥലത്തും കൃഷിയിറക്കും. പ്രാദേശിക ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് വിപണി കണ്ടെത്താൻ കോമൺ പാക്കിങ് ആൻഡ് ബ്രാൻഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കും. മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ഘടക പദ്ധതിയും (FCP) പ്രവാസികൾക്കായി പ്രത്യേക സംരംഭക പദ്ധതികളും നടപ്പാക്കും.
ഭരണ നിർവഹണത്തിനായി എഐ ഉപയോഗിക്കും. സേവാഗ്രാം കേന്ദ്രങ്ങൾ ഓരോ വാർഡിലും സ്ഥാപിക്കും. ന്യായ് പഞ്ചായത്തുകൾ നടപ്പിലാക്കും. കിലയെ രാജ്യാന്തര നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തും. ജനപ്രതിനിധികളെ ചെയ്ഞ്ച് ഏജൻ്റുമാരായി ഉയർത്താൻ പരിശീലനം നൽകും. ദുരന്ത നിവാരണത്തിന് പ്രാദേശിക സമിതികൾ രൂപീകരിക്കും. മയക്കുമരുന്ന് മുക്ത വാർഡുകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കും. എൻ്റെ വാർഡ് എൻ്റെ അഭിമാനം എന്ന പേരിൽ ഗ്രാമസ്വരാജ് പങ്കാളിത്ത വികസന പരിപാടി നടപ്പിലാക്കും.
Also Read:- വോട്ട് വേണോ? എങ്കിൽ ഒപ്പിട്ടു തരണം; സ്ഥാനാർഥികളെ വലച്ച് കർഷകർ; 'കാട്ടുനീതി'ക്കെതിരെ കിഫയുടെ നീക്കം