യുഡിഎഫ് സെഞ്ചുറിയിലേക്ക്; ആദ്യ മണിക്കൂറുകളില് 90 ലധികം മണ്ഡലങ്ങളിലധികം ലീഡ്
ധര്മ്മടത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി നാലം റൗണ്ടില് 2812 വോട്ടിന് പിന്നില്, വിഡി സതീശന് പറവൂരില് മുന്നില്
Published : May 4, 2026 at 11:10 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: ക്യാപ്ടന് പിണറായി വിജയന് ഉള്പ്പെടെ ഭൂരിപക്ഷം മന്ത്രിമാരെയും പിന്നിലാക്കി വോട്ടെണ്ണലിൻ്റെ ആദ്യ റൗണ്ടുകളില് കേരളത്തില് യുഡിഎഫ് പടയോട്ടം. തെരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷന് പുറത്തു വിട്ട കണക്കു പ്രകാരം മൂന്നാം റൗണ്ട് വോട്ടെണ്ണല് പൂര്ത്തിയാകുമ്പോള് പാര്ട്ടിയുടെ ഉരുക്കു കോട്ടയായ ധര്മ്മടത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് കോണ്ഗ്രസിൻ്റെ യുവ നേതാവ് വിപി അബ്ദുള് റഷീദിനോട് 2077 വോട്ടിന് പിന്നിലാണ്.
മന്ത്രിമാരായ ജിആര് അനില്, സജി ചെറിയാന്, കെഎന് ബാലഗോപാല്, പി പ്രസാദ്, കെ രാജന്, പിഎ മുഹമ്മദ് റിയാസ് എന്നിവരൊഴികെ മുഴുവന് മന്ത്രിമാരും പിന്നിലാണ്. എല്ഡിഎഫ് കണ്വീനര് ടിപി രാമകൃഷ്ണന് സിപിഎം കോട്ടയായ പ്രേരാമ്പ്രയില് ലീഗിൻ്റെ യുവ മുഖം ഫാത്തിമ തെഹ്ലിയയോട് പിന്നിട്ടു നില്ക്കുന്നു. പേരാമ്പ്രയില് 3682 വോട്ടിന് ആദ്യ രണ്ടു റൗണ്ടുകള് പൂര്ത്തിയാകുമ്പോള് പിന്നിട്ടു നില്ക്കുകയാണ്. സിപിഎം വിമതനായി രംഗത്തിറങ്ങിയ മുന് മന്ത്രി ജി സുധാകരന് പതിനായിരത്തിലധികം വോട്ടുകള്ക്കും തളിപ്പറമ്പില് മറ്റൊരു സിപിഎം വിമതനായ ടികെ ഗോവിന്ദന് 974 വോട്ടിന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എംവി ഗോവിന്ദൻ്റെ ഭാര്യ പികെ ശ്യാമളയെക്കാള് മുന്നില് നില്ക്കുന്നു.
ഇവിടെ രണ്ടു റൗണ്ട് വോട്ടെണ്ണല് പൂര്ത്തിയായി. അതേ സമയം സിപിഎമ്മിൻ്റെ മറ്റു രണ്ടു വിമതന്മാരായ പിവി കുഞ്ഞികൃഷ്ണന് പയ്യന്നൂരിലും പികെ ശശി ഒറ്റപ്പാലത്തും പിന്നിട്ടു നില്ക്കുന്നു. ഉദുമ, തൃക്കരിപ്പൂര്, എലത്തൂര് തുടങ്ങിയ പാര്ട്ടിയുടെ ഉറച്ച മണ്ഡലങ്ങളിലും എല്ഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ത്ഥികള് പിന്നിലായത് എല്ഡിഎഫ് കേന്ദ്രങ്ങളെ ഞെട്ടിച്ചു.
ഉദുമ, തൃക്കരിപ്പൂര്, ഇരിക്കൂര്, കണ്ണൂര്, ധര്മ്മടം, മാനന്തവാടി, സുല്ത്താന്ബത്തേരി, കല്പ്പറ്റ, കൊയിലാണ്ടി, ബാലുശ്ശേരി, എലത്തൂര്, നിലമ്പൂര്, വണ്ടൂര്, തവനൂര്, പൊന്നാനി, തൃത്താല, പട്ടാമ്പി, കോങ്ങാട്, ചിറ്റൂര്, തൃശൂര്, കൈപ്പമംഗലം, ചാലക്കുടി, കൊടുങ്ങല്ലൂര്, പെരുമ്പാവൂര്, അങ്കമാലി, ആലുവ, പറവൂര്, കൊച്ചി, തൃപ്പൂണിത്തുറ, എറണാകുളം, തൃക്കരിപ്പൂര്, കുന്നത്തുനാട്, മൂവാറ്റുപുഴ, ദേവികുളം, ഉടുമ്പന്ചോല, ഇടുക്കി, പീരുമേട്
ഏറ്റുമാനൂര്, കോട്ടയം, പുതുപ്പള്ളി, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി, അരൂര്, ആലപ്പുഴ, ഹരിപ്പാട്, കായംകുളം, റാന്നി, ആറന്മുള കോന്നി, അടൂര്, കരുനാഗപ്പള്ളി, പത്തനാപുരം, ചടയമംഗലം, കുണ്ടറ, കൊല്ലം, വാമനപുരം, വട്ടിയൂര്കാവ്, കാട്ടാക്കട, കോവളം മണ്ഡലങ്ങളില് കോണ്ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്ത്ഥികള് ലീഡ് ചെയ്യുന്നു. മുസ്ലീംലീഗ് 21 സീറ്റുകളിലും കേരള കോണ്ഗ്രസ് ജോസഫ് വിഭാഗം 7 സീറ്റുകളിലും ആര്എസ്പി 3 സീറ്റുകളിലും ആര്എംപി, കേരള കോണ്ഗ്രസ് ജോസഫ്, എന്സിപി-കെ, എന്നീ പാര്ട്ടികള് ഓരോ സീറ്റുകളിലും ലീഡു ചെയ്യുന്നു. എല്ഡിഎഫ് 40 സീറ്റുകളിലും ബിജെപി നേമത്തും ലീഡു ചെയ്യുന്നു.
