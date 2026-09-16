പാലാ നഗരസഭയിൽ യു.ഡി.എഫ് കോട്ട തകർത്ത് എൽ.ഡി.എഫ്; കോൺഗ്രസ് വിമതൻ ബിജു മാത്യൂസ് പുതിയ വൈസ് ചെയർമാൻ
ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രവും കോൺഗ്രസിലെ ആഭ്യന്തര ഭിന്നതയും മുതലെടുത്താണ് ബിജു മാത്യൂസ് പാലാ നഗരസഭയുടെ വൈസ് ചെയർമാൻ കസേരയിലേക്ക് എത്തിയത്
Published : September 16, 2026 at 1:12 PM IST
കോട്ടയം: അപ്രതീക്ഷിത രാഷ്ട്രീയ ട്വിസ്റ്റുകൾക്കും നാടകീയ നീക്കങ്ങൾക്കും ഒടുവിൽ പാലാ നഗരസഭ വൈസ് ചെയർമാൻ പദവി സ്വന്തമാക്കി ഇടതുമുന്നണി. കോൺഗ്രസ് വിമതനായി മത്സരിച്ച ബിജു മാത്യൂസ് എൽ.ഡി.എഫിൻ്റെ ശക്തമായ പിന്തുണയോടെ പുതിയ വൈസ് ചെയർമാനായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. കടുത്ത പോരാട്ടം നടന്ന വോട്ടെടുപ്പിൽ യു.ഡി.എഫ് ക്യാമ്പിൽ വിള്ളലുണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞതാണ് ഇടതുമുന്നണിക്ക് വഴിത്തിരിവായത്.
വോട്ടെടുപ്പിൻ്റെ കൃത്യമായ ചിത്രം ഇങ്ങനെ
- ബിജു മാത്യൂസ് (കോൺഗ്രസ് വിമതൻ - എൽ.ഡി.എഫ് പിന്തുണ): 14 വോട്ടുകൾ
- സെബാസ്റ്റ്യൻ പനക്കൽ (ഔദ്യോഗിക കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥി): 11 വോട്ടുകൾ
ഇരുപക്ഷത്തും വോട്ട് ചോർച്ച; നാടകീയ രംഗങ്ങൾ!
തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇരുമുന്നണികളുടെയും വോട്ടുകൾ മാറിമറിഞ്ഞത് പാലാ രാഷ്ട്രീയത്തെ ചൂടുപിടിപ്പിച്ചു. ഇടതുമുന്നണിക്കൊപ്പം ഉറച്ചുനിന്നിരുന്ന ടോണി തൈപ്പറമ്പിലും ലിസിക്കുട്ടിയും എൽ.ഡി.എഫ് നിലപാട് തള്ളി യു.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായ സെബാസ്റ്റ്യൻ പനക്കലിന് വോട്ട് ചെയ്തത് വലിയ ചർച്ചയായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, കോൺഗ്രസ് വിമതയായ രജിത പ്രകാശ് വോട്ടെടുപ്പിൽ നിന്ന് പൂർണമായി വിട്ടുനിന്നതും യു.ഡി.എഫിന് തിരിച്ചടിയായി.
ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രവും കോൺഗ്രസിലെ ആഭ്യന്തര ഭിന്നതയും മുതലെടുത്താണ് ബിജു മാത്യൂസ് പാലാ നഗരസഭയുടെ വൈസ് ചെയർമാൻ കസേരയിലേക്ക് എത്തിയത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ പാലാ നഗരസഭയിലെ ഭരണ മുന്നണി സമവാക്യങ്ങളിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് ഈ ഫലം കാരണമായേക്കും.
കോൺഗ്രസ് തകർച്ചയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ട അവിശ്വാസ പ്രമേയം
കുറച്ചു മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വരെ യു.ഡി.എഫ് സുരക്ഷിതമായി ഭരിച്ചിരുന്ന പാലായിൽ കോൺഗ്രസിനുള്ളിലെ ആഭ്യന്തര തർക്കങ്ങളാണ് വിനയായത്. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ നഗരസഭാ അധ്യക്ഷയെന്ന ഖ്യാതിയോടെ ഭരണം നയിച്ചിരുന്ന സ്വതന്ത്ര കൗൺസിലർ ദിയ ബിനുവിനുള്ള പിന്തുണ കോൺഗ്രസ് ഔദ്യോഗികമായി പിൻവലിച്ചതോടെയാണ് പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായത്.
തുടർന്ന് എൽ.ഡി.എഫ് കൊണ്ടുവന്ന അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തെ 4 കോൺഗ്രസ് കൗൺസിലർമാർ പാർട്ടി വിപ്പ് ലംഘിച്ച് പിന്തുണച്ചതോടെ യു.ഡി.എഫ് ഭരണം നിലംപൊത്തി. പാർട്ടി വിപ്പ് ലംഘിച്ച ഈ നാല് വിമതരെയും കോൺഗ്രസ് പിന്നീട് പുറത്താക്കിയിരുന്നു. പിന്നീട് നടന്ന ചെയർപേഴ്സൺ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഈ വിമത വിഭാഗത്തിലെ മായ രാഹുലിനെ എൽ.ഡി.എഫ് പിന്തുണയോടെ അധ്യക്ഷയായി വാഴിച്ചു. ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായാണ് ഇപ്പോൾ വൈസ് ചെയർമാൻ പദവിയും യു.ഡി.എഫിന് നഷ്ടമായിരിക്കുന്നത്. കേരള കോൺഗ്രസ് (എം) നയിക്കുന്ന എൽ.ഡി.എഫ് കോട്ടയിൽ നിന്ന് വലിയ രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രങ്ങളിലൂടെ യു.ഡി.എഫ് പിടിച്ചെടുത്ത പാലാ നഗരസഭ, വെറും മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ സ്വന്തം പാളയത്തിലെ പാളിച്ചകൾ കൊണ്ട് കോൺഗ്രസിന് നഷ്ടമായത് വരും നാളുകളിൽ വലിയ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെക്കും.
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